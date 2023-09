escuchar

En el marco del ciclo LA NACION+CERCA, exclusivo para suscriptores de LA NACION, la periodista Florencia Donovan conversó en un mano a mano con el economista Juan Carlos de Pablo.

En un primer análisis de la coyuntura actual, de Pablo señaló la existencia de “una debilidad presidencial” en el marco de una Argentina que tienen un régimen presidencialista. “Hasta el 10 de diciembre de este año, que tenemos a Alberto [Fernández] y Cristina [Kirchner] y tenemos tres periodos de la segunda mitad del siglo XX donde hubo debilidad presidencial, José María Guido terminando el periodo de Frondizi; María Estela Martínez de Perón cuando enviuda y Fernando de la Rúa”, enumeró.

“Cuando tenés debilidad presidencial no hay forma de neutralizarla, por más talento que haya. Es muy difícil hacer política económica en las actuales condiciones. En la doble condición de Sergio Massa, como ministro de Economía y como candidato. Yo lo juzgo como ministro y digo que es difícil hacer políticas económicas en estas circunstancias”, destacó.

Por otra parte, De Pablo pidió no hacer hincapié hoy en los discursos de campaña para adelantar un análisis sobre lo que hará tal o cual candidato a presidente tras las elecciones de octubre.

LN Más cerca. Invitado: Juan Carlos de Pablo -Entrevista: Florencia Donovan Fabián Marelli

Es por eso que dijo que para hacer ese análisis hoy por hoy analizar “la dolarización no tiene ninguna prioridad”, y que “la política económica sí es una prioridad” ya que la dolarizacíon es algo más dentro de ese rubro. Es por eso que destacó que quien gane las presidenciales y su ministro de Economía “el primer día de gobierno deberán dejar de lado las consignas de campaña y comenzar a ver con qué recursos cuenta y qué va hacer entonces”.

Por otra parte, ante los discursos apocalípticos de lo que pueda pasar después del 10 de diciembre cuando asuma la nueva gestión de Gobierno, explicó: “Hay que calmarse”.

Así, De Pablo destacó qué debería hacer quien se haga cargo de la próxima gestión de Gobierno. “Hasta el 22 de octubre no sabemos nada y si hay segunda vuelta hasta el 19 de noviembre no sabemos nada. Estamos en la lógica de la campaña. Cuando sepamos quién va a ser el o la próxima Presidenta aparece la lógica de la transición, periodo muy breve que hay que enfocarse en dos cosas, primero el que gana tiene que ponerse una bolsa de hielo en la cabeza y saber que no es Napoleón y desprenderse de buena parte del equipo que lo ayudó a ganar para poner un equipo que lo ayude a gestionar. El 10 de diciembre empieza la gestión que es una tercera música, así hay que entenderlo y no perder el tiempo”.

El economista ejemplificó: “Yo les digo a mis alumnos en la universidad, si ustedes quieren entender la política económica piensen en la gente del SAME, que llega inmediatamente después de chocar dos colectivos, tiene 30 heridos y tiene que tomar decisiones muy jodidas con muy poca información con el tiempo en contra y rodeado de tipos que lo quieren matar. Si usted no tiene estómago para actuar así, fuera. Dolarización, fuera”.

Consultado sobre si las propuestas de Javier Milei, el candidato de la Libertad Avanza, son realizables o no, repitió: “No perdamos el tiempo, la política económica es un problema económico, es un problema económico porque los recursos son escasos y quiero que el próximo ministro de Economía me diga qué va a hacer en materia fiscal y que hable en materia de gasto público, que es hablar de seguridad social más planes, subsidios de transporte y empleados públicos. El resto es adorno. Decime qué vas a hacer en política económica. Después sí decime qué hacer con el cepo, la verdurita, los presos”.

Otra de las preguntas, que incluso muchos suscriptores de LA NACION enviaron al ciclo, fue sobre si le preocupaba una eventual victoria de Milei, que podría tener poca gobernabilidad. “A Milei lo conozco, somos amigos hace décadas, punto”, dijo, y se explayó: “Pero el Milei que yo conozco no es el personaje que yo conozco de la televisión. Los que saben dicen que en caso de ganar, va a tener 8 senadores y 40 diputados, moraleja, no tiene ni para empezar a hablar. Tenemos dos alternativas o es el recontra loco que el primer día incendia todo, o el que dice ´bien gané, terminó la campaña´ y ahí aterriza. No lo sabemos, Pero tomemos las decisiones sobre la base de la segunda [opción], porque si no me estaría comprando pasajes para irme a vivir a Groenlandia”.

De Pablo también destacó que quien sea elegido como presidente “nos tiene alentar y decir, hola ganamos somos normales. Nos tiene que entusiasmar y estimular, no vender buzones. Nos tiene que decir que la vida sigue, nos tiene que hablar de política en general, de relaciones exteriores y dentro de eso de la política económica y dentro de eso del ajuste fiscal”.

No obstante, advirtió: “Pero imaginate que el próximo presidente dice primero hay que hacer ajuste fiscal, ya nos matamos todos. La política económica es una parte de toda la politica. El próximo presidente o presidenta le tiene que dar sentido otra vez al trabajo, a asumir riesgos y bajar los miedos de manera que puedas tener del lado de los empresarios suficiente energía para que se neutralicen temas que se plantean en tema fiscal”.

Ante la pregunta de cómo podría Milei, en caso de ser presidente, tomar decisiones sin mayoría en el Congreso, dijo: “Tiene varias alternativas, suicidarse, matarnos a todos, salvo que creamos que se volvió loco. Yo la imagen que tengo es la de una corrida de toros, sale el torero y después el toro. Ese es el momento de la verdad. El presidente de la Nación en su escritorio y el ministro de Economía en el suyo, después de que se fueron los granaderos y los embajadores, se van a preguntar ´¿Y ahora qué hago?´. En ese momento, Milei, lo más probable es ver con qué cuenta, porque cuando tenés una responsabilidad ejecutiva es el momento de estar a cargo”.

Ante la repregunta de si se lo imagina negociando, dijo: “¿Pero qué alternativa le queda? No le queda otra alternativa. No se le puede decir ahora que tranquilice, porque es decirle que se vaya de la campaña. Él dice por qué [me voy a ir de la campaña] si me hago el loco y mirá a dónde llegué, por qué me voy a hacer ahora el cuerdo?´”. Y advirtió: “Esto suponiendo que llegue. No nos debemos adelantar”.

Luego, criticó las predicciones apocalípticas sobre lo que ocurrirá después del 10 de diciembre y dio su opinión sobre cómo ve al candidato de Unión por Todos: “Siempre acá la gran apuesta argentina es ponerlo todo de manera dramática. Basta. Lo que no tenemos que hacer es no tener pretensiones desmesuradas. La probabilidad de que Massa gane las próximas elecciones es baja, así que la probabilidad de que el próximo gobierno sea mejor que este es alta. A mi edad con esto ya vivo. Los detalles después vemos. Hay que calmarse”.

LN Más cerca. Invitado: Juan Carlos de Pablo -Entrevista: Florencia Donovan Fabián Marelli

En cuanto a la estrategia de campaña de Massa, hizo el siguiente análisis: “Massa no va a programas de televisión, es inteligente. Hace bien. Cualquier alumno mío lo desarmaría con preguntas”.

De Pablo también dio su parecer de Carlos Melconian como ministro de Economía de una posible gestión de Juntos por el Cambio, dijo: “Carlitos se mandó un trabajo con un equipo muy grande de la Fundación Mediterránea y hay que sacarse el sombrero porque pusieron mucha plata para hacerlo. Si lo escuchas, y yo lo conozco mucho hace años, lo escuchas y sintoniza como ministro de economía. [Para su plan económico] se han preparado frente al enorme del enorme desafío, aunque nada garantiza el éxito, de quien tenga que agarrar la presidencial a partir de diciembre”.

LA NACION