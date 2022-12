Juan Carlos de Pablo: por qué espera que 2023 sea un año bobo y qué cree que haría el actual gobierno en caso de una híper

escuchar

El economista Juan Carlos de Pablo se refirió al dato de inflación de noviembre, que dio 4,9%, y dijo que no fue una novedad porque no fue producto de un plan antiinflacionario de mediano plazo, sino que el país está en una dinámica en la que un mes puede dar más y otro menos.

“Si da 2% o 20% eso sería la novedad. La toma de decisiones se modifica con novedades. Hablar en serio de bajar la tasa de inflación implica tener un gobierno políticamente creíble y un equipo económico idóneo y hoy no tenés ninguna de las dos cosas”, afirmó de Pablo en un seminario con la firma Planexware.

En este sentido, sumó que haya cuatro meses de 6% y uno de casi 5 no es producto de un modelo macro econométrico, sino que esto es “burdo”. “No tengo algo que pinte para 20% mensual, crucemos los dedos, y nada para 2%. Tengo esto: un mes más, un mes menos”, agregó.

Por otro lado, de Pablo dijo que Precios Justos no es una política que se pueda sostener en el tiempo por las distorsiones que genera. “Al principio las medidas que tomó el tándem Sergio Massa y Gabriel Rubinstein fueron fiscales y monetarias, con lo cual uno decía qué interesante, muy bien. Después salieron con la denominación Precios Justos que es una porquería total porque nadie sabe qué quiere decir justos, pero lo que hacen es decir de estos productos no se mueven los precios y de estos otros no más del 4% mensual. Con una inflación como la actual, lo que le tengo que decir a Rubinstein es ‘vos sabrás por qué lo hiciste, pero tenés que salir de esto rápidamente‘. No podés dejar congelados productos cuatro meses porque estás aumentando las distorsiones con respecto al resto”, siguió.

En este punto habló del impacto de la sequía en las reservas y dijo que, en principio, se podría pensar en un salto devaluatorio, pero que el gobierno va a seguir insistiendo en no devaluar.

“El otro día Rubinstein lo dijo: ‘no queremos hacer un salto devaluatorio porque puede terminar en un Rodrigazo’. Eso es ser profesional. Es fácil decir, hay que hacer tal cosa sin tener ninguna responsabilidad. Lo mejor que nos puede pasar en 2023 es que sea un año bobo porque si no todo puede empeorar. Los fines de gobierno tienen estas características. No están para el Nobel, pero pueden evitar males mayores”, aseguró y criticó a cierta parte de la oposición que pide que “la bomba le explote a este gobierno”.

“Hay gente de la oposición que dice que quiere que le quede la bomba a este gobierno y se equivocan. Si llega a haber una híper, entregan la llave y se van, con lo cual a los líderes de la oposición les diría que, además de prepararse para diciembre 2023, se dediquen a discutir qué hacen si este gobierno renuncia la semana que viene”, continuó.

Por último, insistió en que el comienzo del próximo gobierno se parecerá al período de 1958-1959 durante la presidencia de Arturo Frondizi y en el mejor de los casos “el arranque va a ser dramático”. “Tenés que corregir distorsiones fenomenales porque no podés intentar un plan antiinflacionario sin hacer esas correcciones antes”, cerró.

En la apertura, Guido Pinto, gerente comercial de Planexware, hizo hincapié en la necesidad creciente de gestionar documentos de una forma más inteligente a través de procesos digitales para lograr operaciones exitosas y seguras.

Además, comentó el proyecto de internacionalización para 2023 que tiene como principal objetivo el desembarco de su Portal de Proveedores (solución que brinda a las principales empresas del rubro automotriz, retail y logística) en la región.

Esta solución permite interpretar e integrar todo tipo de documentos con disparidad de formatos y canales, gestionándolos de forma rápida y eficiente.

Planexware tiene una trayectoria de 30 años en el mercado y cuenta con 2000 clientes que intercambian más de 8 millones de documentos mensuales con una red formada por 15.000 empresas.

LA NACION

