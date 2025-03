Juan Carlos de Pablo: qué opina el economista del supuesto atraso cambiario, la fecha de salida del cepo y el acuerdo con el FMI

El economista Juan Carlos de Pablo se refirió a distintos temas de actualidad y opinó que hay una razón por la cual se podría salir del cepo cambiario este año, y también distintos motivos que hacen que el Gobierno no explicite la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que se publicó el martes pasado.

“El DNU lo que hace es decirle al Tesoro que puede cambiar de acreedor y que la deuda bruta no aumenta. Ahora, ¿les parece que el presidente va a mandar la letra chica al Congreso, con detalles que pueden incluir un salto devaluatorio con fecha? Eso es lo mismo que creer en los Reyes Magos”, dijo De Pablo en una charla con clientes de la empresa Planexware.

En este sentido, comentó que en los 69 años en que la Argentina es parte del Fondo, hubo casi 30 acuerdos, y ninguno pasó por el Congreso. “La devaluación mensual del tipo de cambio oficial del 1% no está escrita en piedra. Hay que tomar las decisiones asumiendo que esto no cambia, pero podría cambiar”, agregó.

En cuanto al régimen cambiario resultante de un acuerdo con el Fondo, indicó que si el foco está en lo fiscal, debería pasarse a un régimen de flotación, en el que no sería necesario contar con reservas. “Entonces muchos se preguntan por qué no salir del cepo ahora, si dicen que no hay atraso. El tema es que, en ese caso, el que se juega la vida es el presidente de la Nación y el presidente del Banco Central”, explicó.

Javier Milei y Luis Caputo

“La mejor razón que encontré para justificar por qué se saldría del cepo este año es para darles tiempo a las calificadoras de riesgo, para que mejoren la nota y el riesgo país baje de cara a pagar los vencimientos de 2026 con financiamiento externo”, continuó.

Respecto de la negociación con el FMI, De Pablo destacó que la titular del organismo, Kristalina Georgieva, “no puede creer” el esfuerzo fiscal que viene haciendo la Argentina desde hace año y medio, y que no habrá problemas para lograr su aprobación, ni la del directorio, aunque sí podría haber inconvenientes con la burocracia relacionados con el préstamo durante el gobierno de Mauricio Macri.

Por último, reiteró que las decisiones deben tomarse con la premisa de que el Gobierno mantiene el equilibrio fiscal y el crawling peg del 1%. “Los economistas que dicen que el tipo de cambio está atrasado usan la aritmética, pero la economía no es aritmética. En el gobierno de Alberto Fernández comprábamos dólares para huir. Si aparecen más dólares, la discusión del tipo de cambio tendrá otra relevancia y otras consecuencias”, concluyó.

