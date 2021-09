Juan Carlos De Pablo recetó vacaciones para Alberto Fernández y Fabiola Yañez

El economista Juan Carlos De Pablo participó de una conversación con José Del Rio, en LN+, y sugirió una propuesta para Alberto Fernández y Fabiola Yañez. “El Presidente de la Nación y su mujer se tienen que ir una semana a Chapadmalal sin televisión, sin radio, sin celulares, a mirar las olas, a recomponerse física y psíquicamente para pensar cómo va a encarar los próximos 27 meses”, propuso el analista.

Para De Pablo, a Fernández le están pegando y exigiendo desde adentro del mismo frente. “Pobre hombre, una verdadera locura”, dijo. Fue entonces cuando el economista manifestó que es fundamental que la figura del mandatario se recomponga. “Que vuelva a estar en sus cabales, porque las decisiones tienen que ir del Presidente para abajo”, opinó.

En otro momento de la entrevista, el economista se refirió al resultado de las elecciones de este domingo y el efecto que tuvo en la economía. “En las PASO 2019, subió el dólar y bajaron los títulos públicos porque fue una novedad. Acá también hubo una novedad, pero no hubo nadie que diga: ‘Ya me apresuro a aumentar el tamaño de mi pizzería porque el 2023 vuelven los que saben’. No, calmémonos: cayó el dólar, subieron las acciones, pero no hagamos una teoría de ninguna de estas cosas. Son lógicas”, observó.

En esta línea, le dedicó un mensaje al hipotético gobierno que asumirá en 2023: “Hagan las cosas bien, tengan el mejor equipo, pero tienen que saber que no van a descontar de inmediato un cambio de expectativa, porque vamos a estar cansados. Los desafíos que tenemos son mayúsculos”.

Por último, reflexionó: “¿Te imaginás cómo estaríamos si el oficialismo le hubiera ganado el domingo pasado a la oposición por nueve puntos porcentuales y no al revés?”. Y concluyó: “Bueno, eso te da fuerzas para seguir viviendo”.