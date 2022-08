Juan José Aranguren apuntó contra Malena Galmarini: “Mintió con sorna y eso debe preocuparnos a todos”

En el marco del nuevo esquema de subsidios al consumo de gas, electricidad y agua, el exministro de Energía durante la administración de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, analizó las decisiones del gobierno nacional. “Enhorabuena que un gobierno que se tilda de populista se dé cuenta que un bien escaso hay que pagarlo. Eso es lo que ocurre ahora”, consideró el exfuncionario, quien apuntó contra la titular de AySA, Malena Galmarini por su presentación en el anuncio oficial de aumento de tarifas.

Las declaraciones de Aranguren se dieron en el marco de una charla con Paulino Rodríguez, en LN+, donde advirtió: “Tiene que producirse una baja del gasto público, porque esto es lo que se comprometió el ministro de Economía, y que se sostenga el año próximo”.

Puntualmente, al analizar el acto que significó el anuncio de quita de subsidios, Aranguren apuntó contra la titular de AySA, Malena Galmarini. “No sé qué hacía ahí la presidenta de una empresa, pero no estaba el ente regulador del agua”, disparó, y precisó: “Las tarifas no las define la empresa, sino un ente regulador”.

El exministro de Energía de Cambiemos expresó su “preocupación” por la participación de Galmarini en el panel que hizo los anuncios del nuevo esquema de subsidios. “Lo que me preocupa es que tomó la voz cantante diciendo que esto no era una reducción de subsidios, sino una redistribución. Si no bajo los subsidios, no habría una reducción del déficit fiscal, por lo tanto, mintió”, sostuvo Aranguren.

“La funcionaria que estuvo ahí, presidente de una empresa, mintió con sorna y eso debe preocuparnos a todos, porque un funcionario tiene la obligación de decir la verdad”, remarcó.

El planteo de Galmarini

Dos semanas atrás, tras la conferencia de prensa encabezada hoy por la secretaria de Energía, Flavia Royón, la titular de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), Malena Galmarini, desestimó de forma categórica que se tratase de un “aumento de tarifas”.

“No es un aumento de tarifas, sino una redistribución de subsidios”, corrigió Galmarini al ser consultada en conferencia de prensa acerca del nuevo esquema de tarifas.

“Es una redistribución del subsidio. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo con el gas, la electricidad y el agua es redistribuir para que aquellos que tienen la posibilidad contributiva hagan mayor esfuerzo que aquellos que no”, detalló Galmarini.

Y al respecto concluyó: “Entonces, le va a aumentar a algunos y a otros no”. En tanto, la titular de AySA detalló hoy que la quita de subsidios a usuarios no residenciales será en dos pasos. “Primero se sostendrá el 40% (del subsidio), luego el 20% para llegar a marzo del 23 con el 0%”, aclaró.