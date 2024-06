Jubilaciones de Anses: cuándo y cuánto se cobra en junio con aumento por inflación, aguinaldo, bono y otros adicionales

Escuchar

Las jubilaciones y pensiones del sistema general de la Anses tienen en junio un aumento de 8,83%. Este mes –en el cual se pagará el aguinaldo y, en algunos casos, un bono y un suplemento por una garantía de ley– resulta particular. Es el último en el que tiene vigencia (aunque sin aplicación práctica para los pagos previsionales, por las razones que se explicarán unos párrafos más adelante) la fórmula de movilidad dispuesta por la ley 27.609 y basada en la variación de los salarios y de la recaudación de impuestos que derivan parte o todos los recursos a los pagos a cargo de la Anses.

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 274, emitido por el Gobierno en marzo, establece que desde julio las prestaciones se actualizarán mensualmente en igual porcentaje que el de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec; es decir, los reajustes pasan a ser por inflación y mensuales (con la fórmula anterior eran trimestrales).

En la práctica, desde abril ya se aplica la regla de subas mensuales y por inflación. En aquel cuarto mes del año se dio una suba según el IPC de febrero, y el 8,83% que se aplica en junio corresponde a la suba promedio de los precios de abril. Pero, según el DNU, el período que va de abril a junio es de transición entre una y otra modalidad de actualización. Dado esto último, se estableció que en esta parte del año debía compararse el incremento acumulado entre el cuarto y el sexto mes con el índice resultante de la fórmula de la ley 27.609. Para la primera variable (la suba acumulada) el Gobierno consideró los tres reajustes por inflación (otorgados en abril, mayo y junio) y el 12,5% dado en el cuarto mes en concepto de “incremento extraordinario”.

Si de esa comparación hubiera resultado que la fórmula daba un índice superior a las subas efectivamente aplicadas, el Estado debía pagar la diferencia. Como lo otorgado en el trimestre acumula un alza de 53,9% y la fórmula arroja un 41,48%, no surge de lo establecido el pago de un extra, más allá del 8,83%.

1. Qué reajuste se aplica este mes y cuánto se cobrará con el aguinaldo

El reajuste, que le corresponde a todos los haberes sin importar su monto, es de 8,83%, porque ese fue el índice de inflación de abril, según el Indec.

De acuerdo con lo que especifica la resolución 188 de la Anses, esa suba lleva el monto del haber mínimo a $206.931,10 y el del haber máximo, a $1.392.450,38. Sobre esos montos se calcula el aguinaldo, que también se percibirá este mes y que será, respectivamente, de $103.465,55 y de $696.225,19.

Este mes a los haberes se les aplica un aumento de 8,83% y se suman el aguinaldo y, en caso de corresponder, un bono y un extra por una garantía legal Andrea Piacquadio / Pexels

En el caso del ingreso mínimo, la cifra total, sumado el bono de $70.000 establecido por decreto, es de $380.396,65, en bruto, y de $371.084,75 en términos netos (una vez descontado el aporte al PAMI y sin considerar otros descuentos que, según el caso, pueden exitir).

Para quien tuvo, por ejemplo, un haber mensual de $400.000 en mayo, el ingreso de junio será de $435.320 y el aguinaldo, de $217.660 (es el 50% del haber del mes, que es el más elevado del semestre). En este caso no hay bono, y el total, en bruto, es de $652.980. El monto neto es, en tanto, de $623.113,10.

2. Cómo es el bono dispuesto por decreto y quiénes lo percibirán

El decreto 440 dispuso el pago de un bono de hasta $70.000 para los jubilados y pensionados de menores ingresos. Se trata del mismo monto que se abonó en marzo, en abril y en mayo. Así, sin actualización desde el tercer mes del año, el importe se va licuando por efecto de la inflación.

Y el hecho de que esté congelado determina que, en términos del bolsillo, el incremento del ingreso total sea, en el caso de quienes lo perciben, inferior al 8,83% definido para el haber mensual propiamente dicho. En estos casos (los de quienes cobran solo un haber mínimo) y sin contar el aguinaldo, la cantidad de dinero recibida por la prestación mensual, considerando el haber propiamente dicho y el bono, se incrementa este mes un 6,45% en comparación con mayo.

De acuerdo con el criterio de pago de los bonos el monto máximo –este mes de $70.000– es el que se les abona a quienes cobran solo una prestación que sea menor o igual al haber mínimo, en tanto que quienes tienen un ingreso mayor al básico, pero solo de hasta $276.931,1, recibirán el importe que sea necesario para completar esa cifra. Por ejemplo, con un haber mensual de $250.000 (ya con el reajuste de 8,83% aplicado) se percibirá un bono de $26.931.

La condición de no superar una cierta cifra de ingreso debe ser cumplida por cada persona y no por cada beneficio; por eso, quien tiene jubilación y pensión no cobra el bono.

Desde el inicio del pago del bonos, en septiembre de 2022, siempre se dejó al margen a un grupo de jubilados, aun cuando sus ingresos no pueden ser considerados elevados. Los excluidos son, por tanto, quienes más poder de compra perdieron en los últimos tiempos, y la situación ya generó reclamos en la Justicia.

3. Cuánto se paga por la garantía del 82% del salario mínimo y a quiénes alcanza

La Anses tiene pendiente liquidar, de manera retroactiva, los suplementos por abril y mayo que surgen de la garantía legal que indica que, a quienes obtuvieron su prestación sin haber recurrido a una moratoria por aportes no hechos, el Estado les garantiza un haber bruto (sin contar bonos) equivalente a no menos del 82% del salario mínimo, vital y móvil.

Según dijeron a LA NACION en el organismo previsional, esos adicionales fueron liquidados con los haberes de junio. No se hizo antes porque, en rigor, la suba del salario mínimo para el cuarto y el quinto mes del año fue decidida de manera tardía. La norma que establece el aumento, de hecho, se publicó en el Boletín Oficial cuando ya había comenzado mayo.

Concretamente, la resolución 9 de la Secretaría de Trabajo fijó el salario mínimo de abril en $221.052 y el de mayo en $234.315,12.

La suba del salario mínimo correspondiente a abril y mayo fue dispuesta de manera tardía

De esta forma, por lo correspondiente a abril, el 82% del salario mínimo es $181.262,64, mientras que la jubilación mínima (sin el bono) fue ese mes de $171.283,31. Por lo tanto, el suplemento a pagar es de $9979,3 en el caso de quienes cobran el ingreso básico, y de un importe inferior para quienes tienen prestaciones mayores a la mínima, pero solo de hasta $181.262,64. Por ejemplo, si el haber bruto fue de $175.000, se cobrará un extra de $6262,6.

En el caso de mayo, el 82% del salario mínimo es $192.138,4. Y, como la jubilación mínima fue de $190.141.6, el suplemento es de un monto pequeño: como máximo, de $1996,8. Esa es la cifra para quienes tienen el haber mínimo y, por ejemplo, con un ingreso de $191.000, el plus es de $1138,4.

El plus por la garantía del 82% es independiente del correspondiente al pago del bono de hasta $70.000 y, a diferencia de lo que ocurre con ese refuerzo, para definir en qué casos corresponde se considera el monto de cada haber en particular, y no el importe total cobrado por la persona. Es decir, si alguien tiene jubilación y pensión y alguna de esas prestaciones cumple con las condiciones para recibir el suplemento, entonces efectivamente se lo percibirá.

Este mes, para alguien con el haber mínimo y derecho a la garantía del 82% el ingreso será, en bruto de $392.372,75, si se suman el bono o refuerzo, el aguinaldo y el suplemento por la cláusula del salario básico.

Como existe la condición de no haber accedido a la prestación mediante una moratoria, la gran mayoría de quienes cobran el haber mínimo está excluida del cobro de estos suplementos, ya que más de 9 de cada 10 de las jubilaciones de monto básico fueron otorgadas a quienes no habían logrado completar los 30 años de aportes exigidos por ley y, por tanto, adhirieron a ese tipo de planes.

4. Cuáles son las fechas de cobro de las prestaciones

Desde mayo, la Anses paga todas las prestaciones previsionales a partir de la segunda semana de cada mes (ya no hay más pagos en los primeros días). En el caso de junio el calendario se iniciará el lunes 10 y se consideraron algunas modificaciones a las fechas habituales en función de los feriados.

Según cuál sea el último dígito del documento del beneficiario, las pensiones no contributivas (PNC) se pagarán en las siguientes fechas:

-Lunes 10 de junio: DNI terminados en 0 y 1

-Martes 11 de junio: DNI terminados en 2 y 3

-Miércoles 12 de junio: DNI terminados en 4 y 5

-Jueves 13 de junio: DNI terminados en 6 y 7

-Viernes 14 de junio: DNI terminados en 8 y 9

En el caso de las jubilaciones y pensiones del sistema contributivo equivalentes a la mínima o de monto inferior, las fechas serán, siempre según el último dígito del documento:

-Lunes 10 de junio: DNI finalizados en 0

-Martes 11 de junio: DNI finalizados en 1

-Miércoles 12 de junio: DNI finalizados en 2

-Jueves 13 de junio: DNI finalizados en 3 y 4

-Viernes 14 de junio: DNI finalizados en 5

-Martes 18 de junio: DNI finalizados en 6 y 7

-Miércoles 19 de junio: DNI finalizados en 8 y 9

Finalmente, los haberes superiores al mínimo se pagarán los siguientes días:

-Lunes 24 de junio: DNI finalizados en 0 y 1

-Martes 25 de junio: DNI finalizados en 2 y 3

-Miércoles 26 de junio: DNI finalizados en 4 y 5

-Jueves 27 de junio: DNI finalizados en 6 y 7

-Viernes 28 de junio: DNI finalizados en 8 y 9

5. Cómo quedan las prestaciones no contributivas

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es este mes de $165.544,88 (el 80% del haber mínimo contributivo). Y a ese monto se le suma el bono de $70.000. Todas las prestaciones no contributivas reciben, en rigor, el reajuste de 8,83%. La PNC por edad avanzada, por caso, es de $144.851 en el actual junio.

6. Qué reajuste tienen los jubilados del régimen docente

Los haberes jubilatorios del régimen especial de docentes no universitarios reciben este mes un aumento de 40,62%. Será el segundo reajuste en lo que va del año para las personas incluidas en este sistema, que quedó al margen de la regla fijada a través del DNU 274, por la cual los ingresos del esquema nacional general suben mensualmente según el dato de inflación dado a conocer por el Indec. Este índice especial comprende a quienes se jubilaron por el sistema de docentes del decreto 137 de 2005. Para esos casos, las subas son trimestrales y se rigen por la variación de un índice de salarios de la actividad, llamado Ripdoc. El sistema tiene otras particularidades en cuanto a los aportes y al cálculo del ingreso inicial.

En el régimen de jubilaciones docentes los reajustes se siguen haciendo con frecuencia trimestral Pixabay

Otros haberes que siguen con reajustes trimestrales y por un índice propio son los de quienes se jubilaron por el sistema nacional de docentes universitarios; en este caso el reajuste de junio será de 29,92%.

7. Desde cuándo podrán verse las liquidaciones en Mi Anses

A diferencia de lo que ocurría hasta mayo, a partir de este mes para ver la liquidación de los haberes habrá que esperar hasta el día de inicio del calendario de pagos, según afirmaron en la Anses ante la consulta de LA NACION. Las liquidaciones de junio, por tanto, podrán consultarse desde el lunes 10 en www.anses.gob.ar, ingresando con la clave personal.

8. Para quiénes y en qué porcentaje aumentan los aportes al sistema previsional

Al igual que las jubilaciones, desde abril suben todos los meses los aportes al sistema previsional hechos por los asalariados de ingresos más altos. Esto es así porque en cada período se actualiza, en igual porcentaje que los haberes, la remuneración tope para calcular los aportes destinados a financiar el sistema de seguridad social (jubilaciones, obra social y PAMI).

Para los salarios de este mes de junio el tope es de $2.265.033,81 y, por tanto, el aporte máximo total es de $385.055,75, mientras que en mayo las cifras fueron de $2.081.258,67 y $353.814, respectivamente.

También se incrementan cada mes los aportes jubilatorios de los autónomos, que en junio se ubicarán, en el caso de las categorías I y II, en $37.170 y $52.037, en cada caso.