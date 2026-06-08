Jubilaciones de Anses: cuánto se cobra desde hoy, con aguinaldo incluido, y qué novedades hay con Ganancias

Con una suba de los haberes de 2,58%, pago de la primera cuota del aguinaldo de este año, bono sin actualización para quienes tienen los ingresos más bajos del sistema y, en algunos casos, reintegros de una parte del impuesto a las ganancias descontado en 2025, comienzan a cobrarse hoy las jubilaciones y pensiones de la Anses correspondientes a junio.

Este lunes 8 está disponible el dinero para quienes perciben el monto mínimo y tienen DNI terminado en 0. Según la finalización del documento, el cronograma para los jubilados de este grupo de ingresos se extiende hasta el lunes 22 de este mes. En tanto, entre el martes 23 y el lunes 29 se abonarán los haberes superiores al básico, según se detallará más adelante en esta nota.

Los beneficiarios de pensiones no contributivas, por su parte, tendrán depositado el dinero correspondiente al mes actual entre hoy y el viernes de esta semana.

Con el reajuste mensual -que replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, según el Indec- el haber mínimo queda en $403.317,99 y el máximo, en $2.713.948,17, según los montos en bruto expresados en la resolución 139 de la Anses.

Una vez descontado el aporte para financiar el PAMI y según cálculos de este medio, los ingresos son, en cada caso, de $391.218 y de $2.563.211 (en algunos casos, hay otros descuentos, como los de cuotas de moratoria).

Cuota del aguinaldo

A esos importes se les suma el aguinaldo y, para los jubilados de menores ingresos, el bono o refuerzo de $70.000, cuyo pago fue oficializado por el decreto 399 del Poder Ejecutivo.

El Gobierno oficializó el pago del bono previsional, que en junio seguirá en $70.000, el mismo monto que se abona desde marzo de 2025 G. Soler Tomasella - Shutterstock

El aguinaldo equivale al 50% del mejor haber cobrado en el semestre, es decir, del correspondiente a junio (con el reajuste de 2,58% aplicado). Para el cálculo no se considera el bono.

Al sumar los diferentes conceptos, los titulares de un haber mínimo (o de un haber levemente superior al mínimo) tendrán un ingreso de $674.976,99, en bruto, y $656.827,67 en mano (si solo se resta el aporte al PAMI).

En el caso de quienes perciben el haber máximo del sistema, el ingreso mensual más el aguinaldo será de $4.070.922,25 en bruto, y de $3.844.816,22 de bolsillo.

En todos los niveles de ingresos, se cobra este mes el haber actualizado en un 2,58% más el importe equivalente a la mitad de ese monto. Por ejemplo, si el ingreso fue de $850.000 en mayo, el haber de este mes será de $871.930 y, al agregarse el aguinaldo, el importe final será de $1.307.895.

Subas vs. inflación

Para quienes cobran el monto básico del sistema (unas tres millones de personas, la mitad de quienes tienen prestaciones contributivas), el aumento mensual del ingreso total no llega al 2,58%, sino que es más reducido, a causa del congelamiento del bono, que está en $70.000 desde marzo de 2025.

Todos los haberes tuvieron una gran pérdida de poder de compra entre 2020 y 2023 Daniel Basualdo

En el primer semestre del año, el aumento nominal de los haberes (sin bono) llega a 18,3%, un índice que está en línea con la inflación estimada por varios economistas para el período, o que se ubica incluso un poco por arriba. Sin embargo, para el ingreso conformado por el haber mínimo más el bono, ese porcentaje de suba nominal es inferior y solo llega a 15,2%, por lo cual se pierde poder de compra, dado el ritmo de incremento de los precios. Desde que el refuerzo o bono no tiene actualización (en marzo de 2025 se otorgó la última) se acumula una inflación cercana al 120%.

Ganancias

Este mes, a un grupo de jubilados se les devolverá algo de lo descontado en 2025 en concepto del impuesto a las ganancias. Según fuentes de la Anses, en algunos casos el reintegro se hizo ya con los haberes de mayo, mientras que en otros eso ocurrirá ahora, en junio.

Las jubilaciones están alcanzadas por Ganancias a partir de una base mínima especial (diferente al menor salario alcanzado en el caso de trabajadores activos), que equivale al haber mínimo de la Anses multiplicado por ocho (este mes, $3.226.544, en neto, si no hay deducciones por familiares o por gastos). Eso es así, si se cumplen ciertos requisitos, como no pagar impuesto a los Bienes Personales (si no se dan las condiciones, se tributa sobre las bases que rigen para los empleados).

Al igual que lo ocurrido con los asalariados que tuvieron retenciones de Ganancias en 2025, las devoluciones del impuesto a jubilados son consecuencia, por un lado, de la forma en que se hace el reajuste por inflación de las variables que intervienen en el cálculo del tributo. En esta época, se hace el cálculo final del impuesto por lo percibido el año pasado, y para esa cuenta se considera un esquema con valores actualizados, diferentes de los que se usaron para calcular las retenciones de los haberes (esa actualización lleva a un alivio de la carga).

La agencia de recaudación ARCA actualiza semestralmente, según lo establecido por ley, los cuadros para el cálculo de Ganancias Daniel Basualdo

Una segunda razón por la que pueden surgir saldos a favor es que se hayan declarado gastos deducibles que no fueron considerados en el cálculo de lo que se descontó por el impuesto en 2025. Aplicar deducciones tiene como efecto un alivio del tributo. Y un tercer motivo es que, con la liquidación definitiva del tributo del año pasado, se concreta el reintegro de las percepciones por adquisición de moneda extranjera o por compras en el exterior. Siempre y cuando, claro, la solicitud de devolución haya sido cargada a tiempo en el formulario del Siradig, que se completa en el sitio de ARCA.

Pensiones no contributivas

Las prestaciones que no requieren aportes para su otorgamiento tienen también actualización mensual por inflación, bono y, este mes, aguinaldo.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), a la que se accede a los 65 años, es este mes de $322.654,39. Sumado el bono de $70.000, el importe queda en $392.654. Y considerando la cuota del aguinaldo, la cifra es, en bruto, de $553.981,59. En mano, el ingreso total de junio llega a $539.462,14.

Por el congelamiento del bono en $70.000, quienes cobran el haber mínimo de la Anses pierden este año poder de compra frente a la inflación Daniel Basualdo

Las pensiones no contributivas por invalidez, por su parte, son en el mes actual de $282.322,59. Agregados el bono y el aguinaldo, el importe total llegará a $493.483,89, en bruto, y a $480.779,37, en neto.

Incremento de aportes

Siguiendo la regla de movilidad (reajustes mensuales por inflación), suben, además de los ingresos, los montos de las remuneraciones mínima y máxima para hacer el cálculo de los aportes al sistema jubilatorio, a la obra social y al PAMI, que equivalen, como regla general, al 17% del sueldo bruto de los empleados. Los valores de junio serán, respectivamente y según confirmó la resolución 139 de la Anses, de $135.837,40 y $4.414.652,38.

Así, los sueldos mayores a esta última cifra -sin importar de cuánto sean- tendrán un descuento de $750.490,90 por los tres conceptos citados. Y se actualizarán los aportes previsionales que abonan cada mes los inscriptos en el régimen de autónomos.

A la vez, el valor de cada mes de aporte que puede comprar un grupo de personas activas para cumplir con el requisito de contribuciones y poder jubilarse, según el sistema de la ley 27.705, es este mes de $39.392,85. Es una cifra que también se actualiza mensualmente según la variación del IPC.

Cronograma de pagos

Las jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo serán pagadas en los siguientes días.

• DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

• DNI terminados en 1: martes 9 de junio

• DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

• DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

• DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

• DNI terminados en 5: martes 16 de junio

• DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

• DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

• DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

• DNI terminados en 9: lunes 22 de junio

En tanto, si se supera el haber mínimo, los pagos se iniciarán el martes 23 de este mes y seguirán según el siguiente esquema.

• DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio

• DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio

• DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio

• DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio

• DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio