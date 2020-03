El depósito de los ingresos previsionales se hará de la manera habitual, pero las sucursales de los bancos están cerradas Fuente: Archivo

Silvia Stang Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de marzo de 2020 • 13:18

Con sus sucursales cerradas durante el tiempo que dure el aislamiento social obligatorio (por una disposición del Banco Central), los bancos definieron o definen por estas horas alternativas para que los jubilados y pensionados puedan acceder al dinero de sus haberes jubilatorios , en los casos en que no tengan o no le den uso a la tarjeta de débito vinculada a la cuenta en la que se depositan los ingresos.

Por parte de la Anses , la gestión de pagos será la habitual. En los días que estaban previstos, se hará llegar el dinero para que esté depositado en cada una de las cuentas bancarias de los jubilados y pensionados. Pero ahora no se podrá ir a las ventanillas de los bancos a buscar el dinero, cuando esa es una modalidad todavía muy utilizada; de hecho, hay muchos pasivos que no tienen tarjeta de débito (en algunos casos porque nunca la retiraron de la sucursal del banco) y otros que sí cuentan con ella, pero no la utilizan.

Un dato a tener en cuenta es que el organismo previsional dispuso la suspensión generalizada del trámite de certificación de supervivencia o fe de vida, al menos hasta el 30 de abril próximo. De esa manera, más allá de cuál sea la entidad en la cual se cobre, no habrá que hacer nada para evitar que se corte el pago de las prestaciones.

En el caso del sistema previsional nacional que gestiona la Anses, son unos 6,9 millones de beneficios contributivos, cobrados por 5,7 millones de personas, a los que se suman alrededor de 1,5 millones de prestaciones no contributivas. Según un relevamiento hecho por LA NACION en varios bancos, entre las decisiones adoptadas en las últimas horas o que están ahora en estudio de cara al nuevo escenario, están: la habilitación de líneas telefónicas especiales para que los jubilados pidan la emisión de tarjetas de débito o resuelvan sus dudas referidas, por ejemplo, el blanqueo de claves o a operaciones en home banking; el incremento de los montos topes que es posible extraer de cajeros automáticos y también de otros puntos, como las cajas de algunos supermercados y farmacias, y la habilitación de modalidades para el retiro de dinero de cajeros automáticos sin necesidad de usar la tarjeta (recurriendo a un código generado en home banking o a la huella digital previamente registrada).

En cualquier caso (es decir, se tenga o no tarjeta y se la use o no), las recomendaciones son las mismas: pagar todo lo que se pueda usando medios electrónicos o tarjetas; evitar en todo lo que sea posible salir del domicilio o del lugar donde se cumple el aislamiento; pedir ayuda, en caso de que no se tengan ya esos conocimientos, para poder utilizar el home banking; aprovechar, en caso de ser las salidas a comprar necesarias e impostergables, las extracciones de efectivo posibles en supermercados y farmacias; ir al cajero automático, en caso de que eso sea inevitable, extremando las medidas de prevención e higiene y sin olvidar ni la tarjeta ni la clave (o el DNI, en los casos en que la extracción se haga con la huella digital o un código).

Ante la pandemia, a la población de adultos mayores se le aconseja de manera muy especial mantener las medidas de prevención y evitar en todo lo que sea posible salir a calle.

En el Banco Nación , en el cual cobran sus haberes unos 1,9 millones de jubilados y pensionados, hay 13.000 de ellos que no tienen tarjeta de débito, mientras que otros 300.000 sí cuentan con ella pero, según se detectó, no las utilizaron en los últimos tres meses, contaron voceros de la entidad. Para pedir la emisión o la rehabilitación se debe llamar al 0810-666-4444. Luego, el envío se hace por Correo Argentino y se estima una demora de entre 7 y 10 días. El Nación elevó, hace un par de semanas ya, el límite diario de extracciones en los cajeros automáticos a $30.000.

Una opción que podría tomarse es la de usar Punto Efectivo, el sistema que permite generar una clave, desde una operación hecha en home banking, para el retiro de billetes sin necesidad de tarjeta. Sin embargo, desde el Nación aclaran que para obtener esa clave se debe haber gestionado antes el uso del token en algún cajero automático (para lo cual, esta alternativa podría serle útil a alguien que ya había hecho esa habilitación y luego perdió la tarjeta u olvidó la clave).

El Banco Supervielle, que tiene a su cargo el pago de unas 900.000 prestaciones, recibe pedidos de emisión de plásticos en el 0800-999-5999. "Hicimos emisiones masivas de tarjetas de débito para los clientes que por algún motivo no las tienen", dijeron en la entidad, que habilitó también el 0810-222-2639 para consultas de jubilados y pensionados. Además, en la entidad señalaron que se llamó por teléfono a quienes tienen plásticos que no usan, para informarles sobre el blanqueo del PIN y permitirles generar una clave nueva. Y agregaron que "se siguen instando cajas rápidas en los centros de servicio, para que se puedan hacer extracciones sin tarjeta de débito, usando solo la huella digital que está registrada en el banco".

Desde el Banco Provincia, que tiene unos 720.000 haberes al pago, señalaron que hay "un grupo minoritario" de jubilados que sin tarjeta de débito. "Estamos haciendo un relevamiento de esos usuarios para ofrecerles una solución efectiva en la gestión del cobro", dijeron. Esa solución, agregaría, estaría lista y se anunciaría en las próximas horas. Por dudas y requerimientos se atiende en el 0810-222-2776 y, más allá de eso, se envían comunicaciones con tutoriales sobre cómo realizar diferentes operaciones de manera online y con explicaciones para saber cómo desbloquear las claves para usar tarjetas. La entidad incrementó a $20.000 el límite diario de lo que puede extraerse por cajero automático y a $8000 el efectivo que puede retirarse en las cajas de supermercados o farmacias.

Según comentaron en el Banco Macro, entre los jubilados que no tienen tarjeta o la tienen y no la usan, hay diferentes realidades. Una de ellas es la de quienes son titulares de plásticos que quedaron o fueron devueltas en algún momento a las sucursales, por no haber podido ser entregadas. "En esos casos, las tarjetas se van a enviar por correo privado en los próximos días a los domicilios de los jubilados", indicaron en la entidad. Además, dijeron que se le está pidiendo a la empresa emisora de los plásticos que extiendan la vida útil de las que están venciendo o tienen fecha cercana de vencimiento. "Siempre le recomendamos a nuestros clientes utilizar los canales automáticos; en estos tiempos digitalizarse no es una opción, es una necesidad", señalaron en el Macro, donde atienden en el 0810-555-2355, en caso de quienes están digitalizados, en el 011 34228223 (por WhatsApp).

"El 30% de los jubilados nunca retiró sus tarjetas", comentaron desde el Banco Piano , que abona cerca de 500.000 prestaciones. Ahora se habilitó un formulario online para pedirla. Luego de esta gestión, alguien se contacta para verificar datos, se emite la tarjeta y se envía por correo. "Lamentablemente son muchos los que siguen optando por el efectivo", dijeron en la entidad, respecto de quienes tienen el plástico pero no lo utilizan. En Piano señalaron también que elevaron a $20.000 el límite de extracción diaria de dinero en efectivo en los cajeros automáticos del propio banco y que reforzaron las comunicaciones masivas sobre las funcionalidades del home banking. Y su línea de atención telefónica es el 0810- 122-2770.

Desde BIND Banco Industrial afirmaron que se está terminando de cerrar un acuerdo con Red Link para que pueda retirarse efectivo de los cajeros automáticos sin necesidad de contar con tarjeta de débito, una alternativa que también estarían por lanzar otros bancos que aún no la tienen. Cuando eso esté habilitado, explicaron en la entidad, los jubilados tendrán que gestionar un código llamando al call center, para luego ingresarlo en el cajero automático junto al número de DNI. Así, podrán retirar dinero. El número para atención de clientes es el 0810-666-0505.

En el caso de Banco Patagonia , que atiende a jubilados en el 0810-888-8500, señalaron que es posible usar la app de la entidad para gestionar una clave y retirar dinero sin tarjeta, con un límite que se amplío de $2000 a $5000.

En el Banco Ciudad, por su parte, cobran unos 120.000 jubilados. Y según voceros de la entidad, el 99,6% de ellos tiene su tarjeta. Para los casos en que no es así, se están haciendo los envíos a los domicilios sin necesidad de que las personas hagan un trámite nuevo. La línea de atención es el 0800-222-0400. "Los jubilados podrán retirar de los cajeros hasta $25.000 por día, un tope preestablecido que podrá ser modificado por home banking", indicaron en la entidad, donde agregaron que esos retiros no tendrán ningún costo sin importar de qué banco sea el cajero utilizado.

En el Banco Santander , que atiende consultas en el 0800-999-2400, dijeron que se están analizando algunas medidas de acción orientadas a los jubilados que cobran allí y no usan tarjeta. E indicaron que una de las opciones ya existentes para obtener efectivo es utilizar los cajeros instalados en alrededor de la mitad de sus sucursales que permiten operar utilizando la huella dactilar y el número de DNI. Para el caso de quienes usan el plástico, se elevó a $8000 el tope diario de extracción en cajas de comercios habilitados.

Esta última medida, adoptada por varios bancos, busca evitar que, si se va a hacer compras de productos básicos durante el período de aislamiento obligatorio, se tenga que acudir también a un cajero para retirar efectivo en caso de necesitarlo. La recomendación siempre es quedarse en casa y hacer, en cuanto a operaciones bancarias y trámites para la obtención de billetes, solamente lo que resulta imprescindible para este tiempo.