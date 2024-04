Kicillof congeló el aumento previsto de patente ante la polémica suba de impuestos

Escuchar

En medio de la polémica que se generó por los aumentos de impuestos en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof decidió congelar, en parte, la suba prevista en la patente de vehículos radicados en territorio bonaerense. La decisión oficial pasa por no hacer uso de las facultades que le otorgó la Legislatura provincial al mandatario para realizar actualizaciones de las cuotas por inflación en todos los tributos patrimoniales.

La medida regirá, en principio, para la cuota dos del Impuesto Automotor que vence en mayo, que mantendrá el mismo valor de la cuota uno que ya venció. En marzo, las facturas llegaron a más de la mitad de los bonarenses con un aumento de entre 200% y 288% de aumento en el impuesto que la provincia que conduce Axel Kicillof cobra a quienes tienen un auto radicado en ese territorio.

La ley Impositiva autorizó al gobierno bonaerense, más allá de las subas globales respecto del año pasado, a actualizar las cuotas de los impuestos en relación a la inflación registrada en cada período. En el caso del Inmobiliario Urbano que venció ayer, la cuota dos fue reajustada en un 20 por ciento frente al costo de vida que trepó al 51,5 por ciento en los últimos meses.

En relación a la patente se iba a seguir el mismo rumbo, pero en las últimas horas trascendió la decisión de Kicillof de que al menos la cuota dos el tributo tenga el mismo valor que la cuota uno.

Para el tercer vencimiento no hay decisión tomada. “[Javier] Milei propone un día a día, no tenemos parámetros claros para planificar” , dicen en el gobierno bonaerense.

La versión respecto de la eventual medida oficial de no aplicar la actualización de la cuota había comenzado a trascender en los últimos días en distintas fuentes. “En el caso del Automotor se interpretó que con el aumento de las valuaciones y quita de bonificaciones, por ahora los ingresos por este impuesto está en línea con lo previsto”, argumentaron fuentes consultadas.

La mirada de Kicillof

Semanas atrás, en medio de la polémica que se generó por el aumento de ciertos impuestos en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof anunció subas salariales del 13,5% para empleados del Estado bonaerense y arremetió contra el presidente Javier Milei. “Esto explica lo que hacemos con los impuestos para algunos que no saben o no quieren saber”, apuntó el funcionario kirchnerista, y sumó: “El plan económico es criminal”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof Nicolas Aboaf

“Quiero aprovechar para desarmar alguna mentiras que intentaron instalar: no podemos despilfarrar lo que no tenemos. Fuera de las mentiras, y me refiero al propio presidente de la Nación, es que la provincia de Buenos Aires es la que menos gasto por habitante el año pasado”, enfatizó el mandatario provincial y dijo que ese dato se puede corroborar, pero para ello “hace falta estar despierto en las horas de trabajo para ver las estadísticas reales y no inventar cosas”.

Kicillof aseguró que la Provincia gastó por habitante “menos de un tercio” en comparación con el distrito que sí lo hizo. También resaltó que Buenos Aires, junto con Córdoba, es la que menos empleados públicos tiene cada 1000 vecinos. “Tenemos al Estado más austero de la Argentina y somos la provincia que menos recursos tiene y esto es una injusticia porque aportamos el 40% y recibimos cerca del 20″, prosiguió Kicillof.

“Es mentira que la provincia de Buenos Aires despilfarra, gasta en cosas que no sirve o gasta de más”, insistió el gobernador. Kicillof dijo que lo que aprobó la Legislatura bonaerense no se trató de un impuestazo. “Basta de mentir sobre esto”, enfatizó y explicó cómo beneficiaron a ciertos sectores tanto desde el Banco Provincia como desde la Agencia de Recaudación (ARBA), como a los productores debido a la sequía.

