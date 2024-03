Kicillof justificó la suba de impuestos en la provincia y apuntó contra Milei: “El plan económico es criminal”

Escuchar

En medio de la polémica que se generó por el aumento de ciertos impuestos en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof anunció subas salariales del 13,5% para empleados del Estado bonaerense y arremetió contra el presidente Javier Milei. “Esto explica lo que hacemos con los impuestos para algunos que no saben o no quieren saber”, apuntó el funcionario kirchnerista, y sumó: “El plan económico es criminal” .

“Quiero aprovechar para desarmar alguna mentiras que intentaron instalar: no podemos despilfarrar lo que no tenemos. Fuera de las mentiras, y me refiero al propio presidente de la Nación, es que la provincia de Buenos Aires es la que menos gasto por habitante el año pasado”, enfatizó el mandatario provincial y dijo que ese dato se puede corroborar, pero para ello “hace falta estar despierto en las horas de trabajo para ver las estadísticas reales y no inventar cosas”.

Kicillof aseguró que la Provincia gastó por habitante “menos de un tercio” en comparación con el distrito que sí lo hizo. También resaltó que Buenos Aires, junto con Córdoba, es la que menos empleados públicos tiene cada 1000 vecinos. “Tenemos al Estado más austero de la Argentina y somos la provincia que menos recursos tiene y esto es una injusticia porque aportamos el 40% y recibimos cerca del 20″, prosiguió Kicillof.

“Es mentira que la provincia de Buenos Aires despilfarra, gasta en cosas que no sirve o gasta de más”, insistió el gobernador. Kicillof dijo que lo que aprobó la Legislatura bonaerense no se trató de un impuestazo. “Basta de mentir sobre esto”, enfatizó y explicó cómo beneficiaron a ciertos sectores tanto desde el Banco Provincia como desde la Agencia de Recaudación (ARBA), como a los productores debido a la sequía.

“Asistimos durante ese tiempo con un paquete impositivo que permitió dar beneficios de casi 100 millones. Se ayudó con 90 mil millones de pesos en crédito a los productores que tuvieron que atravesar esa situación. Otro tanto se puede decir para el inmobiliario urbano”, se explayó el funcionario provincial.

Kicillof justificó la suba de impuestos en la provincia y apuntó contra Milei: “El plan económico es criminal” Collage

Kicillof apuntó: “Si alguien quiere asumir la defensa tiene derecho, pero no a decir que es un impuestazo. Aun para ellos es menor que lo que cobraba [la exgobernadora María Eugenia] Vidal”. “Lo que es cierto es que durante estos cuatro años le dimos más progresividad a los impuestos patrimoniales. Aumentan más para los propietarios que tienen campos más caros que lo que aumentan y disminuyen para propietarios pequeños y medianos”, ahondó el gobernador.

El gobernador bonaerense sumó así más críticas a la administración mileísta. “Invito al Presidente a que salga del encierro, que observe lo que sucede en los barrios”, dijo, y siguió: “El plan económico es criminal en sus resultados porque la realidad es distinta, quizá no se ve en [la Quinta de] Olivos ni tuiteando obsesivamente en la madrugada. No esté viendo el daño y el sufrimiento”.

Kicillof también se refirió a las declaraciones del diputado de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, que había llamado a no pagar los impuestos en la provincia, convocatoria que avaló Milei. “No salgo de mi sorpresa y horror que provocan este tipo de declaraciones. Es gravísimo y nunca ocurrió que un Presidente llame a incumplir la ley, en este caso la ley impositiva de Buenos Aires. No sé dentro de que figura jurídica se encuadra, pero nunca paso. El que juro cumplir la Constitución no lo está haciendo”, dijo el gobernador.

“Pareciera que estos raptos, ataques, verdaderas locuras, están dirigidas a una persona. No es la primera vez, ni siempre con la misma. Va rotando según el enojo y el rapto de ira. En este caso no es contra el gobernador, sino contra el pueblo de la provincia de Buenos Aires”, arremetió Kicillof. Y criticó al mandatario nacional: “Después de ajustar jubilados, trabajadores, quiere generar un problema con las prestaciones, necesidades y derechos de los habitantes. Nadie está exento de recibir estas descargas que ocurren durante la madrugada”.

“Hay que ponerle freno a un desquicio y a la creencia de que es por raptos que se toma las decisiones. No se puede gobernar por impulsos, uno se pregunta como pretende gobernar en general y a un país. Tal vez sea una venganza por lo que ocurrió con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)”, apuntó con dureza Kicillof.

Sobre ese proyecto, Kicillof dijo que en su contenido “no hay un solo artículo que beneficie a la provincia de Buenos Aires”. “Tal vez, sea una respuesta a que el gobierno envió recursos a Santa Fe ante la absoluta emergencia ocurrida en seguridad con muertes de inocentes”, retomó el gobernador sobre las chicanas del Presidente hacia su decisión de aumentar los impuestos provinciales.

“Sabemos que esto ocurrió después de que se cayó la ley ómnibus. Supimos que el Presidente quería fundir a las provincias, empezó con los memes y retuits. Es grave la violencia, persecución”, prosiguió el gobernador bonaerense. Dijo que cuando la megaley quedó en standby “lo que hizo Milei fue anunciar que iban a cortar recursos”. “Tenemos un presidente que dijo que se iba a cortar un brazo si subía algún impuesto, pero el impuesto país lo subió y ahora pretende subir el impuesto a las ganancias a más de un millón de laburantes mientras también sube los boletos de colectivos y las boletas de luz y gas”, se explayó.

Para Kicillof, “con estas decisiones de no cumplir leyes tributarias se trata de desintegrar las capacidades del Estado, incluso la unidad nacional”. Indicó que si se toman medidas de desprotección y desamparo lo que se busca parece ser que deserten los Estados, pero “este gobierno no va a abandonar al pueblo de la provincia”.

Uds. no tienen vergüenza. Sus ideas han hecho una villa miseria de un país que supo ser rico. @Kicillofok es culpable de infinidad de desastres como ex Ministro de Economía de CK y actualmente gobernador. Basta de becas a un inútil biológico. Basta de más impuestos en PBA. https://t.co/U3yBuGDTVK — José Luis Espert (@jlespert) March 17, 2024

Este domingo, el Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires, cuyo presidente es Máximo Kirchner, calificó de “muy grave e irresponsable” el llamado a la rebelión fiscal que hizo el fin de semana el diputado nacional libertario Espert para no pagar el aumento de impuestos que determinó Kicillof. El justicialismo bonaerense utilizó el mismo calificativo contra el presidente Javier Milei, quien respaldó al legislador titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja y dijo que lo que había hecho Kicillof es “un robo descarado”.

El gobernador bonaerense indicó que la Provincia hizo un reclamo vía administrativa, y no judicial, “por los recursos que se robó Milei de nuestro distrito como hizo de otros”. Apuntó al mandatario nacional de tener una “necesidad política de buscar un nuevo enemigo, de generar un escándalo, cuando lo que tiene que responder es que la enorme mayoría rechazó el DNU en senadores”.

Como en gran parte de la conferencia, Kicillof habló de los modos y las críticas que recibe. Dijo que son “provocaciones y agresiones que no hay que responder porque empieza una disputa que no es lo que hay que discutir”.

Kicillof justificó la suba de impuestos en la provincia y apuntó contra Milei: “El plan económico es criminal” Captura

“No sé en qué estado está el Pacto de Mayo. Hay que discutir el intento por ley de derogar 300 leyes y el contenido de cada una de ellas. Lo grave es que el DNU está vigente. Cuando se dio la discusión se lo rechazó, así que debería estar reflexionando en vez de estar tuiteando”, dijo Kicillof sobre Milei.

“Lo que esperamos es que se reflexione y se tomen medidas necesarias para evitar efectos de decisiones que ya se tomaron. Muchas veces se llevó a cabo un plan de ajuste de esta categoría, con desregulación, ajuste, cuyo resultado es un aumento desmedido. No saben lo que pasa con los precios porque sacaron las herramientas. Pidieron por favor que no aumenten los precios, pero que dejen de acogotar a las provincias y a sectores de la población que lo empiezan a sentir”, reclamó el mandatario provincial.

