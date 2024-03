Escuchar

El Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires, cuyo presidente es Máximo Kirchner, calificó de “muy grave e irresponsable” el llamado a la rebelión fiscal que hizo el fin de semana el diputado nacional libertario José Luis Espert para no pagar el aumento de impuestos que determinó el gobernador Axel Kicillof. El justicialismo bonaerense utilizó el mismo calificativo contra el presidente Javier Milei, quien respaldó al legislador titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja y dijo que lo que había hecho Kicillof es “un robo descarado”.

“La gravedad de los dichos de quien preside una de las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados de la Nación solo se supera por la validación del propio presidente de la Nación, quien no solo compartió los dichos de Espert en redes sociales, sino que en una entrevista radial consideró que es ‘expropiatorio el aumento del impuesto inmobiliario y una violación al derecho de propiedad’”, se expresó el PJ a través de un comunicado.

— • Comunicado del PJ de la provincia de Buenos Aires pic.twitter.com/PuVruE77zD — PJ Provincia de Buenos Aires (@BonaerensePJ) March 17, 2024

El justicialismo bonaerense denunció: “Es muy grave e irresponsable la actitud del presidente de la Nación y el diputado por la provincia de Buenos Aires que preside la comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso. Están abiertamente llamando a una rebelión fiscal en la provincia”.

“Las irresponsables declaraciones se dan además en un contexto donde la política impositiva de la provincia de Buenos Aires se encuentra condicionada por la sustracción de un punto de coparticipación, eliminación del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y fundamentalmente por las decisiones del presidente en la macroeconomía”, agregó el comunicado, que cerró: “¿Qué buscan el presidente de la Nación y el de la Comisión de Presupuesto y Hacienda? Es de suma gravedad lo que están instando”.

El PJ bonaerense apoyó a Kicillof, pero repudió la rebelión fiscal que propuso Espert y avaló Milei Archivo

Este sábado, en una entrevista radial, Espert dijo que el “aumento de patentes, del inmobiliario residencial y del inmobiliario rural no hay que pagarlo”. “Yo no los voy a pagar”, sentenció el diputado que regresó a la LLA. El diputado le contestaba así al ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés Larroque, quien había justificado que hacía “mucho tiempo” que no se incrementaba el impuesto inmobiliario.

“Que Larroque se deje de llorar, reciben una tracalada de plata adicional, porque se viven fumando en pipa a la Nación, cosa que no debería ocurrir”, se quejó Espert. “El gobernador generó un impuestazo fenomenal y tampoco le alcanza. ¿Kicillof es un vampiro en un banco de sangre con la plata?”, arremetió contra el mandatario bonaerense. “No hay que pagarlos. Eso no es rebelión fiscal al pedo, sino rebelión fiscal con sentido común”, dijo Espert.

Insisto. No hay que pagarle ningún aumento de impuestos a @Kicillofok (hizo explotar patentes, inmobiliario residencial y rural) porque no nos da nada a cambio a los bonaerenses. Y la única manera de protestar que tiene el contribuyente frente al robo impositivo es no pagar. https://t.co/aFOuT7fCS7 — José Luis Espert (@jlespert) March 17, 2024

No transcurrió mucho tiempo hasta que el presidente Milei habló en el mismo sentido que el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. “El aumento de impuestos es una violación a la propiedad. Es expropiatorio. Es una locura, pone al borde de la quiebra al sector agropecuario”, dijo el mandatario nacional.

“Espert manifiesta que hay un abuso para cobrar impuestos y que después no hay una contrapartida para bienes públicos. El punto que hace, es que es confiscatorio, inhibe la producción y no tenés de contrapartida a bienes públicos. Es un robo descarado”, agregó indicó el Presidente al respecto durante la entrevista con radio Mitre. “No sé [si la gente se anima], pero el planteo de Espert es válido”, sostuvo.

