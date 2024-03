Escuchar

Tras el rechazo del DNU en el Senado y en plenas negociaciones con los gobernadores camino al Pacto de Mayo, el presidente Javier Milei respaldó las recientes declaraciones del diputado nacional José Luis Espert, quien hoy apuntó contra el mandatario bonaerense, Axel Kicillof, por la suba de los impuestos en la provincia de Buenos Aires. “Lo que está haciendo es expropiatorio”, denunció.

“El aumento de impuestos es una violación a la propiedad. Es expropiatorio. Es una locura, pone al borde de la quiebra al sector agropecuario”, señaló Milei, en diálogo con Radio Mitre.

“Kicillof tiene que bajar el gasto, no aumentar impuestos. Pasa que él tiene los mismos defectos conceptuales que Martín Guzmán. Para ellos el ajuste es si se toca o no el gasto público. Pero los impuestos alguien los tiene que pagar”, planteó Milei. “Terminan hundiendo a la economía”, arremetió el mandatario, en línea con los dichos de esta mañana del diputado nacional José Luis Espert, quien llamó a no abonar la suba en patentes, bienes inmobiliarios, urbanos edificados y tierra rural que se definió en La Plata.

“Yo no los voy a pagar”, anunció el ahora integrante de La Libertad Avanza (LLA), que asimismo preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Luego del llamado del diputado libertario José Luis Espert a no pagar la suba de impuestos en Buenos Aires anunciada por el gobierno de Axel Kicillof, el Presidente se refirió al tema en redes sociales.

“Parece que cuando habla del derecho de propiedad el gobernador no entiende que subir los impuestos netos es una violación del derecho de propiedad... Puede que esté confundido porque él leyó a un tal Alberti (asumo que nada que ver con nuestra historia) en lugar de Alberdi...”, marcó el mandatario libertario en X.

“Espert manifiesta que hay un abuso para cobrar impuestos y que después no hay una contrapartida para bienes públicos. El punto que hace, es que es confiscatorio, inhibe la producción y no tenés de contrapartida a bienes públicos. Es un robo descarado” , indicó el Presidente al respecto durante la entrevista con Radio Mitre. No sé [si la gente se anima], pero el planteo de Espert es válido”, sostuvo.

En tanto, Milei destacó no haber subido impuestos durante los tres meses de su gestión. “La verdadera carga fiscal viene por el tamaño del Estado. El gasto público bajó más de 36%, estamos bajando los impuestos, hay una especie de sustitución de impuestos”, aseguró Milei.

“En 2023 se emitieron 13 puntos del PBI. Nosotros le estamos devolviendo a los argentinos todo ese dinero achicando el déficit fiscal. El ajuste en el Tesoro es de cinco puntos, el del BCRA de seis, es decir que estamos devolviendo 11 puntos. ¿Cuándo alguien le devolvió tanto dinero a los argentinos?”, preguntó Milei.

En otro tramo de la entrevista, el Presidente habló de su uso de redes sociales y respondió a quienes lo cuestionan por ello. “A los políticos, y también a muchos periodistas que arrogantemente creen que tienen que ser el intermediario con la gente, les molesta. Eso está muy instalado en algunos periodistas del círculo rojo, en especial en los que tienen más años, no entienden esto de tener comunicación directa”, apuntó Milei.

“Yo soy producto de redes y me comunico directo con la gente. Lo tengo de primera mano. Eso me permite estar rápido de reflejos, ver dónde están los problemas y trabajar para solucionarlos”, sostuvo el mandatario.

“Eso pone nerviosos a los políticos tradicionales, ellos no tienen esa gimnasia [en redes]. Eso me permite una cosa directa con la gente que el político tradicional no tiene, por eso necesitan los focus group. Los pone muy violentos, les encantaría tener ese acceso a la gente. Gastan toneladas de dinero”, remarcó el Presidente.

Asimismo, Milei aseguró que tiene bien definidos los momentos en lo que utiliza las redes sociales. “Las uso en el desayuno, en el almuerzo, a la tarde en la merienda y a la noche es cuando más las uso, arranco en la cena y termino tarde buscando información y consiguiendo cosas. Soy muy activo, pero en momentos, no son horas donde la gente está trabajando”, se justificó, a la vez que admitió que hubo gobernadores que le pidieron que baje su actividad online, algo que no tiene pensado hacer.

