Kicillof, Guzmán y ahora Massa: punto por punto, la letra chica del acuerdo que cerró el Gobierno con el Club de París

La firma final se realizó virtualmente. De un lado de la pantalla, en la Argentina, el ministro de Economía, Sergio Massa. Del otro, en París, Emmanuel Moulin, presidente del Club de París, ladeado por Marco Lavagna. Massa había decidido no viajar. No había seguridad de que el acuerdo se terminara de cerrar y no quería quedar como prenda de la negociación. Los términos se aceptaron por las partes formalmente a las 10.20. Unas horas después, el ministro de Economía lo anunció en Escobar y selló todo a través de aquel zoom a primeras horas de la tarde.

“Es un poco más agresiva que la propuesta de julio”, dijo Massa, mientras dialogaba con Moulin. Dardo directo al corazón de Martín Guzmán. Luego anunció la reprogramación de la deuda con los acreedores del Club de París –una adenda al acuerdo de 2014- por un monto de capital de US$1972 millones (se eliminaron punitorios y multas, pero no capital) hasta 2028 con una tasa de 3,9% (tres primeras cuotas) que sube paulatinamente (el famoso step-up, para la jerga financiera). La tasa promedio ponderada es de 4,5%. Hoy se pagaba una tasa de 9% por punitorios.

“Es una buena tasa de interés para el contexto internacional actual caracterizado por el alza de las tasas internacional”, indicó la información oficial difundida por el Ministerio de Economía.

La extensión del período de repago es de trece cuotas semianuales que arrancarán el mes que viene. La cuota promedio, informaron en el Palacio de Hacienda, será de US$170 millones (capital más intereses). El acuerdo implica que el país devolverá un 40% del capital en los próximos dos años (si se replicaban las condiciones de 2014 se habría devuelto 58%).

“En junio de este año, la gestión que estaba a cargo del Ministerio de Economía había hecho una propuesta que no llegó a ser negociada, ni mucho menos aceptada. Esa propuesta también planteaba devolver el 58% del capital para 2024″, indicaron. Segundo dardo a Guzmán.

“El acuerdo que cerramos hoy representa, en términos de alivio financiero, una reducción de US$248 millones a valor presente (utilizando una tasa de descuento de 10%) sobre el saldo de deuda de US$1972 millones. Esto representa un 12% sobre el capital adeudado”, precisaron.

La negociación y las comparaciones

Fuentes de la comitiva que viajó a París contaron a LA NACION que las negociaciones comenzaron anoche a las 23. Las reuniones fueron en un formato que “sorprendió” tanto a Lavagna como al jefe de asesores, Leonardo Madcur en el país galo. Hubo una primera reunión plenaria en el Ministerio de Economía francés, luego una más privada en la que estuvieron, en una sala, los argentinos; en otra, la gente del Club de París; y en una tercera, los acreedores (varios países).

De acuerdo a los datos de Economía, el acuerdo de 2014 que cerró Axel Kicillof implicaba un ahorro en valor presente neto de US$224,6 millones a tasa de descuento de 10%. Guzmán presentó una propuesta de US$229,1 millones en junio, mientras el Club de París quería ofrecía US$178,9 millones. Se cerró con un ahorro de US$248,6 millones, indicaron.

La misma comparación se hizo con el pago promedio por semestre. Según el acuerdo base de 2014, hubiera sido de US$232,01 millones; Guzmán proponía US$202 millones; el Club de París, US$185,30 millones, mientras que el cierre del acuerdo la fijó en US$170,51 millones.

Fuentes del Ministerio de Economía recalcaron que “lo más duro de la negociación” fue romper la fórmula pari-passu (por la que si se le pagaba a un acreedor, como por ejemplo China, había que pagar lo mismo al Club), pero no explicaron cómo se manejará de ahora en adelante. Lo que quedó claro que esa restricción fue saldada.

Si bien el Fondo Monetario Internacional (FMI) no participó activamente en las negociaciones, el acuerdo de Facilidades Extendidas con el organismo sirvió de paraguas para que la reprogramación de la deuda pudiera finalmente cerrarse. De hecho, Massa recibió ayer las felicitaciones del organismo por los términos en los que selló el acuerdo con el Club de París.

“Esto nos va a ayudar en el terreno energético”, dijeron en el Ministerio de Economía. La empresa francesa Total, por caso, forma parte de una inversión de US$700 millones en el llamado Plan Fénix, la iniciativa de producción de gas offshore más austral del mundo, a 60 kilómetros de las costas de Tierra del Fuego, con Wintershall y PAE. Además, dijeron, servirá para impulsar otros financiamientos en infraestructura y volverá a poner al país como posible receptor de las agencias de inversión europeas, dicen en el Gobierno, a pesar de que –por la crisis que vive y el elevado riesgo país- eso está en duda.

La deuda del Club de París había dejado de pagarse en 2022. Se mantuvo en default hasta 2014, cuando Kicillof firmó un acuerdo para cancelarla en 5 años. El ahora gobernador bonaerense bajó la tasa de interés, pero fue cuestionado porque aceptó US$1102 millones de intereses, y US$3633 millones de punitorios. La deuda creció a US$9600 millones. La Argentina hizo pagos mínimos durante los últimos años y quedó un saldo de US$2000 millones con un interés de 9%, que terminó hoy de renegociarse.

Con la colaboración de Luisa Corradini

