Brasil llamó a consulta a su embajador en la Argentina por los insultos de Milei a Lula

El gobierno de Brasil llamó a consultas a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, tras los insultos que el presidente Javier Milei lanzó contra Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto del Partido Liberal (PL) en San Pablo, junto a Flavio Bolsonaro.

Según pudo saber LA NACION, la decisión fue adoptada por el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira. La medida ya fue comunicada oficialmente a la representación diplomática en la Argentina.

La decisión del gobierno de Lula se produce un día después de la participación de Milei en la convención del Partido Liberal (PL), en San Pablo, donde respaldó la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro. Fue la tercera visita del mandatario argentino a Brasil desde que asumió la Presidencia y, una vez más, no incluyó ningún contacto con el gobierno brasileño. La agenda estuvo centrada exclusivamente en dirigentes del bolsonarismo.

El presidente Javier Milei junto al senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente y precandidato presidencial de Brasil ap - AP

Durante un discurso de unos 25 minutos, Milei cuestionó duramente al presidente brasileño. Sin nombrarlo por su nombre de pila, se refirió a Luiz Inácio Lula da Silva como “el zurdo”, “el ladrón”, “el presidiario” y hasta ironizó sobre un desperfecto técnico en el acto al preguntar si “los micrófonos los mandó a tocar el ladrón”. También acusó al mandatario brasileño de haber intentado influir en las elecciones argentinas de 2023 en favor de Sergio Massa y cuestionó la condena judicial contra Jair Bolsonaro.

El acto volvió a agrietar un vínculo ya deteriorado entre ambos mandatarios. Desde que asumió la Presidencia, Milei mantuvo reiterados cruces con Lula y evitó establecer contactos institucionales con el gobierno brasileño, privilegiando su relación política con el bolsonarismo.

Reacciones

La alocución le valió varias respuestas del entorno de Da Silva. El primero en salir al cruce fue el presidente nacional del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, en un comunicado difundido horas después del acto en el estadio Pacaembú.

Luego fue el turno de José Guimarães, ministro de Relaciones Institucionales de Brasil. En un mensaje que publicó en su cuenta de la red social “X”, Guimarães cuestionó el modelo económico de La Libertad Avanza. Con un tono irónico, dijo que esperaba que Milei aproveche “su paso por Brasil para aprender que gobernar es cuidar a las personas, y no desmontar los derechos”.

“Mientras su gobierno estuvo marcado por una agenda de austeridad que sacrificó a trabajadores, jubilados y más vulnerables, profundizando las desigualdades sociales y colocando el mercado por encima de la dignidad humana, Brasil eligió otro camino: crecimiento con inclusión, diálogo y respeto a la democracia”, señaló Guimarães.