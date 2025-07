Edgardo Kueider y su secretaria irán a juicio oral en Paraguay por tentativa de contrabando

Un día después de negarse a ser extraditado a la Argentina, el exsenador Edgardo Kueider será enviado a juicio oral en Paraguay en la causa por tentativa de contrabando de divisas.

Así lo hizo saber el juez Humberto Otazú, en diálogo con El Observador de Paraguay, tras una breve audiencia que encabezó esta mañana. El magistrado admitió la acusación del Ministerio Público y ordenó la apertura de juicio oral y público contra el exsenador argentino y su secretaria Iara Guinsel, por tentativa de contrabando.

Kueider y Guinsel fueron arrestados en diciembre pasado, cuando pretendían ingresar a Ciudad del Este desde Brasil con dinero en efectivo sin declarar. Portaban más de 200.000 dólares, 600.000 pesos y 3,9 millones de guaraníes.

“Se dispuso finalmente la apertura a juicio oral y público”, afirmó Otazú. Dijo que fueron rechazados un planteo de nulidad de la acusación, otro de sobreseimiento definitivo y un tercero sobre la exclusión de videos del procedimiento que se realizó sobre Kueider y Guinsel en la aduana.

Ayer, Kueider rechazó ser extraditado voluntariamente a la Argentina, frente a un pedido de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la causa Securitas. Se trata de la investigación judicial que puso en la lupa sobre decenas de funcionarios y exfuncionarios acusados de haber recibido coimas de la empresa de seguridad privada para facilitar contrataciones públicas.

Kueider no formó parte de la causa originalmente, pero fue incorporado a la misma por las sospechas de que el dinero de esos cohechos podría haber sido el origen de parte de sus inversiones inmobiliarias.

Efectivos de Interpol detuvieron a Edgardo Kueider en el marco del pedido de extradición

Tras rechazar el pedido de extradición, el exsenador volvió al departamento de Asunción donde cumple arresto domiciliario y donde, por la mañana, había sido arrestado y trasladado por Interpol. El juez paraguayo Rolando Duarte decidió colocarle una tobillera electrónica.

En declaraciones a ABC Color, el juez Duarte informó que había detenido a Kueider y a su acompañante en el marco de una solicitud de la justicia federal de San Isidro y relató cómo sigue ahora el proceso. “Una vez detenidos o puestos a disposición del juzgado, se realiza lo que se denomina la audiencia identificatoria. En esa audiencia se le consulta si se quieren someter al proceso de extradición. Si se someten al este proceso, se inicia el proceso el procedimiento de entrega. Si no se someten, empieza lo que formalmente se conoce como un proceso de extradición. Se les va a dar el derecho a la defensa a estas personas conforme al procedimiento ahora establecido en el Código Procesal Penal y el del Tratado de extradición entre Paraguay y Argentina”, explicó el magistrado.

En la tarde de ayer, la justicia paraguaya informó que Kueider y su compañera se negaron a someterse a la extradición inmediata. En ese acto, los abogados de los imputados, pidieron que les permitan regresar al domicilio donde, hasta ahora, permanecían detenidos. Fue entonces cuando el juez Duarte, después de recibir el pedido formal, accedió al beneficio de la detención domiciliaria, con la condición de que le sea colocada una tobillera electrónica.

El pedido de extradición de la justicia argentina llegó en enero de este año a Paraguay. No obstante, el Ministerio Público paraguayo, que actúa como órgano requirente en el vecino país, no estaba inicialmente conforme con la documentación enviada por la justicia argentina.

El operativo de Interpol para la extradición del exsenador Edgardo Kueider desde Paraguay

Por ello, se solicitó que se complementara la información, ya que existían cuestiones formales establecidas en los tratados internacionales que debían respetarse para evitar posibles nulidades. Finalmente, tras la entrega de la documentación complementaria, la Fiscalía General del Estado paraguaya solicitó formalmente el inicio del proceso de extradición y la orden de detención preventiva de los ciudadanos.

En la última entrevista que dio Kueider a LA NACION, hace diez días, insistió repetidas veces en que no existen pruebas en la causa de Arroyo Salgado y apuntó contra el actuar de la jueza. “Si la justicia de Arroyo Salgado continúa con esta acusación, ya permítame dudar si realmente quiere llegar a la verdad, porque a esta altura del partido tiene que estar recontra probado que no tengo nada con la causa de Securitas”, dijo.

Sobre un regreso a la Argentina, agregó entonces que querría volver para ver a sus hijos, algo que no pudo suceder porque tenía “prohibido salir de país por disposición de la jueza Arroyo Salgado”. Kueider enfrentará el proceso sin fueros, ya que fue expulsado del Senado, por lo que podría quedar detenido, en un penal o en prisión domiciliaria, apenas ingrese a la Argentina.

“En el Senado no se respetó el derecho de defensa, no se cumplió el reglamento, no se me dio oportunidad de ir y dar mi descargo, no hubo presentación de prueba. Fue una decisión política demagógica. Algunos senadores fueron en extremo demagogos, como es el caso del senador Luis Juez y de la presidenta del Senado, que facilitó esa situación. La jueza Arroyo Salgado pide minutos antes del inicio de la sesión el desafuero sin ninguna condena ni procesamiento. No es el hecho de que me hayan expulsado, sino la manera en la que me expulsaron”, dijo Kueider.

Tras asumir en el Senado en 2019 por el kirchnerismo −del que se distanció para acercarse al expresidente Alberto Fernández−, a partir de diciembre de 2023 Kueider se convirtió en un aliado muy cercano al gobierno de Javier Milei. Asumió la presidencia de la estratégica Comisión de Asuntos Constitucionales y el oficialismo lo promovió para ocupar también la jefatura de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

En la causa Securitas, sin embargo, está bajo la lupa el rol que ocupó antes de llegar al Senado, cuando fue el secretario general de la gobernación de Entre Ríos durante todo el mandato de Gustavo Bordet, hoy diputado nacional.