La actividad de la construcción cayó 1,3% en febrero

La actividad de la construcción no termina de consolidar una recuperación, más allá de períodos aislados de crecimiento, que luego son seguidos por caídas. En esta línea, luego de una leve suba de 0,2% en enero, registró en febrero una baja de 1,3%.

El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en su Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC). En ese informe también se indicó que en términos interanuales la baja fue menor (-0,7%) y acumuló en el primer bimestre una evolución apenas positiva (+0,3%).

El economista Gustavo Vallejo, jefe del Departamento de Estadísticas del Instituto de Estadística y Registro de la Actividad de la Construcción (Ieric), opinó: “Si bien los datos aún no son los esperados, muestran una estabilidad que es propia del período estival y sienta las bases para un paulatino despegue que seguramente se confirme en marzo”.

Según Vallejo, esta idea se apoya en los datos del consumo de cemento que anticipan para marzo un aumento del 18,4% mensual y del 11% interanual, “lo que vislumbra la puesta en marcha de nuevos proyectos de Construcción, en función del alto volumen de superficie autorizada para construir a lo largo del país y especialmente residenciales en la Ciudad de Buenos Aires”.

Como complemento, Vallejo destacó que “es indispensable que el contexto internacional ayude para que continúe el proceso de baja en las tasas de los créditos hipotecarios, condición necesaria para que no se frene la reactivación del mercado inmobiliario y para que arranquen nuevas inversiones”.

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