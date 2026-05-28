Uber lanzó una oferta para comprar a la dueña de PedidosYa

La guerra entre las plataformas de delivery suma un nuevo capítulo a nivel global. En pleno momento de expansión del negocio, el mapa del sector —que tiene entre sus principales jugadores a PedidosYa, Uber Eats y Rappi— se reconfigura. Delivery Hero, dueña de PedidosYa y de Glovo, confirmó que recibió una propuesta formal por parte de Uber Technologies para una posible adquisición de la compañía. Según el comunicado emitido por la firma alemana, la oferta indicativa de Uber se sitúa en los €33 por acción, lo que equivaldría a una oferta cercana a los €10.000 millones.

“ Uber Technologies se puso en contacto con todos los accionistas de la compañía con una propuesta indicativa de €33 por acción en relación con una posible oferta pública de adquisición”, señalaron.

Desde su sede en Berlín, Delivery Hero comunicó que permanece “centrada en la ejecución de su proceso de revisión estratégica”. Hasta el momento, no brindaron detalles adicionales sobre si el consejo de administración recomendará la oferta, limitándose a señalar que se proporcionarán nuevas actualizaciones cuando sea “requerido o apropiado”.

Delivery Hero anunció que Uber ya era dueña del 19,5% de su capital emitido Ricardo Pristupluk

Consultadas por LA NACION, ninguna de las dos compañías emitió comentarios.

La propuesta de adquisición llega semanas después de que Uber ingresara como accionista en Delivery Hero. A mediados de abril, la compañía conducida por Dara Khosrowshahi adquirió un paquete de 13,6 millones de acciones que estaban en manos de Prosus —firma inversora, también dueña de Despegar—, que representó aproximadamente el 4,5% del capital social de Delivery Hero.

“Celebramos la inversión adicional de Uber en Delivery Hero. Como líder tecnológico global, el fortalecimiento de la posición de Uber supone un importante respaldo a nuestra plataforma, nuestra estrategia y nuestro trabajo constante para generar valor a largo plazo para todos los accionistas”, señaló Niklas Östberg, CEO y cofundador de Delivery Hero.

En aquel entonces, desde Prosus —nacida mediante un spin-off de la sudafricana Naspers— explicaron: “En agosto de 2025, la Comisión Europea aprobó la adquisición de Just Eat Takeaway.com por parte de Prosus, sujeta al compromiso de Prosus de reducir significativamente su participación en Delivery Hero. La transacción de hoy representa un paso importante para el cumplimiento de dichos compromisos. Prosus mantiene su compromiso de vender la parte correspondiente de su participación en Delivery Hero dentro del plazo establecido”.

El salto mayor se dio apenas cinco días antes de la oferta total. El 18 de mayo, Delivery Hero anunció que Uber ya era dueña del 19,5% de su capital emitido, sumando además un 5,6% adicional en opciones.

Delivery Hero, que cotiza en la Bolsa de Fráncfort y forma parte del índice MDAX, es uno de los jugadores más relevantes del sector en Europa y mercados emergentes. La plataforma está presente en alrededor de 65 países de Asia, Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y África.

El regreso de Uber Eats

Este movimiento a nivel global coincide con un momento clave para el mercado argentino: el relanzamiento de Uber Eats en el país . Tras haber abandonado la operación local en 2020 para concentrarse en mercados donde tuviera mayor escala, la plataforma estadounidense confirmó en enero de este año su regreso a la Argentina, buscando capitalizar un mercado que ahora considera más “maduro” y en medio de un “boom” de demanda.

En diálogo con LA NACION, Juan Martín Cappellini -líder de Uber Eats en el país- aclaró que, desde que salió de la Argentina en 2020, la firma analizaba cuándo y cómo volver. En ese entonces, el cierre de la operación formó parte de una estrategia global: dejar los mercados en los que no era número uno o no tenía un camino claro para llegar a esa posición, para enfocarse en otros estratégicos.

En los años siguientes, la empresa aceleró su aprendizaje y ajustó su propuesta. Y más recientemente, definió su retorno a diferentes mercados -a partir de dos variables -oportunidad de mercado y penetración del negocio de la movilidad- , arrancando por la Argentina.

Y según indicó, la elección del país como punta de lanza para esta nueva etapa de la compañía no fue casual. Con más de 10 millones de usuarios que tomaron viajes y más de medio millón de personas que generaron ingresos a través de la plataforma de movilidad, el país se transformó en un caso de adopción acelerada.

Uber comenzó a testear el modelo del delivery de comida en 2014 con una prueba piloto en California, Estados Unidos, bajo el nombre UberFresh. Tras su buen desempeño, la compañía renombró el servicio como Uber Eats y comenzó la expansión. Hoy opera en más de 11.000 ciudades del mundo.