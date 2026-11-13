Peligra la continuidad de una aerolínea que llegó a la Argentina con vuelos baratos a España

La aerolínea española de bajo costo Plus Ultra, que comenzó a operar en la Argentina a fines de mayo pasado con vuelos entre Buenos Aires y Madrid, dejó de vender pasajes para esa ruta y prepara una profunda reestructuración que podría derivar en su salida del mercado argentino, apenas seis meses después de su desembarco.

Según medios españoles, la compañía tiene previsto presentar un preconcurso de acreedores e iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE) por causas organizativas que afectaría a buena parte de su plantilla, integrada actualmente por unos 679 trabajadores.

La decisión responde a las pérdidas acumuladas durante los primeros seis meses de su ejercicio fiscal 2027, que alcanzaron los 31 millones de euros entre febrero y agosto. Uno de los principales factores detrás del deterioro financiero fue el encarecimiento del combustible, cuyo costo ascendió a 105 millones de euros, frente a los 69 millones presupuestados.

Según publicó el medio español elEconomista.es, el ajuste se concentraría en las conexiones con la Argentina y Perú, dos mercados en los que la aerolínea considera que la continuidad de las operaciones ya no resulta económicamente sostenible. Plus Ultra retiró de su página web la posibilidad de reservar pasajes para ambos destinos y la intención de la dirección sería abandonar esas rutas, aunque todavía no existe una fecha definitiva para el cese de los vuelos.

LA NACION intentó contactar a representantes de la empresa en el país para conocer el alcance de la decisión y su impacto sobre los pasajeros que ya tienen pasajes comprados, pero no obtuvo respuesta.

Por el momento, la aerolínea mantendría sus conexiones entre España y Venezuela, tanto desde Madrid como desde Tenerife. Según la publicación española, la compañía considera que estas operaciones todavía ofrecen rentabilidad gracias al menor precio del combustible de aviación en el país sudamericano, lo que permite reducir uno de los principales costos de los vuelos de larga distancia.

La otra actividad que Plus Ultra buscaría preservar es el negocio ACMI, una modalidad mediante la cual alquila aviones a otras aerolíneas con tripulación, mantenimiento y seguros incluidos. En este esquema, el combustible y el riesgo comercial asociado a la ocupación de las aeronaves quedan a cargo de la empresa que contrata el servicio, por lo que Plus Ultra tiene una menor exposición a las variaciones de esos costos.

Las primeras señales de dificultades en la Argentina

La posible salida del mercado argentino se conoce poco más de un mes después de que Plus Ultra anunciara una reducción de sus frecuencias entre Buenos Aires y Madrid. A principios de octubre, la compañía había informado que pasaría de cinco a dos vuelos semanales entre el 19 de octubre y el 13 de diciembre, un período que coincidía parcialmente con las obras previstas en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

En aquel momento, la empresa había atribuido la decisión principalmente a las dificultades operativas que generarían los trabajos en la terminal aérea.

“Plus Ultra ha realizado un ajuste en la frecuencia de sus operaciones entre Buenos Aires y Madrid, principalmente debido al impacto operacional que generan los desvíos de vuelos a Montevideo, en el marco de las obras y trabajos de infraestructura previstos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Estos desvíos implican mayores tiempos de operación, complejidad en la planificación y costos adicionales, afectando la programación y regularidad de los vuelos”, explicaron entonces fuentes de la compañía ante la consulta de LA NACION.

Sin embargo, las escalas en Montevideo para cargar combustible y reducir el peso de las aeronaves solo estaban previstas durante el período de obras comprendido entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre. Por eso, la decisión de mantener la reducción de frecuencias hasta el 13 de diciembre ya planteaba interrogantes sobre el alcance de aquella explicación.

De hecho, la propia empresa había reconocido que a las dificultades derivadas de las obras se sumaba “el incremento general de los costos operativos, particularmente los relacionados con el combustible, que también tiene un impacto relevante en la operación aérea”.

Pese a ello, Plus Ultra había descartado entonces que la reducción de frecuencias anticipara una revisión de sus planes para el país. La compañía insistió en que el ajuste respondía a razones estrictamente operativas y no implicaba un cambio en su estrategia para el mercado argentino.

“La Argentina continúa siendo un mercado estratégico para Plus Ultra y la compañía mantiene su apuesta por la conectividad entre la Argentina y España”, habían asegurado sus representantes.