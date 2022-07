La anécdota viral de Claudio Zuchovicki para explicar por qué la herencia es “un error de cálculo”

Un video comenzó a circular en TikTok y se volvió viral a los pocas horas en Twitter por el profundo mensaje que dejó el economista Claudio Zuchovicki en una de las tantas charlas que dio y que, ahora, rondan por Internet. En el fragmento, el analista financiero relató una anécdota que reflexiona sobre el paso del tiempo y la herencia, lo que dejó pensando a los usuarios de las redes sociales, quienes abrieron un debate en los comentarios del posteo.

“Yo una vez me tomé un taxi y el taxista me dijo: ‘¿Usted es el que habla de economía? Le voy a decir la mejor frase de economía, lejos. Si te morís y te sobra guita, hiciste mal las cuentas’”, comenzó el relato Claudio Zuchovicki y desató la risa del auditorio que lo escuchaba atentamente.

La anécdota de Claudio Zuchovicki para explicar por qué la herencia es “un error de cálculo”

Ante la sorprendente respuesta del taxista, el economista continuó con el relato. “Se lo cuento a mi profesor. Estaba con Juan Carlos de Pablo: ‘Mirá la frase que me dijeron’. ‘No. Esa frase la dijo (Franco) Modigliani, Premio Nobel de Economía, que dijo ‘la herencia es un error de cálculo’”, continuó.

Sin embargo, lo más emotivo de la historia vendría a continuación: “Me gustó, me causaba gracias. Entonces se lo cuento a otro jefe que tenía, economista también, y me dijo: ‘Claudio, cumplí 82 años ahora. Cuando cumplí 80 me llevé a todos mis nietos y mis hijos a festejar mi cumpleaños de 80 a París. Vinieron los 17 conmigo, mis tres hijos y todos mis nietos. 17 personas en París festejando mi cumpleaños 80. Yo lloraba emocionado, festejando. Gracias por venir hasta aquí, les decía. Tengo un hijo muy frío, uno de ellos, que es muy frío y me dijo: ‘Papá convengamos que vos pagaste todo’. Y yo le contesté: ‘Por eso estoy muy feliz, lo pagué con tu herencia’'”, relató Claudio Zuchovicki para la sorpresa del auditorio.

Claudio Zuchovicki, economista y analista financiero

A continuación, Zuchovicki se explayó sobre cómo siguió la historia. “Se lo cuento a Moldavsky: ‘Che, mirá qué buen chiste para hacer con esto’. Y Roberto me contestó: ‘¿Sabés que murió Cacho, no?’. ‘No, ¿qué tenía?’. ‘Un dos ambientes nada más’”, remató la anécdota Claudio Zuchovicki y, por último, concluyó: “Moraleja, hay un tiempo para todo”.

Las repercusiones de la anécdota que se volvió viral en las redes sociales

La anécdota dejó reflexionando a los usuarios de Twitter acerca de la herencia, de la toma de decisiones, de disfrutar y del paso del tiempo. Por un lado estuvieron los que adhieren al mensaje como @jimuML, quien escribió: “¡Los bienes más importantes son intangibles! Los atesoramos en nuestro corazón y lo disfrutamos con aquellos que amamos y nos aman! ¡Eso no tiene precio! Es un tesoro invaluable!”.

Sin embargo, otros usuarios cuestionaron el mensaje, como @aebarbero, quien escribió: “Como chiste, bueno, pero si se toma en serio que hay que gastarse todo antes de morirse, no habría empresas familiares, ni proyectos que van más allá de una vida, ni trabajar para algo que nunca se verá completo. Quizá sea una forma de pensar bastante común acá”. Otro usuario de la red social llamado @gabyconta17 le respondió: “No sería para no dejarle nada a los hijos, sería para no dejar de disfrutar por guardar para el futuro”. En la misma línea estuvo @pato_ski, quien aseguró: “Mis viejos hace eso, y casualmente somos 17, cada dos años nos invita a todos a algún viaje. ‘Adelanto de herencia dice’, y todos contentos. Ninguno de sus 3 hijos ni sus 8 nietos necesitan que les deje algo, todos preferimos disfrutarlo con mis viejos.