Récord histórico: enero fue el mes con más pasajeros y vuelos en la aviación argentina

Enero de 2026 se convirtió en el mes de mayor actividad de la historia para el sistema aerocomercial argentino, de acuerdo con datos difundidos por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). El volumen de pasajeros y de operaciones superó no sólo los registros previos para ese mes, sino también los máximos históricos alcanzados en cualquier período anterior.

Según las cifras oficiales difundidas mediante un comunicado, durante enero se contabilizaron 4.964.988 pasajeros en los aeropuertos de todo el país, lo que implicó un aumento del 5% respecto del récord previo, registrado en diciembre de 2025 (4.729.556), y un 9% por encima de enero de 2025 (4.570.640). En paralelo, se realizaron 37.874 movimientos aéreos —entre despegues y aterrizajes—, un 1,6% más que la marca más alta anterior (37.270, también en diciembre de 2025) y un 7% por encima de enero del año pasado.

El segmento internacional explicó buena parte de ese desempeño. En el primer mes del año se registraron 1.877.558 pasajeros en vuelos al exterior, un 22% más que el récord previo para enero, que databa de 2018 (1.534.567), y un 23% más que en enero de 2025. En cuanto a operaciones, se contabilizaron 12.032 movimientos internacionales, con un incremento del 15% frente al máximo anterior para ese mes en 2018 y del 22% en la comparación interanual.

En el mercado doméstico, el cabotaje también alcanzó su mejor enero desde que se tiene registro. Los pasajeros en vuelos internos sumaron 3.087.430, un 1% más que el récord previo para el mes, alcanzado en enero de 2025 (3.046.916). El dato refleja, según el organismo, una demanda sostenida por el transporte aéreo dentro del país.

Durante enero además se sumaron diez conexiones internacionales, entre ellas Buenos Aires–Aruba, Buenos Aires–Cabo Frío, Córdoba–Aruba, Córdoba–Punta del Este, Mendoza–Aruba, Rosario–Cabo Frío, Salta–Florianópolis y Tucumán–Florianópolis, además de la reactivación de los servicios Buenos Aires–Santo Domingo y Rosario–San Pablo.

También se incorporaron nuevos operadores en rutas ya existentes, como Jetsmart Argentina en el tramo Buenos Aires–Natal, Latam Group en Buenos Aires–Florianópolis y GOL en Mendoza–Río de Janeiro.

“Los resultados alcanzados durante enero evidencian el impacto positivo de la política de Cielos Abiertos en el sistema aerocomercial argentino. La ampliación de rutas, el ingreso de nuevos operadores y el incremento de la oferta se traducen en más opciones de viaje, mayor competitividad y mejores condiciones para los pasajeros”, concluyeron desde el organismo descentralizado dependiente de la secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación.