La CAF tratará una garantía para que la Argentina acceda a préstamos privados para refinanciar la deuda

CIUDAD DE MÉXICO.– El directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) tratará mañana en esta ciudad una garantía por US$250 millones para que la Argentina acceda a créditos privados para afrontar vencimientos de la deuda en dólares, según confirmaron a LA NACION fuentes con conocimiento directo del asunto.

La operación se sumaría a otras con el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que movilizaron financiamiento con bancos privados por US$3200 millones para el país y fueron concretadas a principios de julio.

En el Gobierno argentino esperan conseguir otros US$1100 millones que serán apalancados, en parte, con la garantía que dará la CAF. El Ministerio de Economía no realizó declaraciones.

La operación forma parte de la estrategia presentada este mes por el ministro de Economía, Luis Caputo, para cubrir los vencimientos de deuda de 2026 y 2027 sin necesidad de volver, por ahora, a emitir bonos soberanos en los mercados internacionales. El esquema combina financiamiento en el mercado local, préstamos de organismos multilaterales, privatizaciones y compras de divisas por parte del Tesoro al Banco Central para construir un “colchón financiero” de cara al año electoral.

A principios de julio, el Gobierno concretó dos operaciones similares: un préstamo por US$2000 millones respaldado por el Banco Mundial y otro por US$1200 millones con garantía parcial del BID. Ambos permitieron acceder a financiamiento a tasas inferiores a las que hoy pagaría la Argentina en una colocación tradicional y fueron presentados por Economía como el primer paso de una estrategia que contemplaba conseguir alrededor de US$1100 millones adicionales mediante nuevos esquemas de garantía.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados

Las fuentes explicaron que puede ser que la aprobación del directorio se demore diez días porque la Argentina presentó la hoja de términos el viernes pasado y el protocolo indica que ese documento debe estar con 15 días de anticipación para luego ser considerado en el directorio.

En ese marco, los directores del organismo pueden definir votarlo en el momento o tomarse diez días más. Sin embargo, se espera luz verde para la operación de respaldo a la Argentina.

El pago de la garantía contaría con tres años de gracia, mientras que la devolución será entre los cuatro o cinco años siguientes. La tasa final rondará el equivalente a SOFR (3,59%) más un spread superior a un punto porcentual, muy por debajo de las tasas a las que accedería el país para obtener financiamiento privado.

Las fuentes comentaron que es posible que se sumen otras garantías de organismos, como el caso de Fonplata —conformado por la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay—, para que sea posible movilizar los US$1100 millones.

El 15 de diciembre de 2023, cinco días después de la asunción de Javier Milei, la CAF aprobó un crédito puente de corto plazo para la Argentina por US$960 millones que fue utilizado para cubrir un vencimiento del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Christian Asinelli encabeza la Vicepresidencia Corporativa de Programación Estratégica de la CAF

Instrumentos financieros

En paralelo con las reuniones del directorio, la CAF presentó este martes en el Club de Banqueros de México dos nuevos instrumentos financieros. El primero fue el Fondo de Capital Ambiental para México, un mecanismo que buscará movilizar hasta US$10 millones para financiar proyectos de restauración de ecosistemas, gestión sostenible del agua, economía circular y acción climática sin generar presiones adicionales sobre las finanzas públicas. La iniciativa surgió de la Gerencia de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de CAF, que depende de la Vicepresidencia Corporativa de Programación Estratégica, encabezada por el argentino Christian Asinelli.

El organismo también lanzó el Fondo VELA, un vehículo regional de inversión de impacto del que CAF participa como inversor ancla y que será administrado por Sonen Capital junto con Fondo de Fondos. El instrumento apunta a movilizar entre US$100 millones y US$150 millones hacia proyectos vinculados con biodiversidad, agricultura regenerativa, inclusión financiera, salud, educación y otros sectores con impacto social y ambiental en América Latina.