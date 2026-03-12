La canasta que se usa para medir la indigencia aumentó más que el IPC en febrero

La canasta básica alimentaria (CBA), que se usa para medir la indigencia, se incrementó en febrero 3,2%, 3 puntos porcentuales (pp) por encima de lo que aumentó la inflación en igual mes. En tanto, la canasta básica total (CBT), con la que se delimita la pobreza, subió 2,7%.

El fuerte aumento que tuvieron los alimentos en el índice de precios al consumidor (IPC) de febrero –junto con bienes y servicios varios, fue el rubro que más subió, con 3,3%–, incidió fuertemente en la variación de la CBA en el segundo mes del año.

El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), de cuyo informe también surge que tanto en el acumulado anual como en la comparación interanual, la CBA creció por encima de la inflación. En el primer caso, subió 9,3% (contra un IPC de 5,9%), mientras que en el segundo se incrementó 37,6% (contra un alza de precios de 33,1%).

El aumento de los alimentos encareció las canastas básicas en febrero Nicolás Suárez

En tanto, la CBT tuvo aumentos más moderados que la CBA. En el acumulado del año, subió 6,8% –también por encima de la inflación en igual período–, mientras que su variación interanual fue de 32,1% –apenas por debajo de lo que se incrementaron los precios enel mismo lapso–.

De acuerdo con lo informado por el Indec, una familia tipo (compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años) necesitó en febrero $644.088 para no ser considerada indigente, mientras que el mismo hogar requirió $1.397.672 para no caer debajo de la línea de la pobreza.

Asimismo, un adulto individual necesitó en el segundo mes del año $208.443 para no ser indigente y $452.321 para no ser pobre.

El economista Mateo Borenstein, de la consultora Empiria, analizó que el crecimiento de las canastas se explica por un aumento de los precios de alimentos de 8,1% durante el primer bimestre, lo que en términos reales implica un alza de 2%. “Las canastas básicas corren por encima de la inflación desde octubre del año pasado, 5 meses consecutivos”, agregó.

El economista Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), destacó que la CBT tuvo un salto a inicio de este año. “En diciembre la CBT terminó en 28% anual, pero en enero tuvo un rebote porque las tasas mensuales fueron mayores a las del mismo mes del año anterior que hizo que la tasa anual ahora esté en 32%”, comentó.

Aún así, Colina consideró que este resultado no impactará en la pobreza. “No hay riesgo que esto aumente la pobreza porque el salario informal (que es el salario de los pobres) tuvo una fuerte recuperación en el 2025. Pero no es bueno que suba”, opinó el especialista.