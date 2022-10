La carga impositiva de un pasaje de avión en la Argentina es la más alta de la región

escuchar

El proyecto de Presupuesto 2023 -que fue aprobado en Diputados y todavía debe ser votado por el Senado- incluye la creación de una nueva tasa de seguridad de la aviación que se les cobrará a los argentinos que compren pasajes nacionales e internacionales. En principio, el cargo sería de hasta $250, pero estará atado a la variación de los salarios de los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y encarecerá aún más los tickets, que ya habían sido impactados recientemente por el dólar Qatar, que sumó a las retnciones ya existentes el pago de una percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales.

En total, entre tasas e impuestos, la carga en los pasajes internacionales es de 111,55% en el país, la más alta de la región si se la compara con la de Colombia, Brasil y Chile, países que no superan los dos dígitos. Según un relevamiento realizado por LA NACION, que tomó como ejemplo pasajes saliendo desde Buenos Aires, Santiago de Chile, Medellín y San Pablo rumbo a Madrid, la carga chilena es de 1,76%, la colombiana, de 9,33%; y la brasileña, de 1,21%.

Para ese trayecto un argentino paga el impuesto por salir de la Argentina -antiguamente llamado DNT- del 7% ($18.630,60), el impuesto PAIS del 30% ($79.845,60), la percepción a cuenta del impuesto a las ganancias del 45% ($119.768,40), la percepción a cuenta de bienes personales del 25% ($66.538); la tasa de migraciones de US$10 ($1615); la tasa del concesionario Aeropuertos Argentina 2000, de US$57 ($9205,50); y la tasa de seguridad que se abona a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), de US$8 ($1292). En total son $296.895, que se suman al valor inicial de $266.152.

En tanto, un colombiano abona el impuesto del aeropuerto ($6944,50), el impuesto de salida para residentes ($3207,70) y el IVA ($3714,50) por un total de $13.866; un chileno un cargo por instalaciones de aeropuerto internacional por $4037 y un brasileño una cuota de embarque internacional por $2175.

Por último, España les cobra a todos $3823,60 por el cargo de salida, la tarifa de seguridad y protección y el impuesto de seguridad.

Consultado por este diario, el presidente de la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca), Felipe Baravalle, dijo que “ningún país tiene 112% de impuestos como la Argentina”, y agregó: “Algunos países cobran un IVA que si se quiere es más lógico y ni siquiera es del 21% sino que es un porcentaje menor. Puede que alguno tenga una tasa similar a la de Migraciones, pero la discusión ya no son ni siquiera las pequeñas tasas sino el 30%, el 45% y el 25% que no existe. Es un delirio ”, opinó.

En tanto, otra fuente de la industria dijo que el problema es que la Argentina cobra por una serie de servicios que otros países no, además de que los impuestos no existen en otros lados porque el transporte internacional no está gravado.

“Esto te lo cobran con la terminal de Ezeiza parada hace cuatro años. No terminan la torre, cerraron un aeropuerto y no dan servicios de infraestructura razonables si comparás las instalaciones con el aeropuerto de Santiago de Chile, el de San Pablo o alguno europeo. Está bien que, para llegar a ese nivel, necesitás tráfico porque entre más tráfico más bajan los costos, pero si siguen de esta manera nadie va a venir. A un paraguayo que se va con su familia a Disney le conviene pasar por Brasil, un chileno hace escala en Colombia. Es ilógico que un país que tiene las maravillas turísticas que tiene sea tan caro para los turistas”, ejemplificó.

En tanto, el CEO de la línea aérea low cost Flybondi, Mauricio Sana, dijo que si bien la nueva tasa de hasta $250 parece poco, de aprobarse, se encarecerá más la posibilidad de volar. “Aproximadamente $250 para el año próximo sumarían US$40 millones que los pasajeros van a tener que pagar con este nuevo impuesto”, dijo a través de su cuenta de Twitter.