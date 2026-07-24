Habilitan a las empresas a abrir cuentas en dólares para pagarle a sus empleados

El Banco Central (BCRA) habilitó este viernes las cuentas sueldo en dólares, el paso reglamentario que faltaba para que las empresas puedan pagarles las remuneraciones en esa moneda a sus empleados.

La medida fue dispuesta mediante la Comunicación “A” 8460, que incorporó al dólar estadounidense entre las monedas admitidas para recibir depósitos en las cuentas sueldo previstas por la normativa financiera.

La resolución establece además que los bancos estarán obligados a atender los depósitos y las extracciones de dólares en efectivo en la sucursal donde esté radicada la cuenta. En las demás sucursales, cajeros automáticos y terminales de autoservicio, esa posibilidad dependerá de que la entidad cuente con disponibilidad de billetes.

Conferencia de prensa del presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Rodrigo Nespolo

El BCRA aclaró también que la gratuidad de estas cuentas alcanzará hasta el monto de las acreditaciones derivadas de la relación laboral. Los dólares que no sean retirados podrán acumularse sin límite de tiempo, sin que eso genere costos de mantenimiento para el trabajador.

De esta manera, el organismo completó la adecuación necesaria para aplicar uno de los cambios introducidos por la Ley 27.802 de reforma laboral, que modificó el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). La nueva redacción establece que “el salario debe ser satisfecho en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera”.

“Antes de la modificación, la interpretación del artículo 105 era que el salario debía pagarse en dinero de curso legal, es decir, en pesos argentinos. Y la única forma en que podía pagarse en otra moneda o mediante bienes era a través del pago en especie, con un límite claro establecido por la ley: no podía superar el 20% del salario total”, detalló en un informe el Estudio Piacentini.

El cambio legal se completó con la modificación del artículo 124 de la LCT, que dispuso que las remuneraciones “deben pagarse exclusivamente mediante acreditación en cuenta bancaria a nombre del trabajador”, es decir, mediante una cuenta sueldo.

Para que los salarios pudieran efectivamente acreditarse en moneda extranjera, todavía era necesaria una adecuación de la regulación bancaria. Eso fue lo que hizo ahora el Banco Central al admitir expresamente al dólar estadounidense como moneda para estas cuentas y extenderles las condiciones de gratuidad previstas para las cuentas sueldo en pesos.

Sin embargo, que se haya completado el camino normativo no implica necesariamente que el pago de salarios en dólares vaya a popularizarse en el corto plazo. Al menos, no mientras continúen las restricciones que les impiden a las empresas acceder libremente al mercado cambiario para comprar divisas destinadas al atesoramiento o a determinadas operaciones locales.

Hace poco más de dos meses, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, había descartado que la eliminación de esas restricciones para las personas jurídicas estuviera entre las prioridades inmediatas del organismo. Recordó entonces que ya se habían levantado limitaciones para cursar buena parte de las operaciones comerciales y financieras.

“No está entre nuestras prioridades eliminar las restricciones cambiarias para las empresas o que las personas jurídicas puedan atesorar dólares. Nos preocupa más el funcionamiento del comercio exterior que la posibilidad de que las empresas puedan atesorar dólares”, explicó durante la conferencia convocada para presentar, por primera vez durante la administración de Javier Milei, el Informe de Política Monetaria (IPOM).

Bausili deslizó incluso que esa posibilidad podría habilitarse recién cuando el Banco Central termine de capitalizarse y cuente con una cantidad adecuada de reservas propias, algo que ubicó en una eventual segunda etapa del Gobierno.

De todos modos, la nueva regulación podría contribuir a consolidar una modalidad de pago que ya había comenzado a extenderse en los últimos años en determinados sectores y profesiones, impulsada por la elevada inflación, la exportación de servicios profesionales y la internacionalización de algunas actividades.

Los pagos de salarios en dólares podrían ganar terreno especialmente en los sectores donde existe una alta demanda de perfiles profesionales o una fuerte vinculación con mercados internacionales, según coincidieron estudios jurídicos dedicados al asesoramiento de empresas consultados por LA NACION.