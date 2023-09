escuchar

Falta solo un mes para las elecciones generales de octubre y la campaña entra en la etapa decisiva. En este contexto, Carlos Melconian, posible ministro de Economía en caso de que la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, llegue a la presidencia, brindó una charla en conmemoración del aniversario de Quinto Inversores, una empresa que se encarga de administrar el patrimonio de particulares, tanto local como internacionalmente. Su atención estuvo especialmente enfocada en la situación económica actual y las dificultades a atravesar en el período de transición poselectoral. Y en el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, a quien definió como “un amigo”.

“El principal dato de la transición es que es una transición sin ningún ancla. En general, las transiciones presidenciales son complicadas, fundamentalmente porque la sociedad dolariza portafolios”, sostuvo respecto del futuro inmediato del país, y agregó que a las dificultades de este año se le sumó una sequía que impactó fuerte en la economía: se llevó casi un cuarto de la oferta exportadora de la Argentina.

El mercado cambiario, en sus palabras, cayó US$21.000 millones a causa de esto, por lo que las medidas debían encauzarse en disminuir las importaciones, usar las reservas y devaluar. “Es lo que hace la economic policy de todo el mundo si viene un fenómeno de estos”, expresó.

En este sentido, Melconian se explayó sobre el ministro de Economía, Sergio Massa, e hizo hincapié en su plan para el futuro: patear la sequía y los vencimientos comerciales al próximo gobierno. “Hasta las 10 del día siguiente a las primarias no quiso devaluar. Inventa y posterga SIRAs porque no quiere parar la producción, casi que dice ‘que la pare el que viene’. Pero no se la vamos a dejar pasar. Ha pegado el cambio a 350, lo que lo va a llevar a devaluar en octubre, sin duda”, opinó.

Uno de los mayores problemas de la situación económica actual, y que repercute en varios sectores, es la falta de ancla de reservas, como dice Melconian al referirse a las reservas del Banco Central que, actualmente, se encuentran en menos US$14.000 millones. “La Argentina es un país que si hubiera seguido la ruta latinoamericana de los últimos 10 años tendría que tener entre 70.000 u 80.000 millones de dólares de reserva. Imaginen una transición con esa cantidad”, explicó.

En relación con este tema, también trajo a colación los asientos contables que está realizando el Fondo Monetario Internacional (FMI), es decir, los desembolsos. Sobre la cuestión, dijo que un “desembolso de verdad” implica que “te aprieto de verdad en que no haya emisión, dejar de devaluar, no gastar reservas, como hizo con Macri, que lo llevó a la derrota electoral, pero dejó una herencia de colchones para el primer año”.

Elecciones y transición

Respecto de los resultados de las elecciones primarias de agosto, el economista las definió como un gran signo de interrogación, dado los porcentajes obtenidos por los tres principales candidatos, Javier Milei, de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, de Juntos por el cambio, y Sergio Massa, de Unión por la Patria. “Todo el circo que se arma después es otra cosa. Hay que hacer el esfuerzo de no escuchar ninguna encuesta. El viernes previo a las elecciones daban tercero a Milei. Los encuestadores dicen en privado que estamos sin GPS. ¿Cómo pasaron de errar el viernes a decir que Milei puede ganar en primera vuelta? Qué sé yo”, enfatizó.

Como los encuestadores, también él se encuentra perdido al intentar predecir los movimientos políticos de los próximos meses: ver octubre, afirmó, consiste en quién le roba electores a quién. “Ahí es donde más me trabo, porque el 28% de Massa debe ser más del kirchnerismo; el 30% de Milei me imagino que es de Milei, aunque algunos me están diciendo que lo votaron y ahora van a cambiar; y de Patricia hay que ver si conserva o no el voto que era de Larreta. Yo creo que lo conserva, pero hay que esperar”, detalló, y explicó que, en casos así, a la elección la terminan definiendo quienes no votaron: “Ahí se agranda un poco Juntos por el Cambio, porque históricamente, entre dos tercios y el 70% de estos votó a Cambiemos”, opinó.

Además de análisis contextuales, el economista expresó su deseo de que en diciembre se lleve a cabo una transición colaborativa, aunque no lo ve posible: “El primero que salió del esquema es Massa. Lo que hizo en los últimos 30 días implica lo contrario de una transición colaborativa. Todo el mundo está colaborando para que la transición colapse”, dijo.

Entre algunas de sus previsiones económicas, Melconian cree que el segundo tramo de los 5000 millones de yuanes no va a entrar al país, porque el primer tramo del préstamo Massa se los “dio a la demanda”: compraba dólares, y el neto, en lugar de recomponer los US$14.000 millones negativos, lo usó para vender en el MEP, “porque su obsesión es llegar con 100 de brecha”.

También se refirió a la cuestión de la deuda secundaria por emisión indirecta: “El problema es que están emitiendo indirectamente para financiar al fisco, con cuestiones vinculadas a los encajes bancarios, la utilización de bonos por parte del sistema bancario y la recompra de bonos que se desprenden del sector privado. El mismo ‘chantajismo’ frente a la gente, que le dicen que están bajando impuestos, van a usarlo en la política económica”.

Al hablar sobre la inflación, Melconian advirtió que el salto devaluatorio va a venir, sin ninguna duda, “porque a 10% o 12% de inflación mensual no se puede mantener el PEG”. Además, también afirmó que el próximo gobierno seguro tendrá que adecuar el tipo de cambio al valor de la tasa de inflación. A pesar de esto, el economista comentó que, en términos de precios relativos, a él le preocupan más los arreglos que deben hacerse a las tarifas, y no tanto el tipo de cambio: “En el mundo se usa que las compañías tengan tarifas más bajas que los domicilios. También el impuesto a los ingresos [impuesto a las ganancias] es el más progresivo del planeta. Solo tres países no lo aplican, y esta gente acaba de sacarlo. El impuesto no solo no debería irse, sino que debería ser más caro para las personas que para las compañías”, explicó.

Javier Milei (Luis ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO - AFP

En su contienda ideológica con Massa, también afirmó que, dado el uso de los ingresos del impuesto PAIS a las importaciones para liberar “el resto de las cosas”, la emisión del año va a terminar cerca del 150%, lo que va a representar el piso inflacionario a afrontar el año que viene por el próximo Gobierno.

El “amigo” Milei

Tampoco dejó pasar el surgimiento de Javier Milei como una figura política, de quien sostuvo que es su amigo, pero que no sabe “qué puede venir de ahí, porque no tiene gente”. En este sentido, sostuvo que un equipo no se arma en 40 días, y explicó que no va a responder a las “boludeces con boludeces” al referirse a los dichos del libertario contra Melconian en numerosas ocasiones. “Ahora creo que le agarró miedo de que puede ganar. Tenés que tener gente que sabe, vos tenés que ser el más bruto y el resto te va ayudando, gente atrás que piensa. Eso no se logra en 40 días. ¿La solución laboral se la va a dar [Luis] Barrionuevo?”, cuestionó Melconian, y bromeó que, de darse un ballotage entre Milei y Massa, ese día va a estar a 500 km.

Al finalizar, sostuvo sus posturas, ya explicitadas en otras ocasiones, respecto de plantear, en caso de llegar al gobierno, la convivencia de monedas para ir eliminando de a poco las restricciones. Además de trabajar en un “emprolijamiento tributario” con gente especialistas del tema. “Nos asesoran tipos que entienden de eso. Si queremos hablar en serio, necesitamos bajar fuerte el riesgo [país], la inflación, y estabilizar la situación cambiaria. Deuda externa no vamos a tomar, local no hay. En la medida que cumplamos la meta podemos ir bajando impuestos. Vamos a eliminar las restricciones para exportar. Si nos va a ir bien o mal no lo sé, pero no vamos a dar un salto al vacío”, concluyó.

