Las principales definiciones de Carlos Melconian: un rebote en V “dudoso”, el “bartoleo berreta” de la inflación y la “ilusión” de Javier Milei

El economista Carlos Melconian realizó un exhaustivo análisis este domingo por la noche sobre el rumbo económico de la Argentina a cinco meses del desembarco de Javier Milei en la Casa Rosada. En Comunidad de Negocios (LN+), programa conducido por José Del Rio, hizo hincapié en los aspectos económicos particulares que le preocupan, la caída de un gran porcentaje de la actividad y la discusión “berreta” sobre la baja de la inflación.

Para empezar, Melconian insistió en que la administración de Milei necesita empezar a “mostrar resultados”. “Ni bien empezó el Gobierno, había tanta incertidumbre sobre lo que iba a pasar como esperanza. Hoy el escenario es similar”, planteó. Luego, ahondó sobre algunas de las definiciones que el Ejecutivo todavía no ha dado y producen en él inquietud. “A mi me preocupa la estabilidad económica, consolidar la reforma de mediano plazo, seguir en la búsqueda de gobernabilidad, por tener diseño en el programa, mostrar a dónde uno quiere ir. No estoy criticando. Estoy diciendo, vos tenés que tener un programa que tenga pasos sucesivos”, dijo.

“Si vos queres vender papa, banana o manzana, las tenés que tener. Y todavía no sabemos cuál es el sistema financiero que viene en la Argentina o qué quiere el Gobierno con la moneda. No terminamos tampoco de conocer el régimen cambiario futuro, de cuánto es la inflación de mediano plazo”, sumó a continuación.

Dentro de aquel listado, incluyó también la caída de la actividad -la industria cayó en marzo 21,2% y la construcción retrocedió 42,2%-. “Es difícil mirar para adelante. Esto que tenemos acá es una recesión profunda. Eso no se discute. Lo que si se puede discutir es cuánto va a durar” , analizó.

Acto seguido, el economista estableció paralelismos con otros cuadros recesivos sufridos por la Argentina a lo largo del tiempo: “Coquetea profundamente con el 2002, y supera al 2018. Hablamos de un 85% de la economía que está mucho peor. Y el 15% restante, que son el campo y las extractivas, están creciendo”.

Para el expresidente del Banco Nación, el ojo tiene que estar puesto ahora en cuál será el piso de esa recesión, cuándo tocará fondo y cómo es el rebote. “El rebote siempre viene. Después veremos si es una V, que lo dudo, una L, una U o una J. Y después veremos cuál es el techo que puede alcanzar” , adelantó al respecto.

El “bartoleo berreta” de la inflación y la “ilusión” de Milei

Más adelante en la entrevista, el exreferente de Fundación Mediterránea opinó que las prioridades del Gobierno deberían estar puestas en “encontrar una estabilidad creíble” y “organizar los precios”. “Hay que decirle a la sociedad que hasta que los precios no estén acomodados, siempre va a haber sensación y expectativa de inflación. Vale para los servicios de salud, salarios, servicio de transporte, luz y gas, jubilaciones, para todo”, remarcó.

Sin embargo, lamentó que el oficialismo ponga el foco en la reducción de la inflación a un dígito: “La discusión central no es si la inflación es de un 5% mensual. El único objetivo fuera de lo político y del relato de que la inflación sea 5, 6 o 7, es mostrar que no va a haber espiralización. Ahora, ¿qué arregla? Nada. Arreglar la inflación significa que cuando vos ves el detalle, los sueldos, jubilaciones, el valor de la papa, y demás, están parejos”.

Para Melconian, la intención detrás de esto no es más que “crear una ilusión” . “Estamos en un barteleo berreta de si la inflación es tal o cual. ¿Para qué, para que empiecen a tuitear unos contra otros después?”, arremetió. Y concluyó: “¿Cuántas veces escuchaste que lo que no se hace en 100 días, no se hace más? Bueno, ya pasaron 100 días. Hay que terminar con el título de ‘tanta incertidumbre como esperanza’ de una vez por todas”.

