La Ciudad lanzó un plan de pagos para deudas de ABL y patentes con quitas de hasta el 100% en intereses

La Ciudad lanzó un plan de facilidades para el pago de deudas de Inmobiliario/ABL y patentes con quitas de hasta un 100% en intereses -en caso que se pague al contado-. El programa entrará en vigencia el jueves y se extenderá hasta el 31 de diciembre, con un monto máximo por partida o tributo de hasta $5.940.000.

El plan es impulsado por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y brinda opciones para cancelar deuda de los impuestos que hayan vencido antes del 1° de octubre de este año.

La Ciudad lanzó un plan de facilidades para el pago de deudas de Inmboliliario/ABL y patentes Archivo

La herramienta se podrá empezar a utilizar desde el jueves y tendrá vigencia hasta el último día de año. El trámite se realiza de manera virtual por la página oficial de AGIP.

La entidad ofrece dos alternativas de pago para cancelar las deudas: al contado, con una condonación del 100% de los intereses resarcitorios y con un plan de hasta 12 cuotas, con un 50% de condonación.

De pagar al contado, se condonará el 100% de los intereses resarcitorios AGIP

“Ambas opciones se debitan de manera automática en el CBU informado, con vencimiento el 10 de cada mes. Podrán adherirse también a esta nueva línea los contribuyentes que hayan gestionado un plan de facilidades que haya sido declarado caduco o nulo antes del 1.º de octubre de 2026″, indicó el organismo.

A su vez, resaltó que el programa caduca si el contribuyente acumula dos cuotas impagas, consecutivas o alternadas, a los 60 días del vencimiento de la segunda o si se registra la falta de pago de la última cuota. En caso de expirar, se volverán a imputar los intereses resarcitorios previamente condonados.

El mensaje de Jorge Macri tras darse a conocer la medida Captura

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, también se pronunció sobre la medida en redes sociales. “Además de la baja histórica de patentes, a partir de ahora las familias porteñas con deuda de ABL y patentes tendrán nuevas herramientas para ponerse al día”, sostuvo el alcalde de la Ciudad. Y acotó: “Siempre me van a encontrar del lado de la clase media que se esfuerza, trabaja y quiere salir adelante”.

Cómo adherirse

El trámite se realiza 100% online desde el Portal de Contribuyentes del sitio web de la AGIP.

Ingresar al Portal del Contribuyente en www.agip.gob.ar y elegir “ Plan de Facilidades ”.

”. Seleccionar el impuesto y la modalidad de pago del nuevo plan.

Revisar la deuda, elegir la modalidad de pago y validar los datos.

Informar el CBU de la cuenta desde la que se debitarán los pagos.

Para completar la adhesión es necesario contar con Domicilio Fiscal Electrónico.

El usuario deberá ingresar al Portal del Contribuyente desde el sitio de AGIP AGIP

“Esta nueva línea se suma a las medidas que AGIP viene implementando para simplificar gestiones y generar alternativas que permitan a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones tributarias”, comunicó la entidad porteña.

Por otro lado, la AGIP precisó que no podrán adherirse aquellas personas que tengan otros planes de financiación vigentes, deudas con juicio de ejecución fiscal en trámite, multas de cualquier naturaleza; contribuyentes en concurso preventivo o quiebra; y agentes de recaudación por retenciones no depositadas.