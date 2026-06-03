La consultora de un exfuncionario cuestionó el dato que el Gobierno menciona para decir que el consumo crece
Dicen que al incorporar componentes como turismo en el exterior no refleja necesariamente la evolución en el mercado interno
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Un informe de la consultora PxQ, dirigida por Emanuel Álvarez Agis, exviceministro de Economía durante la gestión de Axel Kicillof, cuestionó el indicador que utiliza el Gobierno para sostener que el consumo está en crecimiento. Según afirmó, esa medición incorpora componentes como servicios públicos, servicios financieros y de salud, turismo emisivo, compra de bienes importados y ventas de combustibles, por lo que no refleja necesariamente la evolución en el mercado interno.
En su último informe explicaron que la metodología de las cuentas nacionales considera como consumo privado todo el ingreso de los hogares que no se destina al ahorro. Así, ejemplificaron que si una familia percibe ingresos por 100 y ahorra 10, su consumo es de 90. Si al mes siguiente debe destinar 10 adicionales al pago de servicios públicos o alquiler, el ahorro cae a cero y el consumo aumenta a 100.
“En la metodología del Indec, el consumo privado incluye una amplia gama de rubros, entre ellos el turismo en el exterior, el consumo de bienes importados, el gasto en servicios públicos como gas, electricidad, agua y transporte, el consumo de nafta y los servicios financieros y de salud. Por eso, aunque el indicador de consumo privado registró un crecimiento de 7,9% en 2025, eso no implica que el consumo en el mercado interno, lo que coloquialmente se denomina consumo a secas, haya evolucionado en la misma magnitud”, sostuvieron.
Según PxQ, al comparar distintos indicadores de consumo con los niveles de 2017 —el último pico de actividad— se observa una dinámica dispar. Mientras que las ventas de autos, el crédito al consumo, las ventas en supermercados y la masa salarial se ubican entre un 10% y un 30% por debajo de los registros de ese año, el consumo de energía eléctrica, las importaciones de bienes de consumo final, el turismo emisivo y las ventas de nafta muestran niveles superiores.
A partir de esa heterogeneidad, elaboraron una estimación del denominado “consumo privado de bienes nacionales”, al que definen como una aproximación al consumo en el mercado interno. La medición excluye servicios públicos, servicios financieros y de salud, turismo emisivo, bienes importados y combustibles.
“Al descontar el comportamiento de esas partidas, surge que el consumo privado en el mercado interno aumentó 1,4% en 2025, lejos del 7,9% que mostró el consumo privado total”, señaló el estudio.
El informe agregó que, mientras el consumo privado total se ubica 4,7% por encima de los niveles de 2023, el consumo privado en el mercado interno permanece 1,1% por debajo. “Esta estimación probablemente sea un indicador más relevante para seguir la dinámica del consumo y, por lo tanto, un termómetro del humor social”, concluyeron.
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