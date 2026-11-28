Diciembre llega con nuevos aumentos que impactarán en el bolsillo de los argentinos. Se aplicarán subas en los boletos de colectivo y subte, los peajes, las tarifas de luz, del gas y del agua, las cuotas de medicina prepaga y los alquileres.

Cabe recordar que algunos de los aumentos se indexan en el último dato de Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en octubre alcanzó el 2,2%. En tanto, los ajustes de algunos servicios se ubicarían por encima de la inflación.

Las tarifas de colectivos bonaerenses aumentará 5,7%, mientras que aquellos bajo la jurisdicción porteña subirán 4,2% Pilar Camacho

Transporte público

Las tarifas de los colectivos y el subte en la ciudad de Buenos Aires subirán un 4,2%. Este número surge del esquema de actualización mensual que toma la inflación medida por el Indec y suma un ajuste de dos puntos porcentuales.

Para los usuarios que viajan en las 31 líneas exclusivas de la Capital Federal y tienen la tarjeta SUBE registrada, el boleto mínimo costará $996,60, mientras que el segundo tramo de viaje se reubicará en las planillas en los $1107,39.

Con esta misma lógica, el pasaje del subte tendrá un salto que lo llevará de los actuales $1887 a $1966, mientras que la tarifa simple del Premetro quedará en $688,10. La red mantendrá vigentes las bonificaciones decrecientes para los pasajeros frecuentes que hagan más de 20, 30 o 40 viajes por mes.

El boleto del subte sube 4,2% en diciembre

Las líneas de colectivos de jurisdicción provincial aplicarán un incremento de 5,7%, mayor al transporte público porteño. Según informó el Ministerio de Transporte del gobierno bonaerense en un comunicado, la actualización del cuadro tarifario será a partir del 1° de diciembre.

El cálculo se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nivel General de la Región Gran Buenos Aires, relevado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec), correspondiente al período mensual de octubre. En conformidad con el mecanismo previsto en los artículos 4° y 5° de la Resolución 81/25, el aumento toma el último dato de inflación y le suma un 2% ―al igual que la jurisdicción porteña―. No obstante, esta ocasión se agrega un componente extra por costos de combustible.

A continuación, los cuadros tarifarios actualizados de los colectivos de la provincia de Buenos Aires en el último mes del año:

Tramos Boleto en diciembre 2026 Tarifa SUBE sin nominar 0-3 km $1348,71 $2697,42 3-6 km $1517,29 $3034,58 6-12 km $1685,88 $3371,76 12-27 km $2023,06 $4046,12 >27 km $2378,46 $4756,92

Peajes

Los peajes de las autopistas porteñas ajustarán sus pizarras con la misma lógica inflacionaria del transporte público y aplicarán una suba del 4,2%, que contempla el IPC de octubre más dos puntos.

En los corredores de las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los autos particulares pasarán a abonar una tarifa básica de $5083,72 durante el horario normal, valor que sube hasta los $7204,47 en la hora pico.

Para quienes utilicen la autopista Illia, los peajes de Retiro II, Sarmiento y Salguero, los valores para vehículos de dos ejes se reacomodarán en los $2118 en la franja convencional y en los $2995,16 en hora pico.

Las autopistas porteñas funcionan con un sistema de peaje sin barreras y tienen a TelePASE como principal modalidad de pago. Quienes no estén adheridos pueden recurrir a alternativas como el Pase Diario prepago o el TelePASE por patente.

Tarifa de agua

Aun no se oficializó el nuevo cuadro tarifario del agua CDC - CDC

Por el momento, no está definido el incremento del agua, pero se puede anticipar. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) publicó que el coeficiente de modificación K ―fórmula polinómica de actualización periódica utilizada para calcular y ajustar las tarifas del servicio de agua potable y desagües― pasa de 2.432,5294 a 2.470,2614. En ese sentido, se estima que la tarifa de AySA para los usuarios del AMBA subirá alrededor de 1,5% en diciembre.

Los inmuebles ubicados en zonas con coeficiente zonal bajo mantienen el descuento del 15%, mientras que los beneficiarios del Programa de Tarifa Social continúan con la bonificación adicional que neutraliza el aumento mensual.

Cabe recordar que a partir del 1° de febrero de 2027, AySA actualizará sus coeficientes zonales y reducirá el esquema a cinco categorías según el nivel socioeconómico estimado de cada barrio con datos del Censo 2022 y la EPH. La medida establece un esquema gradual: las bajas regirán de inmediato, mientras que las subas tendrán un tope del 5% mensual. Además, el descuento del 15% para los usuarios que dejen de ser zonal bajo se retirará en tres meses y el excedente recaudado por el reordenamiento se destinará a ampliar la Tarifa Social.

Tarifas de luz y de gas

Si bien aún no se oficializó, se difundió que el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) autorizó subas en la electricidad y el gas para diciembre. Se espera que las resoluciones se publiquen en el Boletín Oficial la próxima semana.

El gas aumentará en promedio 2,26% en todo el país. En tanto, la actualización de los cuadros tarifarios para las distribuidoras de electricidad del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) será de 2,21% para Edenor y de 2,14% para Edesur. No obstante, el Ministerio de Economía aún tiene que definir el ajuste final que se trasladará a las facturas de los usuarios porteños y del conurbano bonaerense.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga comunicaron los ajustes que aplicarán durante diciembre a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). La mayoría de las compañías subirán las cuotas entre 1,5% y 3,2% mensual.

Los incrementos de las obras sociales variarán según la provincia y el plan de sus clientes. En el caso de OSDE, el ajuste estará en el orden de 2,4%. Para los afiliados de Swiss Medical, el incremento rondará el 2,5%, aunque para algunos puede ser desde 1,1%. Sancor Salud aplica una suba de entre 1,2% y 3,2%. En tanto, los aumentos de Galeno y Hospital Alemán rondan el 2,2%.

El alza tendrá impacto tanto en las cuotas de los afiliados particulares como en aquellos que derivan sus aportes de la seguridad social.

La medicina privada aumenta en diciembre Shutterstock - Shutterstock

Alquileres

En el mercado inmobiliario conviven actualmente distintos tipos de contratos, según la fecha en que fueron firmados y las condiciones de actualización establecidas en cada caso. Para aquellos que tienen actualización trimestral de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el incremento acumulado entre agosto y octubre —los últimos datos publicados por el Indec— es del 5,91%.

Así, por ejemplo, un alquiler que costaba $800.000 pasará a costar $847.280 en diciembre después de aplicar el ajuste.