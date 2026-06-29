La economía cayó 1,5% mensual en abril

Luego del rebote de marzo, la actividad económica volvió a retroceder en abril. Según informó el Indec, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) cayó un 1,5% en la medición desestacionalizada respecto de marzo. En la comparación interanual creció 1,6%.

Según el organismo estadístico, siete de los quince sectores que integran el EMAE registraron subas frente a abril de 2025. Los mayores avances correspondieron a Explotación de minas y canteras, con un alza del 17,1% interanual, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que creció un 10,9%. En conjunto, ambas actividades aportaron 1,8 puntos porcentuales al crecimiento interanual del indicador.

En contraste, ocho sectores registraron caídas respecto del mismo mes del año pasado. El descenso más pronunciado fue el de Pesca, con una baja del 28,4% interanual. Junto con Industria manufacturera (-2,9%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,2%), estas actividades restaron en conjunto 0,9 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

Consultado por LA NACION, Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de Equilibra, sostuvo que la actividad viene mostrando un comportamiento errático en la serie desestacionalizada. “Es un serrucho, un sube y baja”, resumió.

Para el economista, la tendencia de fondo queda mejor reflejada en la serie tendencia-ciclo, que avanzó un 0,3% en abril, equivalente a un crecimiento anualizado cercano al 2%. “También se desaceleró la variación interanual, que fue del 1,6%, mientras que el acumulado del año alcanza el 2,1%. La economía está creciendo a un ritmo de entre 2% y 2,5%, impulsada principalmente por las actividades primarias: el agro, la minería, la energía y los sectores vinculados”, explicó.

Sin embargo, advirtió que ese patrón también refleja una economía con un crecimiento muy acotado. “Si esos sectores explican casi todo el avance, el resto de la actividad permanece prácticamente estancado”, señaló.

Sebastián Menescaldi, director de EcoGo, afirmó que los datos reflejan una elevada volatilidad. “En marzo la actividad había crecido 3,5% mensual y ahora cayó 1,5%. Lo que estamos viendo es un crecimiento concentrado y, al mismo tiempo, débil”, sostuvo.

Según el economista, el dinamismo continúa apoyado en muy pocos sectores. “El agro creció 10,9% y la explotación de minas y canteras, 17,1%, y son los que más aportan al crecimiento. En cambio, la industria cayó 2,9% y la construcción, 1,8%. No veo un cambio de tendencia. La adaptación de la economía argentina a las nuevas reglas tiene ganadores claros y otros sectores que todavía siguen ajustándose”, analizó.

Para Gabriel Caamaño, economista de Outlier, el EMAE de abril estuvo en línea con lo esperado o incluso algo por debajo, en un contexto de “serrucho” mensual que refleja una dinámica de actividad por debajo de lo previsto.

“El escenario muestra sectores que crecen con fuerza y otros que están estancados o en caída. En los grandes centros urbanos como el AMBA, el Gran Rosario o el Gran Córdoba, la actividad está más planchada, mientras que en regiones más dinámicas como Neuquén, el noreste o la minería en Cuyo se observa un mayor dinamismo. Hay una marcada disparidad sectorial y también regional. Sería deseable que la economía gane algo más de dinamismo para que los sectores rezagados puedan recuperar actividad, aunque la heterogeneidad seguramente se mantenga”, explicó.

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Por su parte, Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, dijo que el dato no trajo sorpresas. A su juicio, el nivel de actividad permanece prácticamente igual que a fines del año pasado. “No hay una tendencia clara cuando se observa el promedio”, indicó.

Más optimista se mostró Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, quien destacó que el indicador tendencia-ciclo volvió a registrar una mejora del 0,3%. “Es un dato importante porque muestra que, más allá de la volatilidad mensual, la economía mantiene una trayectoria de crecimiento gradual que esperamos se consolide durante el resto del año”, afirmó.

El economista agregó que existen factores que podrían apuntalar esa recuperación. “La inflación viene moderándose con fuerza después del pico de marzo, lo que abre la puerta a una baja más decidida de las tasas de interés y a una mejora del crédito. A eso se suma el dinamismo que siguen mostrando la energía y la minería, impulsadas por las expectativas que genera el RIGI, mientras que la construcción y la industria podrían comenzar a beneficiarse en los próximos meses”, dijo.

EL EMAE CRECIÓ 2,1% EN EL PRIMER CUATRIMESTRE EN RELACIÓN A IGUAL PERÍODO DE 2025

✅ El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) acumuló un crecimiento de 2,1% en los primeros cuatro meses del año en relación a igual período de 2025, con una suba interanual de 1,6% en… — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 29, 2026

Tras la difusión del informe, el ministro de Economía, Luis Caputo, puso el foco en el crecimiento acumulado del primer cuatrimestre. A través de un mensaje en su cuenta de la red social X destacó que el EMAE avanzó un 2,1% entre enero y abril respecto del mismo período del año pasado.

El funcionario también remarcó que el indicador tendencia-ciclo registró una suba mensual del 0,3% y acumula 25 meses consecutivos de crecimiento. Según afirmó, se trata de la fase expansiva más prolongada de ese indicador en casi 15 años.