La economía cerró 2025 con un crecimiento promedio de 4,4%

Por el agro, que compensó con su buen rendimiento la caída que tuvieron otros sectores, la actividad económica cerró 2025 con un crecimiento acumulado de 4,4%. Si bien está por debajo del 4,5% que proyectaba el Fondo Monetario Internacional (FMI) y del 5% estimado en el presupuesto para este año, este resultado fue mejor de lo que esperaban en el mercado.

Se trata, en efecto, de un dato muy positivo, sobre todo si se tiene en cuenta que el freno que se había producido en la economía luego de un buen primer trimestre no invitaba a ser optimista en las previsiones. En se contexto, por ejemplo, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central (BCRA), proyectaba un crecimiento de 3,5%.

El resultado fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en su Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE). En ese informe se destacó, además, que diciembre tuvo un fuerte avance de 1,8% desestacionalizado, respecto de noviembre, y de 3,5%, en la comparación con igual mes de 2024.

Estos números fueron celebrados por el Gobierno. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el crecimiento acumulado y el mensual desestacionalizado en su cuenta de la red social X. Además, en el mismo posteo, señaló: “A pesar de la incertidumbre electoral que aconteció durante el segundo semestre del año pasado, donde hubo una dolarización de cartera del 50% del M2 y una suba abrupta del riesgo país, la fortaleza de los fundamentos económicos basada en el superávit fiscal, el orden monetario y la recapitalización del BCRA, permitió sostener el crecimiento económico durante el segundo semestre de 2025 (+0,9% desestacionalizado)“.

En su análisis sectorial, el Indec indicó que, con relación a igual mes de 2024, once sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en diciembre. “Se destacó Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (32,2% ia), impulsado por una histórica producción de trigo, tanto en volumen (el máximo de toda la serie) como en rinde promedio (50% por encima de las últimas 5 campañas)”, se subrayó en el informe oficial.

Noticia en desarrollo