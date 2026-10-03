El riesgo país superó los 650 puntos: las razones detrás de la escalada que lo llevaron a un nuevo máximo del año

El riesgo país cerró la semana en los 655 puntos básicos, su valor nominal más alto del año. De esa forma, superó la marca previa de 637 unidades registrada el pasado 30 de marzo. Tras sumar 48 unidades en los dos primeros días de octubre (+7,9%), el indicador se posiciona en niveles que no se registraban desde noviembre del año pasado y acumula un incremento de 84 (+14,7%) en lo que va del año.

La caída de los bonos soberanos en dólares provocó la última escalada del indicador elaborado por JP Morgan: los Globales cedieron hasta 0,7% en el tramo corto y se hundieron hasta 2,8% en el largo. Si bien en los últimos días de septiembre logró una corrección que lo acercó a los 600 puntos, el inicio de octubre trajo un nuevo salto.

Los factores que llevaron el riesgo país hasta los 655 puntos

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló sobre la evolución del riesgo país en el cierre de la Argentina Week en París. Destacó que el indicador cayó desde niveles de entre 2500 puntos hasta valores cercanos a 600, y señaló que parte de los movimientos recientes obedecen a factores políticos. “El riesgo electoral también tuvo un impacto”, sostuvo.

Según relató, en reuniones que tuvo la semana pasada en Nueva York durante la Asamblea de la ONU surgió incertidumbre sobre las elecciones del año que viene. “En más de una reunión surgió el tema del riesgo de que volviera el kirchnerismo. Hoy eso genera una preocupación. No tanto en los inversores de la economía real, pero sí en los inversores financieros”, afirmó.

Aun así, consideró que el escenario internacional también explica parte de la evolución del riesgo país, principalmente por el efecto del petróleo y la fuerte suba de tasas en Estados Unidos y otras economías a niveles que no se observaban desde hacía más de dos décadas.

El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller, Pablo Quirno, junto al ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, y gobernadores argentinos, durante el cierre del cóctel inaugural de la Argentina Week en París @Rolo_Figueroa

“En un contexto internacional adverso para los activos de riesgo, los bonos soberanos en dólares encadenaron otra semana más en rojo”, detallaron de Portfolio Personal Inversiones (PPI). Puntualizaron que fue una semana en la que los títulos de los países emergentes disminuyeron 1,7%. Se le sumó que la tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cerró en 5,28%, niveles no vistos desde 2007.

“Shocks externos de esta magnitud normalmente han tenido un impacto muy negativo en la Argentina. No obstante, con un ancla fiscal muy robusta y un flujo de dólares sostenido, el impacto se acota al riesgo país y valuación de los activos”, afirmó un informe de Grupo IEB. Puntualizó que el aumento en los rendimientos de los bonos norteamericanos desató un masivo proceso de venta de activos globales (sell-off). “En este contexto, la renta fija local tuvo una de las peores semanas del año”, determinó.

Sin embargo, advirtió que los bonos argentinos sufrieron más que el resto de los emergentes por tres razones centrales:

La elasticidad por menor calificación : al partir de un riesgo país más elevado que el promedio ponderado del EMBI+ LatAm, los activos argentinos son mucho más sensibles a los golpes financieros que otros más seguros.

: al partir de un riesgo país más elevado que el promedio ponderado del EMBI+ LatAm, los activos argentinos son mucho más sensibles a los golpes financieros que otros más seguros. Cuestiones técnicas : ante un cimbronazo de tasas, los inversores venden lo que pueden y no lo que prefieren; el mercado argentino —con un volumen operado muy elevado en comparación con sus pares— opera como una vía rápida de salida para conseguir liquidez.

: ante un cimbronazo de tasas, los inversores venden lo que pueden y no lo que prefieren; el mercado argentino —con un volumen operado muy elevado en comparación con sus pares— opera como una vía rápida de salida para conseguir liquidez. Factores políticos: la proximidad de las elecciones presidenciales profundiza la incertidumbre sobre la posibilidad de continuación del programa económico actual.

“En el futuro inmediato, la dinámica de las tasas globales será determinante para la deuda argentina. Un escenario de compresión de tasas a niveles algo más bajos es hoy el principal driver para una mejora de la deuda argentina”, determinaron desde IEB.

Además de lo externo, hay factores locales que hacen que el mercado ponga en duda la continuidad del programa financiero Matilde Campodonico - AP

Más allá del clima global desfavorable y las expectativas por los comicios del año que viene, el mercado también tiene dudas sobre el ritmo de la economía. Un reporte de GMA Capital advirtió que la economía no logra ofrecer señales contundentes que despejen los interrogantes sobre la continuidad política en 2027.

“La actividad no logra ofrecer las buenas noticias que el Gobierno necesita para fortalecer sus perspectivas de continuidad en 2027. Si hasta hace unos meses la discusión pasaba por una recuperación heterogénea, ahora empieza a pesar el riesgo de una nueva recesión técnica. Tras la caída del segundo trimestre (-0,6%), el EMAE [Estimador mensual de actividad económica] de julio (-2,9%) dejó un punto de partida desfavorable para el tercero. Ya no se trata solo de cómo se distribuye el crecimiento, sino de si la economía consigue sostenerlo”, detalló.

De todos modos, el último dato sobre la recaudación de agosto dio algo de oxígeno. “El Gobierno necesita sostener el superávit para dar confianza al mercado, pero también mostrar una mejora de la actividad que fortalezca el respaldo electoral”, concluyeron de GMA.