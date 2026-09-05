La empresa de servicios petroleros SLB confirmó que no participará en ninguna actividad en Malvinas

SLB, la empresa de servicios petroleros más grande del mundo, anunció que no participará en ninguna actividad en Malvinas. Esto se da tras las declaraciones del presidente Javier Milei en cadena nacional el jueves, cuando anunció el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operen en el archipiélago.

SLB, antes Schlumberger, informó que no participará de actividades relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas ni en su cercanía David J. Phillip - AP

La firma, antes conocida como Schlumberger, presente en 100 países y con sede en Estados Unidos, confirmó su postura a través de un comunicado. Detalló que la decisión se basa en lo establecido por el Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional, publicado en el Boletín Oficial este viernes. La normativa, entre otros puntos, apunta a sancionar a quienes realicen actividades hidrocarburíferas sin habilitación argentina en las Islas Malvinas y espacios marítimos correspondientes, y exige una declaración jurada de cumplimiento de esa ley para acceder a beneficios del RIGI y a permisos, concesiones o habilitaciones.

En este contexto, SLB indicó que “no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes”. Y concluyó: “SLB reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes”.

Comunicado de SBL donde confirma que no participará en actividades de hidrocarburos en las Islas Malvinas SBL

El reclamo de Milei por Malvinas

“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho: no hay discusión al respecto”, remarcó el primer mandatario al inicio de la cadena nacional del jueves, en una semana en la que su par estadounidense Donald Trump había referido en dos oportunidades que estaba dispuesto a revisar el apoyo de su país al Reino Unido en esta causa. Tras ello, el libertario sostuvo que “no alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”.

Asimismo en su discurso el Presidente informó la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operan en el archipiélago, el envío de un proyecto de ley al Congreso sobre la soberanía nacional e hizo un llamamiento a todo el arco político “sin distinción”.

El discurso completo de Javier Milei en cadena nacional sobre las islas Malvinas

A su vez, apuntó contra el desarrollo de Sea Lion, un proyecto de explotación offshore de un yacimiento ubicado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago. Milei denunció que avanza sin autorización del país y señaló la importancia de actuar con celeridad antes de que tengan la capacidad de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo el mar. Luego, advirtió: “Si lo permitimos, estaremos generando un incentivo para que el gobierno británico profundice la ocupación de las islas y la explotación de nuestros recursos”.

El viernes por la noche, la Oficina del Presidente publicó un comunicado en el que informó que la Cancillería dispuso “el inicio de los procedimientos sancionatorios” a 45 personas físicas y jurídicas para investigar y sancionar a quienes desarrollan actividades vinculadas a la explotación y exploración de hidrocarburos en las Islas Malvinas. El procedimiento no solo apunta a las firmas que desarrollen proyectos allí, sino también a sus accionistas y proveedores ―rol que tomaría SBL de participar de ellos―.

Comunicado de la Oficina del Presidente sobre el inicio del proceso sancionatorio a personas físicas y jurídicas involucradas en actividades petroleras en Malvinas X

A su vez, insistió en que la Argentina “no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las Malvinas”. “Quienes hoy pretenden lucrar violando esa soberanía encontrarán en el Estado argentino toda la firmeza de la ley para hacer valer lo que por historia y por derecho le pertenece”, finalizó el documento.