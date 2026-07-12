La IA se apoderó del mercado bursátil y ahora va por el mercado de bonos

La rápida expansión de la nueva infraestructura tecnológica suele ir acompañada de auges en los mercados de bonos. El surgimiento de un mercado líquido para el crédito corporativo a ambos lados del Atlántico en el siglo XIX reflejó el crecimiento expreso de la industria ferroviaria. Antes de la llegada de los operadores ferroviarios con sus vastas necesidades de inversión —para comprar tierras, tender vías y transportar mercaderías—, las finanzas corporativas eran competencia de los pequeños bancos. Después, se vincularon primero con los mercados de bonos nacionales y luego con los internacionales.

El último frenesí de infraestructura tecnológica, esta vez sobre la inteligencia artificial, está avivando de igual manera un auge en el mercado de bonos. Desde enero, Meta, Nvidia y Oracle han lanzado ofertas individuales de bonos por valor de US$25.000 millones cada una para financiar sus ambiciones en IA, más de lo que cualquiera de ellas ha recaudado jamás en acciones. Lo mismo ha hecho SpaceX, que sumó la misma cifra a los US$86.000 millones que el negocio de cohetes a robots de Elon Musk recaudó de los inversores del mercado bursátil el mes pasado. En marzo, Amazon, cuya nube informática alberga muchas cargas de trabajo de IA, vendió US$37.000 millones en bonos.

Morgan Stanley espera entre US$350.000 y 400.000 millones en emisiones de grado de inversión relacionadas con la IA este año en Estados Unidos. Eso representaría casi una quinta parte de un récord de US$2,3 billones en bonos de alta calidad denominados en dólares que el banco pronostica que las empresas venderán en Estados Unidos. Otros US$50.000 millones podrían provenir de bonos basura vinculados a proyectos de IA (de un total de emisiones de alto rendimiento de US$440.000 millones). El Banco de Pagos Internacionales, el banco central de los bancos centrales, advirtió recientemente que los proyectos de IA podrían no generar suficiente dinero para pagar la deuda que los financió. Si la inversión en bonos es el “arte negativo” de elegir qué evitar en lugar de qué comprar, como a veces se describe, ¿cuánto deben evitar los inversores de bonos?

En cierto modo, la bonanza de la IA hace que el mercado de bonos corporativos parezca un poco más seguro. Las deudas totales de los cinco gigantes de la nube “hiperescala” de Estados Unidos —Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft y Oracle— aumentaron en US$228.000 millones en los seis meses hasta marzo. Eso es casi cinco veces más que cualquier aumento similar de dos trimestres en el pasado. Las cuatro primeras empresas han generado durante años más beneficios de los que saben qué hacer, por lo que disfrutan de sólidas calificaciones crediticias. La deuda de Microsoft se considera más segura que la del Tío Sam. Solo Oracle, la más pequeña y menos rentable de las cinco, recibe una calificación media de “B” de las grandes agencias de calificación crediticia (aunque también la reciben los emisores de aproximadamente la mitad de los bonos corporativos estadounidenses en estos días).

Uno podría esperar que un auge en la recaudación de deuda aumentara los diferenciales de los bonos corporativos, una medida de su riesgo en relación con los bonos del Tesoro seguros. Pero gracias a la solvencia de los mayores emisores, los diferenciales se mantienen en torno a 0,8 puntos porcentuales en promedio, cerca del nivel más bajo en un cuarto de siglo.

Los inversores también están empezando a ser más exigentes entre la deuda segura de los hiperescaladores y los bonos que financian algunos de los proyectos más arriesgados con los que se asocian los gigantes tecnológicos. En abril, QTS Data Centers, una firma propiedad de Blackstone, un gigante gestor de activos privados, emitió US$4600 millones en bonos para financiar un inmenso centro de datos en Georgia, del cual Microsoft será cliente. Inicialmente, el rendimiento de los bonos era 1,1 puntos porcentuales más alto que el de la deuda equivalente de Microsoft. Desde entonces, el diferencial se ha ampliado a 1,6 puntos.

En la superficie, la creciente emisión de deuda más arriesgada parece un mayor motivo de preocupación. La ola de bonos basura, desencadenada el pasado mayo por una oferta de bonos de US$2000 millones de CoreWeave, que alquila capacidad de chips de primer nivel, está aumentando. Además, CoreWeave y otras “neonubes” como Nebius e Iren han emitido miles de millones de dólares en bonos convertibles este año, que los inversores pueden canjear por un número determinado de acciones del emisor.

La división entre deuda más segura y más arriesgada puede ser engañosa, sin embargo. Históricamente, la inestabilidad financiera ha tendido a acumularse en torno a activos que los inversores creen que son seguros en lugar de aquellos que ya ven como dudosos.

Cuando los impagos ferroviarios aumentaron tras el pánico financiero de 1873, provocaron una depresión mundial. Ningún cataclismo de este tipo parece inminente hoy. Está claro, sin embargo, que evitar los fracasos será más difícil que nunca. La revolución de la IA avanza a un ritmo tan vertiginoso que algunos de los primeros ganadores ya se han convertido en perdedores, luego, ocasionalmente, han vuelto a ser ganadores, y viceversa. Adivinar qué empresas saldrán victoriosas y podrán redimir sus bonos cuando venzan en 10, 30 o, en el caso de Alphabet, en 100 años, requerirá más arte negativo que nunca.