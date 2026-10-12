La importancia de la micro: quiénes ganaron el Nobel de Economía y qué aportes de sus investigaciones usó Milei

La economía no funciona únicamente a partir de grandes variables como la inflación, el consumo o el producto bruto interno (PBI). Detrás de esos indicadores hay millones de decisiones individuales, que van desde cuánto ahorra una familia, cuánto gasta y cómo fija los precios un negocio de barrio. Comprender cómo estas decisiones se relacionan entre sí y condicionan los resultados de la economía les valió a dos economistas estadounidenses recibir este lunes el Premio Nobel de Economía 2026.

Robert E. Hall, profesor de la Universidad de Stanford, y Michael Woodford, de la Universidad de Columbia, fueron distinguidos por sus contribuciones a los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica.

Según la Real Academia Sueca de Ciencias, sus investigaciones permitieron desarrollar modelos que mejoraron significativamente la capacidad de los gobiernos y los bancos centrales para implementar políticas destinadas a moderar las fluctuaciones económicas.

“Sentaron las bases del paradigma neokeynesiano, en el que los modelos se construyen sobre microfundamentos, lo que significa de abajo hacia arriba. Los resultados económicos son el resultado de millones de decisiones tomadas a nivel micro por hogares y empresas. Utilizando modelos basados en este enfoque, en lugar de estudiar simplemente la economía desde una perspectiva macro, como una vista de pájaro, la investigación de Hall y Woodford ha generado un cambio de paradigma en la teoría de la política de estabilización”, publicó la cuenta oficial del Premio Nobel.

La distinción también reconoce una transformación en la teoría económica. Durante las crisis petroleras de la década de 1970, las economías occidentales enfrentaron una combinación de estancamiento, desempleo elevado e inflación persistente, un fenómeno conocido como estanflación. Esto expuso las dificultades de los modelos keynesianos tradicionales y abrió el debate sobre la capacidad de las políticas de estabilización para contener las crisis sin generar nuevos desequilibrios.

2026 economic sciences laureate Robert E. Hall’s hypothesis was that changes in consumption could not be predicted because they depend on new – and thus unpredictable – information.



Hall presented his results in an article in 1978, which was something of a eureka moment for… pic.twitter.com/40dLRC7TdM — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2026

Hall y Woodford contribuyeron a construir un marco teórico que combina las decisiones racionales de hogares y empresas con las imperfecciones que existen en los mercados. Entre ellas figuran las rigideces de precios y las restricciones financieras que impiden que todos los consumidores ajusten su gasto de la misma manera. Esa combinación permite estudiar por qué una modificación de las tasas de interés puede tener efectos sobre el consumo, la producción y el empleo, y por qué esos efectos no necesariamente desaparecen de inmediato.

Repercusión local

Aunque en más de una ocasión el presidente Javier Milei afirmó que Keynes fue “un genio del mal y el brazo ejecutor de lo siniestro”, tras conocerse el Premio Nobel de Economía afirmó que los economistas neokeynesianos hicieron una “revolución conceptual” e incorporaron restricciones presupuestarias y herramientas del análisis neoclásico a la tradición keynesiana. Incluso, reconoció que la teoría de Woodford la aplicó en su Gobierno para ordenar las cuentas públicas, sanear el balance del Banco Central (BCRA) y preparar la salida del cepo cambiario.

“¿Por qué nos resulta interesante? Porque es el mecanismo que usamos para limpiar el balance del Banco Central previo a la salida del cepo. Concretamente, cuando uno toma un modelo de equilibrio general que contempla los stocks y los flujos —me habrá escuchado a mí la frase ‘la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario’—, Woodford lo que señala es que usted puede determinar el nivel de precios de la economía con la política fiscal. Y fíjese dónde se une: lo que dice es que si a usted los números fiscales no le dan, va a terminar emitiendo dinero y la cantidad de dinero se va a acomodar hasta que usted tenga un nivel de precios que le permita la licuación, que le ponga en caja la restricción de presupuesto, o sea, el resultado fiscal", afirmó el mandatario en una entrevista radial.

El Presidente recordó que fue profesor de microeconomía durante 25 años y afirmó que “si alguien sabe de microeconomía, soy yo”. En ese sentido, dijo que constantemente mira todos los mercados, tanto presentes como futuros, e incorpora el llamado “equilibrio general intertemporal”. Al referirse a la situación de los hogares argentinos, reconoció que “hay personas a las que les va bien y hay personas a las que no les va tan bien” ante el cambio de modelo económico que se lleva adelante en el país.

“La Argentina está teniendo cambios estructurales muy importantes, ya sea por la apertura, por la tecnología, la baja de impuestos o todas las regulaciones que estamos teniendo. Todo eso genera un conjunto de reformas estructurales muy potentes. Ese conjunto de reformas estructurales muy potentes, en condiciones normales, tendría que haber una caída del PBI porque lo que se empieza a recuperar no alcanza a compensar a los que se caen. Y eso tendría que tener un aumento del desempleo. Pero cuando mira usted los datos de desempleo, eso no se verifica. La tasa promedio de desempleo en la Argentina es del 9%, y estamos en 7% y algo. Lo que tenemos es que hay sectores que están creciendo mucho, y sectores que están rezagados”, dijo. Consultado sobre si merecía ganar él el Nobel de Economía, respondió que “no lo merezco” y agregó que “al menos no hoy”.

El presidente dijo que la teoría de Woodford la aplicó en su Gobierno para ordenar las cuentas públicas, sanear el balance del Banco Central (BCRA) y preparar la salida del cepo cambiario.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, calificó de “muy bueno” el Premio Nobel de Economía 2026 en las redes sociales. Y agregó un dato de color: el documento de la Academia explica que el premio también lo merecía y lo hubiera recibido el argentino Julio Rotemberg si no fuera porque falleció en 2017.

“Para quien no lo sigue: durante décadas se pensó que el gobierno podía mover el consumo a voluntad, con más gasto o más dinero en el bolsillo de la gente. En 1978, Hall demostró que las familias deciden cuánto gastar según lo que esperan ganar en el futuro, y que por eso el consumo es mucho menos manipulable por la política de lo que se creía. Woodford sumó la otra pieza: la inflación depende de las expectativas, así que un banco central solo funciona si es creíble. Los argentinos lo aprendimos por las malas. Gobiernos que imprimían billetes para tapar el déficit y prometían que esta vez sería distinto. Nadie les creía, y cada peso nuevo terminaba en precios más altos. La inflación empezó a bajar cuando Milei dejó de gastar más de lo que recaudaba”, analizó el empresario Martín Varsavsky.

El expresidente del Banco Central, Martín Redrado, también celebró la distinción. Destacó los aportes de Woodford a la política monetaria y, en particular, su modelo de formación de expectativas y el impacto de la comunicación de las autoridades económicas sobre la sociedad.

“En particular, interactué con Woodford en varias conferencias e investigaciones donde realizó contribuciones determinantes para la política monetaria de los bancos centrales del mundo”, contó.