Telecomunicaciones: dos apellidos conocidos manejarán la tercera empresa de celulares, que llevará la marca Tuenti

Todo empezó hace poco más de un año, con la venta de Telefónica Movistar a Telecom. La salida de uno de los tres grandes jugadores (el otro es Claro) determinó que el Gobierno obligue a Telecom a desprenderse de 6 millones de líneas. Ahora, ese paquete de usuarios que es el germen de Metrotel, una empresa de fondos americanos, tendrá dos socios locales. ¿Quiénes son? Luis María Blaquier y Sebastián Caputo, dos empresarios que se dedicaron a las finanzas. El vehículo societario es un fondo llamado Nippur Fiber Holding.

La compra del 51% de Metrotel por parte de los integrantes de dos familias conocidas en el mundo de los negocios ya estaba acordada desde hace días. Pero claro, nada trascendió hasta que la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) aprobó la decisión de Telecom de transferir ese paquete a Metrotel.

En estas horas, Metrotel comunicó a Defensa de la competencia que hay cambios en la composición accionaria de la empresa. Además, en la semana próxima, el directorio de Telecom debería aprobar la venta de esa porción de clientes, red y espectro a la nueva compañía.

Otra novedad es que el grupo empresario decidió un tema nada menor: la nueva empresa de telefonía y acceso a internet va a operar bajo la marca Tuenti, una unidad de negocios que ya tenía Telefónica orientada al mercado joven y con un esquema totalmente digital.

El otro 49% también cambia de manos. Blackstone y Riverwood Capital, dos fondos de inversión americanos, también se desprendieron de sus acciones. El comprador es el fondo Beacon, cuyo principal accionista individual es Ralph Booth (49%). El empresario es Chairman de Booth American Company, una firma de inversión privada especializada en banda ancha, medios y telecomunicaciones.

Además, construyó compañías en Estados Unidos, Europa y América del Sur. En 1989 creó una división europea para prestar servicios de banda ancha en el Reino Unido y, junto a Goldman Sachs, fundó European Cable Capital Partner, accionista de Diamond Cable Communications (hoy Virgin Media), el mayor proveedor de banda ancha del Reino Unido.

La apuesta de la dupla Blaquier y Caputo es posicionar un tercer integrante del mercado de las telecomunicaciones en el país. Metrotel, la empresa que ahora manejan con el 51% de las acciones, ya operaba en el país con una red propia de fibra óptica y con una cartera de clientes orientada a grandes usuarios. Con estos 6 millones de clientes, el nombre de Metrotel quedará detrás de la marca Tuenti, el tercer jugador en el mercado.

Más allá de la cuestión accionar, la gestión continuará en manos del actual CEO de la compañía, Sebastián Bardengo, cargo que tiene desde 2023. Entre 2017 y 2022, se desempeñó como presidente del Directorio de Cablevisión Holding y como miembro del Directorio y del Comité Ejecutivo de Telecom Argentina.

La empresa Metrotel funcionará con la marca Tuenti

Metrotel fue originalmente una firma del Grupo Roggio y con ella se desarrolló la Tarjeta Monedero, nacida para pagar el boleto del subterráneo. Pero con la llegada de la tarjeta SUBE, el proyecto de desarrollo de cobro electrónico se vendió a Sociedad Comercial del Plata, la firma fundada por la familia Soldati. Poco tiempo después fue comprada por dos fondos americanos llamados Blackstone y Riverwood Capital, que se repartían un 35% y un 65% de acciones, respectivamente.

Ahora, Metrotel será controlada con el fondo Nippur Fiber Holdings LLC, justamente de propiedad de Caputo y Blaquier, financiados para esta operación por el Banco Itaú.

Luis María Blaquier estuvo ligado siempre a las finanzas e inversiones. Fue ejecutivo de Goldman Sachs durante 13 años (1993–2006) y estuvo a cargo de la oficina local. Entre 2007 y 2015 fue socio de Pegasus y además ocupó cargos en los directorios del Grupo Arcor, TGS y Banco Macro.

En 2016 tuvo su paso por el sector público cuando estuvo a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses y desde 2017 y hasta 2025 estuvo a cargo de Lone Star Funds en Latinoamérica, con negocios focalizados en energía e infraestructura, entre las que se cuentan Atvos (segundo productor de etanol de Brasil) y San Antonio Internacional (la mayor empresa de servicios de perforación petrolera de la Argentina).

Sebastián Caputo, sobrino de Nicolás, ocupó cargos en Mirgor, Jumbo Retail y Freddo/Aroma Café. Fue director de Grupo Pegasus (2010–2017) y luego gestionó a Hudson Advisors y Lone Star. Fue miembro del directorio de la empresa de servicios petroleros San Antonio Internacional y trabaja con Blaquier desde hace 15 años.

De acuerdo a lo que trascendió respecto de la operación entre Telecom y Metrotel, el traspaso no solo se limita a la titularidad de las líneas, sino a toda la infraestructura necesaria para prestar el servicio. De hecho, también pasará a manos de la empresa de Caputo y Blaquier el espectro radioeléctrico, necesario para que los celulares envíen y reciban ondas para funcionar. De hecho, según sus cálculos, el ancho del espectro que tienen les permitirá crecer y aumentar la cartera de clientes.

Tuenti, en rigor, ya está en el mercado como un apéndice de lo que fue Movistar. De hecho, todos los clientes de la telefónica que tengan ese servicio pasarán directamente a Metrotel. En la empresa dicen que no habrá cambios, que se mantendrán todos los planes y los costos que ahora tienen.

Metrotel ya había mostrado interés en ingresar con fuerza al mercado de la telefonía celular. De hecho, se mantuvieron en la puja por quedarse con Movistar, pero la oferta que hicieron quedó por debajo (alrededor del 15%) de lo que ofreció Telecom. Ahora, cuando el Estado obligó a la desinversión, volvió a la carga.