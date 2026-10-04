La industria europea lo está haciendo mejor de lo imaginado

“¿Quieres ver algo de esperanza?”, pregunta Marco Mensink. El señor Mensink, quien dirige Cefic, un grupo de presión para las empresas químicas de Europa, ofrece primero un diagnóstico sombrío. Los altos precios de la energía y la competencia china están forzando el cierre de plantas y la pérdida de empleos. Una mayor consolidación es “inevitable”. La esperanza toma la forma de una sección transversal de cable eléctrico que guarda sobre su escritorio en su oficina en Bruselas. Está fabricado por Orient Cable, un gigante chino. Pero el polímero que aísla el cable es fabricado por Borouge International, de Austria. Mensink dice que cuando visita China, los peces gordos de la industria preguntan incesantemente por la firma europea. Es la única parte del cable que no pueden fabricar, todavía.

Las empresas químicas no están solas. Gran parte del complejo industrial de la Unión Europea está bajo presión. El 21 de septiembre, Volkswagen dijo que intensificaría su plan de reestructuración. Es uno de los cinco fabricantes de automóviles europeos en emitir advertencias de ganancias este año, golpeados por sus rivales chinos. La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, está alarmada. En su discurso sobre el estado de la Unión el 16 de septiembre, Ursula von der Leyen, su presidenta, advirtió que el déficit comercial con China estaba en “un punto de inflexión”. Pero una mirada más cercana al panorama industrial de Europa revela más destellos de esperanza además de un polímero líder a nivel mundial. A pesar de toda la angustia por la desindustrialización generalizada, el daño está, por ahora, confinado a un puñado de industrias. Partes de la industria europea están funcionando bastante bien. Y donde las empresas están bajo amenaza, se están adaptando a su nueva y más dura realidad.

Dos factores subyacen al reciente sufrimiento de algunos productores europeos. Uno es la energía, que durante mucho tiempo ha sido más cara que en Estados Unidos o China. Antes de los subsidios, los precios de la electricidad industrial en Francia y Alemania son aproximadamente el doble que en cualquiera de esos países. Las guerras en Ucrania e Irán han empujado los costos aún más alto. El otro es China. Su política industrial, innovación y avances en calidad han impulsado su producción de todo, desde rollos de acero hasta vehículos eléctricos (VE). Su abundante oferta coincide con una demanda interna vacilante, y parte de su sobrecapacidad está encontrando salidas en el extranjero. Los aranceles de Donald Trump, y las prohibiciones sobre algunas importaciones chinas, han convertido a Europa en el principal objetivo de los exportadores chinos. Mientras tanto, a las empresas europeas les resulta difícil vender en China, que alguna vez fue un mercado grande, de rápido crecimiento y alto margen. A menudo utilizan fábricas y cadenas de suministro locales, lo que limita las exportaciones desde Europa. Por lo tanto, el superávit de China en el comercio de bienes con la UE se ha más que duplicado desde 2019, hasta los US$420.000 millones.

La industria automotriz ha sido particularmente golpeada. China solía ser un motor de ganancias para los fabricantes de automóviles europeos, pero ahora los productores chinos llevan autos nuevos (y buenos) al mercado mucho más rápido y de forma más barata de lo que ellos pueden. La producción en la UE ha disminuido un 17% respecto a su nivel previo al Covid. La capacidad no utilizada está siendo arrendada a rivales chinos. La industria automotriz proporciona el 6% de los empleos en la UE, según datos oficiales. No es de extrañar que los responsables políticos estén preocupados. La presión significa a su vez menos efectivo para invertir, lo que aumenta el riesgo de que las empresas de la UE se queden más atrás.

Según un análisis de la consultora McKinsey, sobre seis industrias manufactureras, en 2024 Europa recibió menos inversión que Estados Unidos y China en tres (farmacéutica, electrónica y química). Eso refleja en parte la inversión de las empresas europeas fuera de Europa, para buscar energía más barata o eludir aranceles. Pero no significa que toda la industria europea esté condenada. Lejos de eso: el dolor está altamente concentrado, por país y por sector. Eric Heymann, de Deutsche Bank, señala que en toda la UE, la participación de la manufactura en el valor agregado bruto total ha sido de un 16% constante en los últimos años. En algunos países, notablemente Alemania e Italia, ha disminuido ligeramente. Los datos de empleo cuentan una historia similar. Desde el primer trimestre de 2023, el empleo manufacturero en la UE ha caído alrededor de un 2%, hasta los 28 millones. Alemania por sí sola representa cuatro quintas partes de la disminución. Y aunque el número total de empleos está cayendo, la cuenta de roles altamente calificados, como ingenieros y técnicos, ha crecido un 7% desde principios de 2023.

Algunos sectores están prosperando. El empleo en productos farmacéuticos, aeroespacial y electrónica ha aumentado desde principios de 2023. El auge de la inteligencia artificial está beneficiando a la francesa Schneider Electric, la alemana Siemens y la italiana Prysmian, todas las cuales fabrican equipos que mantienen los centros de datos en funcionamiento. Los fabricantes de armas como la alemana Rheinmetall y la italiana Leonardo están aumentando la producción a medida que crecen los presupuestos de defensa. La amenaza de China también está concentrada, como muestran los datos comerciales. Simon Evenett, del IMD, una escuela de negocios suiza, argumenta que la historia convencional de una inundación de productos chinos baratos que arrasan con los productores europeos es exagerada. Desde 2023, encuentra, el volumen de importaciones de la UE desde China ha crecido solo un poco más que las importaciones de los mismos bienes desde otros lugares. Europa está importando más de ellos desde todas partes, no solo desde China.

Por supuesto, las importaciones de algunas cosas desde China se han disparado. En otro análisis, Evenett observó las 100 principales importaciones de Alemania desde China. Identificó aquellas para las cuales el volumen había crecido más del 25% y los precios habían caído un 10% desde 2023. Once de las cerca de 100 cumplieron con estos umbrales. En la mayoría de esas 11, incluidos los vehículos eléctricos, muebles y algunos productos químicos, los productos chinos compiten directamente con los europeos.

Además, algunas importaciones chinas pueden ayudar a las empresas europeas. Entre los 100 productos que más contribuyeron al crecimiento de las exportaciones globales de China desde 2023, tres cuartas partes del crecimiento provinieron de componentes y bienes intermedios, como baterías para vehículos eléctricos y brazos robóticos. Estos son una amenaza para los fabricantes de equipos similares. Pero para sus compradores europeos, reducen los costos de producción. Un estudio del Banco Central Europeo ha encontrado que entre 2000 y 2022, en los sectores expuestos a las importaciones de bienes intermedios chinos, el crecimiento anual de la producción industrial aumentó en 0,6 puntos porcentuales. En aquellos expuestos a bienes terminados chinos, cayó alrededor de un punto porcentual. En muchos aspectos, la Europa corporativa se está adaptando bien a las circunstancias cambiantes. En España, donde (entre otras razones) la abundante energía solar ayuda a mantener bajos los precios de la energía, las empresas europeas duplicaron su inversión anual entre 2021 y 2025, en comparación con los cinco años anteriores. Un informe del banco Morgan Stanley argumenta que las empresas europeas están “mucho más preparadas” para el próximo invierno que en 2022, cuando la guerra en Ucrania cortó los suministros de gas ruso. Algunas han implementado medidas de eficiencia energética o instalado más energía renovable local. Otras están haciendo más cobertura financiera. Solvay, una empresa química belga-francesa, y K+S, una empresa alemana de sal, han cubierto la mayor parte de su consumo de energía para este año.

Los fabricantes de la UE también están vendiendo más servicios. Exportaron US$460.000 millones en 2024, un aumento del 21% en dos años. Para algunos, como Vestas, un fabricante danés de turbinas eólicas, y MTU Aero Engines, una firma alemana, eso significa contratos de mantenimiento. Otros están vendiendo más software e integrándolo en su hardware. Siemens, un gigante de la ingeniería alemana, se dio cuenta temprano y ha comprado varias empresas de software. Stellantis, fabricante de automóviles cuyo mayor accionista posee parte de la empresa matriz de The Economist, ha dicho que sus ingresos por suscripciones de servicios crecieron entre un 50% y un 60% en el último año. De hecho, muchos líderes empresariales y responsables políticos piensan que el futuro industrial de Europa podría descansar en el software, y en particular en la IA.

Von der Leyen ha pedido a Jim Hagemann Snabe, presidente de Siemens, que redacte un informe sobre cómo las fábricas pueden utilizar la tecnología para aumentar la productividad. Alemania ya cuenta con la tercera mayor cantidad de robots industriales por empleado en el mundo, después de Singapur y Corea del Sur. Suecia y Dinamarca no se quedan atrás. Esto significa que Europa tiene potencial. Pero debería dejar de lamentar las viejas industrias y asegurarse de que puede aprovechar el poder de la IA y otras nuevas tecnologías para impulsar la productividad. La brecha con Estados Unidos y China en IA es amplia, y no solo en la construcción de modelos; puede crecer aún más. La amenaza a la industria europea por los precios de la energía y China es exagerada. El riesgo para la industria europea, si se queda más atrás en IA, probablemente no lo sea.