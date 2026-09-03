La industria fintech debatió su futuro, entre evolución y regulación: “El ecosistema llegó para quedarse”

La segunda edición del Marval FAST (Fintech, Argentina, Strategy & Technology) reunió a más de 200 expertos locales e internacionales del rubro financiero digital. En el encuentro en la sede del estudio Marval O’Farrell Mairal se repasó la actualidad del sector y sus perspectivas de crecimiento.

La bienvenida estuvo a cargo de Gustavo Giay, chairman de Marval, y de Juan M. Diehl Moreno, socio y líder del departamento de fintech del estudio. “Es indudable que el ecosistema fintech llegó para quedarse. Es una herramienta para dinamizar las inversiones que necesita nuestro país: no podemos prescindir de ella ni ahogarla con sobrerregulaciones. Encontrar equilibrios lógicos es el camino”, dijo Giay.

Gustavo Giay, presidente del consejo de administración de Marval O'Farrell Mairal Gentileza

“En pocos años hemos visto cómo la combinación de tecnología, talento y espíritu transformó la manera en que pagamos, invertimos, financiamos proyectos, hacemos negocios y accedemos a servicios financieros”, agregó el chairman de Marval.

Reforma y simplificación

Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), inauguró el debate regulatorio, moderado por Diego Martín Díaz, director de Criptoactivos y Mercado de Capitales de la Cámara Argentina de Fintech.

“Van a ver que trabajamos en agregar la palabra digital en muchos lugares. Conversamos con mucha gente del mercado para dejarles en claro cómo pensamos y dónde queremos que dé la frontera”, contó Silva.

El titular de la CNV detalló la reforma y simplificación normativa que lleva adelante, la cual bautizó “Big Bang”. En particular, ponderó el impacto del régimen de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs) y el avance en materia de tokenización, subrayando la resolución general 1150.

Roberto E. Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores Argentina.gob.ar

“Estamos impulsando un antes y un después en la historia del mercado de capitales argentino. El ‘Big Bang’ representa una transformación profunda que busca dejar atrás trabas y burocracia, simplificar las reglas y construir un mercado más ágil, dinámico y competitivo”, afirmó Silva.

Asimismo, el funcionario remarcó que el objetivo del organismo es “impulsar el crecimiento del mercado, siempre teniendo como eje la protección del inversor, promoviendo que más empresas puedan acceder al financiamiento, y que los CFO tengan la libertad de decidir cuándo salir al mercado”.

“Hemos incorporado de manera novedosa nuevos instrumentos y ampliado las posibilidades de inversión. Sin dudas, estamos construyendo un mercado de capitales más grande, moderno y preparado para acompañar el crecimiento de la Argentina”, concluyó el presidente de la CNV.

El futuro de las cripto

La operatoria de la industria continuó bajo el análisis de Horacio Liendo, VP legal Fintech de Mercado Libre, quien puntualizó: “La ventaja competitiva de las fintech es el canal de distribución”. Al mismo tiempo, advirtió sobre la disciplina operativa: “Tenemos que trabajar de manera ordenada para que el producto no se deteriore”.

Hacia el tramo final del evento, el eje temático se volcó a los pagos transfronterizos. En un panel moderado por Moreno, debatieron Matías Caricato, Head of Stablecoin Engineering en Anchorage Digital; Alfredo Roisenzvit, CEO y fundador de MoonQuant.capital y cofundador de DIPE.ar; y Josefina Blanco, Chief Legal Officer de XFX.

Caricato se detuvo en las garantías de solvencia que demanda la adopción masiva: “La promesa más importante de una stablecoin (moneda estable) es que ese valor que dice uno, ese token, efectivamente se pueda redimir por un dólar. Nuestra responsabilidad es asegurar que nunca se pueda emitir una stablecoin que no tenga ese respaldo”.

Roisenzvit abordó las ventajas de costos e infraestructura: “Lo cripto viene a redefinir filosóficamente el concepto de propiedad. Cualquier cosa que en el mundo físico tiene muchas más fricciones, en el mundo cripto es más eficiente. Por eso las grandes empresas de pagos se están dando cuenta de que se tienen que meter en la ola o se quedarán afuera”.

A modo de cierre, Blanco sintetizó la madurez transaccional alcanzada por estos activos: “Uno de los primeros problemas que el stablecoin resolvió es la inmediatez del pago. Ya pasamos el punto donde era algo novedoso”.