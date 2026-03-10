La industria perdió 160 empleos por día en lo que va de la gestión Milei, según un informe de la UBA

La industria perdió en promedio 160 puestos de trabajo por día desde el inicio de la gestión de Javier Milei, según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que analizó la evolución reciente del sector manufacturero.

El dato surge de uno de los resultados centrales del trabajo: desde noviembre de 2023, se habrían perdido alrededor de 100.000 empleos industriales. A partir de ese número, los investigadores calcularon un promedio diario de destrucción de puestos al dividir esa caída por la cantidad de días transcurridos desde el inicio de la actual administración.

“Desde noviembre de 2023 se perdieron 100.000 puestos de trabajo en el sector: 160 empleos por día”, señalaron los investigadores del Área de Estudios sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (Aesial) y del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (Ceheal) de la UBA al presentar el informe.

Los autores explicaron que el cálculo se basó principalmente en datos de empleo registrado en el sector manufacturero. Sin embargo, advirtieron que la pérdida total de ocupación vinculada a la industria podría ser mayor, ya que las estadísticas disponibles no capturan completamente el impacto sobre el empleo informal y otras actividades asociadas a las cadenas productivas.

Según el estudio, las cifras oficiales permiten medir con precisión la evolución del empleo formal en la industria, pero el deterioro de la actividad también suele trasladarse a trabajadores no registrados, proveedores y servicios vinculados al entramado productivo, que no siempre quedan reflejados en las estadísticas laborales.

La industria cayó 8,3% entre 2023 y 2025, lo que la ubica entre los sectores con peor desempeño dentro de la economía.

El diagnóstico forma parte de un análisis más amplio sobre la evolución de la actividad manufacturera en los últimos años. Según el trabajo, la industria cayó 8,3% entre 2023 y 2025, lo que la ubicó entre los sectores con peor desempeño dentro de la economía.

Durante ese mismo período, el crecimiento fue muy desigual entre actividades. Mientras algunas ramas mostraron una fuerte expansión —como la intermediación financiera, la minería y el agro—, la industria se ubicó junto con la construcción y la pesca entre las actividades más golpeadas.

El retroceso también se reflejó en la participación del sector dentro de la economía. Según el informe, el peso de la industria en el PBI pasó del 16,5% en 2023 al 13,7% en 2025, un nivel que —según los investigadores— no se observaba desde antes de la Segunda Guerra Mundial.

“Así, el peso económico del sector fabril ha retrocedido a niveles previos a la Segunda Guerra Mundial”, indicaron los autores al analizar la evolución del coeficiente de industrialización.

Otro indicador que refleja la debilidad del sector es el uso de la capacidad instalada. Durante el bienio 2024-2025 el promedio industrial se ubicó en torno al 58%, uno de los niveles más bajos de la última década y apenas por encima del registrado durante la pandemia.

La caída tampoco fue homogénea entre ramas. El informe señaló que 22 de los 24 sectores industriales redujeron su valor agregado entre mediados de 2023 y mediados de 2025, con caídas especialmente pronunciadas en actividades como la metalurgia, el calzado, las curtiembres y las industrias vinculadas a la construcción.

En paralelo, el estudio describe cambios en la estructura productiva. En los últimos años aumentó la participación relativa de sectores vinculados a alimentos y energía, mientras que varias ramas industriales con mayor valor agregado perdieron peso dentro del entramado manufacturero.

Otro documento

Otros análisis privados mostraron un diagnóstico similar sobre la evolución reciente del sector. Un informe de la consultora Audemus, que dirige del exministro de Desarrollo productivo, Matías Kulfas, estimó que, en los primeros dos años del actual gobierno, cerraron más de 2400 empresas industriales y se perdieron cerca de 73.000 empleos manufactureros, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

La Argentina aparece como el segundo caso de mayor caída en el período reciente, solo por detrás de Hungría. (ADEMUS)

Ese mismo estudio agregó un dato de comparación internacional que ilustra la magnitud del fenómeno: al analizar el desempeño industrial de 56 países con peso manufacturero, la Argentina apareció como el segundo caso de mayor caída en el período reciente, solo por detrás de Hungría.

El deterioro del sector también se reflejó en casos recientes de despidos y cierres de plantas industriales. Uno de los episodios más resonantes fue el de Fate, la histórica fabricante de neumáticos, que anunció el cierre de su planta en San Fernando y dejó sin empleo a unos 920 trabajadores tras más de ocho décadas de actividad. A ese caso se sumó el de Whirlpool, que decidió cerrar su planta de lavarropas en Pilar pocos años después de haberla inaugurado, con más de 200 despidos, y reorganizar su operación en el país sobre la base de importaciones. En ambos casos, el impacto también se extendió a empresas proveedoras y servicios vinculados a esas cadenas productivas.

Para los autores del informe de la UBA, el proceso refleja la combinación de varios factores que afectaron al sector en los últimos años. Entre ellos mencionan la caída del consumo interno, el encarecimiento del financiamiento, la mayor competencia de importaciones en algunos rubros y la reducción de políticas públicas orientadas a la producción.

“De persistir estas tendencias, se corre el riesgo de profundizar la reprimarización de la estructura productiva y perder capacidades tecnológicas y productivas esenciales para el desarrollo”, advirtieron los investigadores.