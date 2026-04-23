Miniso abrió su primer local en la Argentina: ubicación, inversión y planes de expansión

La cuenta regresiva concluyó: Miniso abrió hoy su primer local en la Argentina. Tras una experiencia fallida en 2019, la cadena de retail de origen chino, especializada en la venta de productos de consumo cotidiano, inauguró hoy su tienda en Buenos Aires.

La marca había oficializado su desembarco un mes atrás, a través de la apertura de una cuenta y de su primer posteo en Instagram. Y más recientemente, en la última semana, desplegó una fuerte campaña en las redes sociales.

Con una estrategia de anticipación y misterio, Miniso buscó generar intriga y sumar seguidores. El plan incluyó desde la promesa de un obsequio especial para las primeras personas que ingresaran al local, vouchers y un bus promocional que circuló por los principales puntos de la ciudad el lunes 20 de abril. “Estate atento, porque puede haber sorpresas”, advertían en las publicaciones.

Finalmente, la primera tienda de Miniso abrió hoy en Florida 643 , entre las calles Florida y Viamonte, a una cuadra de Galerías Pacífico. Fue furor: una fila de personas se armó previo al corte de cintas este mediodía.

Según anticipó LA NACION, el desarrollo de Miniso en la Argentina está a cargo de Mini Hub, el operador regional que ya maneja más de 500 tiendas en distintos mercados. La compañía anunció una inversión de US$50 millones para abrir 100 locales en la Argentina en los próximos cinco años , y la generación de entre 800 y 1000 puestos de trabajo.

El modelo de negocio se apoya en una oferta amplia y transversal, que le permite atraer a distintos públicos y sostener una alta rotación en sus góndolas. Su propuesta combina artículos para el hogar, tecnología, cosmética, papelería y accesorios bajo una misma lógica: estética cuidada y precios bajos.

Aunque es una compañía china, Miniso construyó su identidad con una fuerte inspiración japonesa. Su fundador, Jack Ye, tomó el concepto tras un viaje a Japón, donde detectó el atractivo de tiendas minimalistas con productos simples, funcionales y bien diseñados. De ahí surge su posicionamiento como una marca “estilo japonés”, incluso en su nombre, asociado a la idea de belleza simple.

Miniso ya había tenido una experiencia en el país en 2019, pero su expansión quedó trunca con la pandemia. Ahora, la apuesta es más agresiva y busca aprovechar un contexto en el que hay mayor disponibilidad de locales comerciales en zonas clave y apuesta a un consumo de tickets bajos pero de alta rotación.