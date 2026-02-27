La inflación de febrero sería similar a la de enero y recién cedería en abril

El aumento de la carne y de los servicios regulados presionó sobre el índice de precios al consumidor (IPC) en febrero, que se conocerá oficialmente el mes próximo. De acuerdo con estimaciones privadas, la inflación mensual se ubicaría entre 2,4% y 2,9%, en línea con el registro de enero. El mes pasado, el índice arrojó una suba de 2,9%.

Las consultoras prevén una eventual desaceleración recién a partir de abril, aunque no esperan que el indicador perfore el 2% en el corto plazo.

LCG proyecta para febrero una variación mensual en torno al 2,5% y el 2,6%. “Alimentos y bebidas en nuestro relevamiento de precios arrojó una inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas (hasta el 25 de febrero) del 4,2%. Si a esto se suman los aumentos en servicios como gas (más de 16%), agua y electricidad (en torno al 4%) y transporte —que ajusta por inflación pasada más 2%—, el resultado es consistente con nuestra proyección para el nivel general”, explicó Florencia Iragui, economista de la firma.

En el caso de esta consultora, el dato sería levemente inferior al de enero por el efecto de algunos rubros estacionales, como frutas y verduras —que en su medición avanzaron 1,6% y 1,2% mensual, respectivamente— y por la menor incidencia del turismo, que en el primer mes del año explicó buena parte de la aceleración.

También Empiria Consultores, la firma dirigida por el exministro de Economía Hernán Lacunza, estima una inflación de 2,5% para febrero. Econviews, dirigida por Miguel Kiguel, pronostica un 2,4%.

Equilibra, en cambio, calcula una suba de 2,9%. “Los relevamientos de la última semana de febrero mostraron una suba considerable, principalmente por la fuerte alza de la carne vacuna. Fuimos corrigiendo nuestra estimación en las últimas dos semanas”, señaló Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de la consultora.

Una proyección similar maneja EcoGo, la consultora que conducen Marina Dal Poggetto y Sebastián Menescaldi, con un rango de entre 2,9% y 3%. “Todavía no cerramos el número, pero impactan carne y regulados”, indicó el economista Lucio Garay Méndez.

Por su parte, Fundación Capital prevé una inflación de 2,6% en febrero y de 2,8% en marzo, en un contexto de mayor inercia inflacionaria, presión de la carne y una incidencia significativa de los componentes estacionales y regulados.

Con estos registros, el IPC acumularía en el primer trimestre una suba de 8,5%, levemente superior al 7,9% del mismo período de 2025, año que cerró con una inflación anual de 31,5%.

Variaciones mensuales del nivel general del IPC

“Un primer trimestre con más inflación de la prevista inicialmente, expectativas ancladas en torno al 30% anual, paritarias que comienzan a acortarse y un cambio en el mix de política económica entre reservas e inflación configuran un escenario de mayor nominalidad para 2026 que el anticipado meses atrás. Abril será un mes clave para monitorear: esperamos que el IPC baje un escalón, aunque no prevemos registros por debajo del 2% mensual en el primer semestre. El proceso de desinflación luce más lento hacia adelante”, advirtieron.

En esa línea, un informe difundido ayer por el banco estadounidense JP Morgan proyectó que la inflación general promediará 2,4% mensual en el primer semestre de 2026 y se desacelerará a 1,5% en el segundo.

“Los precios regulados y de alimentos, más altos de lo esperado, nos llevaron a revisar nuestra perspectiva de inflación para el año. Ahora prevemos una contribución más elevada de los regulados y los estacionales, en línea con aumentos del 30% y 33%, respectivamente”, señaló la entidad.