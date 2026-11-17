Luego de la aceleración de septiembre, cuando alcanzó el 3,2%, la inflación mayorista mostró una desaceleración en octubre y se ubicó en 1,6%. Así, el indicador volvió a moderarse tras dos meses consecutivos de aumentos, aunque los precios vinculados al sector energético y los combustibles continuaron teniendo una incidencia determinante sobre el resultado general.

El dato fue difundido este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) a través del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM). Con el resultado de octubre, los precios mayoristas acumularon una suba de 24,8% en los primeros diez meses del año y exhibieron un incremento de 29,8% en la comparación interanual.

La trayectoria de los precios mayoristas mostró una marcada volatilidad a lo largo de 2026. El año comenzó con un aumento de 1,7% en enero, seguido por variaciones de 1% en febrero y 3% en marzo. En abril se registró el pico anual, con una suba de 5,2%, para luego iniciar una desaceleración que llevó el índice a 2,5% en mayo, 1,1% en junio y 0,8% en julio. Sin embargo, la tendencia volvió a revertirse en agosto, cuando avanzó 2,1%, y se profundizó en septiembre con el salto de 3,2%. El dato de octubre, de 1,6%, interrumpió esa secuencia y marcó un freno en el ritmo de aumento.

Si bien la evolución del IPIM suele compararse con la inflación minorista –que registró en octubre un aumento de 2,2%–, ambos indicadores capturan realidades distintas. Mientras el índice mayorista releva exclusivamente bienes, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) incorpora tanto bienes como servicios y refleja los valores que enfrentan los consumidores finales.

Por ese motivo, los movimientos de uno y otro indicador no siempre se trasladan de manera directa. Un ejemplo fue abril, cuando el IPIM trepó 5,2%, mientras que el IPC se ubicó en 2,6%; al mes siguiente, incluso, la inflación minorista descendió a 2,1%.

EN OCTUBRE LA INFLACIÓN MAYORISTA FUE DE 1,6%

✅ El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró en octubre una variación de 1,6% mensual y 29,8% interanual

✅ En el mes, los productos nacionales registraron una suba de 1,6% y los importados de 0,9%. Dentro de los… — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 17, 2026

El ministro de Economía, Luis Caputo, remarcó el dato oficial en su cuenta de la red social X. Allí, además, especificó: “Los productos refinados del petróleo tuvieron una suba de 4,6% en el mes, que significó una incidencia de casi 0,6 p.p. en la variación del nivel general”.

El economista Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, destacó el hecho de que hubo una “marcada desaceleración del 3,2% al 1,6%, principalmente por la menor suba del petróleo crudo y el gas”. De todos modos, aclaró que este rubro siguió ejerciendo impacto en el índice.

A su vez, Caprarulo agregó que, según sus cálculos, si se excluyen del análisis los combustibles, se observa que los manufacturados subieron solo 1,2%, el menor registro desde febrero. “Para los próximos meses, la clave estará en los alimentos, producto de la estacionalidad que suele haber a fin de año, sobre todo en carnes”, opinó el economista.

El peso de los combustibles

La suba de octubre estuvo impulsada principalmente por los productos nacionales, cuyos precios avanzaron 1,6%, frente a un incremento de 0,9% en los bienes importados. Esa diferencia también se reflejó en la incidencia sobre el índice general: los productos nacionales explicaron 1,52 puntos porcentuales del aumento total, mientras que los importados aportaron apenas 0,06 puntos.

Entre todos los rubros relevados por el Indec, los productos refinados del petróleo fueron los que más incidieron en el resultado mensual. Esta división registró una suba de 4,6% y aportó 0,58 puntos porcentuales al IPIM, lo que equivale a más de un tercio del incremento total de octubre.

Al analizar los bienes de origen nacional, los productos primarios registraron una suba de 1,1%, los manufacturados aumentaron 1,8% y la energía eléctrica permaneció sin cambios. Dentro de la industria manufacturera sobresalieron los incrementos de impresiones y reproducción de grabaciones (3,1%), cuero, artículos de marroquinería y calzado (2,3%), madera y productos de madera (2,2%) y sustancias y productos químicos (2,2%).

En contraste, algunos sectores mostraron variaciones más moderadas. Los alimentos y bebidas aumentaron 0,5%, mientras que las máquinas y equipos retrocedieron 0,1% y los productos pesqueros registraron una caída de 0,3%.

Los otros indicadores que integran el sistema de precios mayoristas también reflejaron una desaceleración durante octubre. El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye el efecto de los impuestos, aumentó 1,5%, acumuló una suba de 24% en lo que va del año y avanzó 28,3% en términos interanuales.

El Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide la evolución de los precios percibidos por los productores locales y excluye los bienes importados, también registró una variación mensual de 1,5%. En los primeros diez meses del año acumuló un incremento de 24,5%, mientras que en la comparación con octubre de 2025 mostró un aumento de 29,2%.