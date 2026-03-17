La inflación mayorista subió 1% en febrero, la cifra más baja desde mayo de 2025

Por una caída en los valores de los productos importados y en contraste con lo que ocurre con los precios minoristas, la inflación mayorista consolidó en febrero la desaceleración que ya había insinuado en enero: aumentó 1%, lo que implicó una baja de 0,7 puntos respecto del mes previo.

El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su informe sobre el nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM). En ese documento también se difundió que el resultado de febrero fue consecuencia de la suba de 1,3% en los productos nacionales y la baja de 2,7% en los productos importados.

La caída en febrero del precio de los productos importados fue idéntica a la que tuvo el valor promedio mensual del tipo de cambio mayorista. Según los analistas, en tiempos de expectativas estables, estas dos variables suelen tener una correlación alta.

Esta variación en los precios mayoristas en febrero contrasta con el 2,9% que arrojó el índice de precios al consumidor (IPC) en igual mes. De todos modos, hay que recordar que, si bien la inflación mayorista suele compararse con la minorista, la canasta con la que se mide incluye solo bienes, mientras que el IPC está integrado por un combo de bienes y servicios –además, medidos a nivel consumidor final–.

El Indec informó además que la variación interanual fue de 25,6% en el indicador general, de 25,9% en los productos nacionales y de 21,7% en los productos importados. En tanto, acumuló en el primer bimestre del año un alza de 2,7% –frente a un 5,9% del IPC en igual período–.

Este resultado fue celebrado por el Gobierno. El ministro de Economía, Luis Caputo, escribió en su cuenta de la red social X: “La suba mensual del IPIM es la menor desde mayo de 2025, cuando el indicador había registrado una baja de 0,3%. Asimismo, se trata de la tercera vez desde junio de 2020 en que el IPIM muestra una variación mensual de 1% o menor”.

El presidente, Javier Milei, replicó ese posteo y señaló en alusión a Caputo: “El mejor de la historia. Fin”. Poco antes había destacado, también en X: “Inflación mayorista a la baja. IPIM: 1,0%. IPIB: 0,7%. IPP: 0,7%”.

En tanto, Felipe Núñez, economista y asesor del Ministerio de Economía, escribió en la misma red social: “Siendo mas precisos, la inflación mayorista mensual dió 0,979%. Asi que la inflación arrancó con 0, antes de agosto. El Presidente nuevamente tuvo razón”.

La economista María Castiglioni, directora de C&T Asesores Económicos destacó la diferencia entre la cifra de la inflación mayorista y la minorista, y explicó sus razones. “Hay dos puntos que impactan en el IPC y que no forman parte de la canasta de los mayoristas, que solo mide bienes: uno es el aumento de tarifas, por la quita de subsidios, y otro es el incremento de los precios regulados, como, por ejemplo, el transporte público”, analizó.

Además, según Castiglioni, otro elemento que explica la diferencia entre una inflación y otra es el aumento del precio de la carne, que, si bien está presente en las dos mediciones, “en la mayorista ya tuvo un ajuste hace unos meses, mientras que en el IPC ese incremento se da después y por eso pegó más en enero y febrero”.

El economista Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, comentó que a nivel agregado es un dato positivo. “Marca una fuerte desaceleración respecto a enero y la suba del 1% es la mas baja desde mayo del año pasado. Un resultado que se explica principalmente gracias a los productos agrícolas, manufacturados e importados”, subrayó.

Caprarulo agregó que hubo un fuerte salto en la energía eléctrica, los productos ganaderos y los minerales. “Hay que tomar en cuenta que el índice de precios mayoristas no releva servicios, que fueron justamente los que más subieron en los minoristas”, dijo el especialista.

Con vistas a lo que puede suceder con la inflación minorista en los próximos meses, si bien su relación con el resultado de la mayorista no debe tomarse de forma lineal, sí hay algunos aspectos que dan lugar a proyectar cierta desaceleración.

Castiglioni analizó que en algunos bienes la inflación minorista suele replicar el comportamiento que tuvieron en la mayorista. “Es probable que, una vez pasado marzo, que es un mes de alta estacionalidad, ya en abril haya rubros del IPC que pueden llegar a bajar. Obviamente, también colaborarán con esto la estabilidad cambiaria y muchas otras cuestiones”, estimó.

Por su parte, el economista Gabriel Caamaño, director de la consultora Outlier, comentó en X: “Recuerden siempre: IPIM son todos insumos transables y en la mayoría de los componentes es 15 de cada mes contra 15 del mes anterior. Si comparan el FX ARS/USD del 15 de febrero vs el del 15 de enero, van a ver una apreciación nominal de 3%, muy similar a la variación reportada por los productos importados. En el caso de los nacionales juega el alza de los precios internacionales de los productos primarios, que luego se aceleró con la guerra. IPIM no predice IPC, son dos índices bien distintos”.