La inteligencia artificial está convirtiendo a los proteccionistas en librecambistas

Hace un año y medio Donald Trump estaba en la cresta de la ola y decidido a revertir la globalización. Mientras los estadounidenses se angustiaban por el costo de vida, el autodenominado “hombre de los aranceles” declaró que los “déficits comerciales crónicos” eran una “emergencia nacional” y aplicó fuertes aranceles a las importaciones. El clima proteccionista se extendió. En agosto, el primer ministro de la India Narendra Modi instó a sus conciudadanos a abrazar el swadeshi (autosuficiencia) al insistir en que ni “una sola cosa extranjera” debía entrar en sus hogares. La Unión Europea tomó medidas para duplicar los aranceles a las importaciones de acero. México aprobó aranceles elevados a los productos de China y otras economías asiáticas. Un índice recopilado por economistas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del FMI muestra que las medidas comerciales restrictivas aumentaron en más del 60% solo en 2025.

Sin embargo, a pesar de todo el fervor proteccionista, el comercio mundial está en pleno auge hoy en día. Desde el último trimestre de 2024, justo antes de que Trump regresara al poder, el valor en dólares del comercio mundial aumentó en más del 27%. El ritmo se aceleró este año. En los primeros ocho meses de 2026 subió un 18% respecto al mismo período del año pasado, un ritmo notable para los estándares históricos. Incluso en términos de volumen se espera que el comercio crezca más rápido que la economía mundial por segundo año consecutivo, una característica distintiva del apogeo de la globalización antes de la crisis financiera de 2007-2009.

Los librecambistas pueden agradecerle a la inteligencia artificial. A medida que las empresas compiten para construir centros de datos, el comercio de servidores, chips y equipos de red que los alimentan se ha disparado. Los gobiernos, ansiosos por desarrollar capacidades de inteligencia artificial en el ámbito nacional, han eximido en gran medida al hardware extranjero de los aranceles. Mediante el uso de la clasificación de productos relacionados con la inteligencia artificial de la OMC, The Economist calcula que el comercio de dichos productos se disparó un 55% en los primeros ocho meses de 2026 en comparación con el año anterior. Si se excluyen los bienes relacionados con la inteligencia artificial, el comercio mundial sigue creciendo, pero a un ritmo mucho menos impresionante. El hardware de inteligencia artificial representa aproximadamente una cuarta parte de las importaciones mundiales frente al 15% en 2023. Al parecer, los proteccionistas han aprendido a amar el libre comercio cuando les conviene.

El comercio de inteligencia artificial es especialmente boyante en los Estados Unidos. El gasto en computadoras, equipos de telecomunicaciones y construcción de centros de datos representa ahora el 2,5% del PBI. Casi todo el kit proviene del extranjero: por cada dólar que los Estados Unidos invierten en equipos de alta tecnología, importan aproximadamente 90 centavos según la Reserva Federal. Las importaciones de bienes relacionados con la inteligencia artificial van camino de superar la cifra descomunal de US$1 billón este año.

El mayor importador del mundo, por lo tanto, no se está retirando de la globalización tal como se planeó. Las importaciones de bienes de los Estados Unidos han aumentado un 16% desde finales de 2024, lo que coincide aproximadamente con su tendencia de 2018 a 2024. Pero el auge de la inteligencia artificial ha transformado lo que los Estados Unidos compran en el extranjero. Calculamos que las importaciones de productos relacionados con la inteligencia artificial aumentaron un 69% en los primeros ocho meses de 2026 en comparación con el mismo período del año pasado. Las importaciones de todo lo demás cayeron un 10%. Hace tres años, los Estados Unidos importaban más de cinco veces más vehículos, petróleo, productos farmacéuticos y metales que servidores, chips y equipos de red. Ahora el último grupo se ha adelantado.

Desde sus aranceles del “Día de la Liberación” en abril de 2025, Trump ha eximido en gran medida al hardware que impulsa el auge de la inteligencia artificial. Exactamente, el 97% de las importaciones de hardware informático y el 85% de las importaciones de equipos de red entran en categorías cubiertas por exenciones arancelarias, según un estudio de un economista de la Reserva Federal de Minneapolis. En 2025, el Tío Sam recaudó aranceles equivalentes a menos del 2% del valor de los equipos informáticos y de red importados en comparación con casi el 10 % en los bienes no relacionados con la inteligencia artificial.

Incluso los pomposamente denominados “aranceles a los semiconductores” impuestos en enero están llenos de vacíos. El gravamen del 25 % apunta principalmente a los chips avanzados como el H200 de Nvidia que deben pasar por los Estados Unidos para su inspección en su camino de Taiwán a China. Las exenciones para los centros de datos estadounidenses, empresas emergentes de investigación y otros usos domésticos son tan amplias que el Servicio de Investigación del Congreso, un organismo de control apartidista, cuestiona si alguna de las importaciones afectadas de chips pagará el arancel.

El abrazo del proteccionista en jefe al libre comercio ha complicado su ambición de reducir el déficit comercial de los Estados Unidos. En septiembre, el déficit de bienes alcanzó los US$136.000 millones, más de un 70% superior al de un año antes, a medida que las importaciones totales alcanzaban un récord histórico. El apetito por el hardware extranjero de inteligencia artificial es parte de la explicación. Los Estados Unidos representan cuatro de cada diez importaciones mundiales de servidores, piezas de computadoras y equipos de red frente a solo una de cada seis en el caso de otros bienes. Sus exportaciones de dichos equipos no son ni mucho menos lo suficientemente grandes como para compensar estas compras. El resultado es con creces el mayor déficit comercial relacionado con la inteligencia artificial entre las principales economías. Si las importaciones de bienes relacionados con la inteligencia artificial hubieran crecido al mismo ritmo que otras importaciones en los últimos años, el déficit de bienes habría sido un 16% menor o casi US$200.000 millones inferior en 2025.

Todo esto demuestra la insensatez de juzgar el éxito económico por los déficits comerciales. Un servidor ensamblado en el extranjero empeora la balanza de bienes cuando ingresa al país. Pero instalado en un centro de datos estadounidense se convierte en capital productivo que genera potencia de cálculo durante los próximos años. Las investigaciones de la Reserva Federal muestran que los auges de inversión anteriores impulsados por la tecnología ampliaron el déficit por cuenta corriente incluso al tiempo que aumentaban la producción. El libre comercio permite a las empresas estadounidenses concentrarse en lo que hacen mejor, desde el diseño de chips hasta la investigación de inteligencia artificial y software mientras confían en fabricantes especializados en el extranjero para el equipo.

Las cadenas de suministro laberínticas de la inteligencia artificial por su parte exponen los límites de la relocalización. Seis economías —Taiwán, México, Vietnam, Tailandia, Corea del Sur y Malasia— representan más de cuatro quintas partes de las importaciones de inteligencia artificial de los Estados Unidos. México y Taiwán por sí solos suministran el 85% de sus importaciones de servidores de inteligencia artificial y otros equipos de procesamiento informático. Aunque esto incluirá algunos bienes redirigidos, la cuota observable de China en tales importaciones se ha hundido al igual que las de otros países fuera del sexteto.

Consideremos un rack de servidores de inteligencia artificial Nvidia GB300 destinado a un centro de datos estadounidense. Sus chips están diseñados en los Estados Unidos fabricados en Taiwán utilizando máquinas de litografía holandesas equipadas con espejos de precisión fabricados en Alemania y combinados con memoria de gran ancho de banda una especialidad surcoreana. Dieciocho bandejas de computación que contienen 72 potentes chips de inteligencia artificial viajan luego de Taiwán a México donde los trabajadores los combinan con sistemas de enfriamiento, módulos de energía, conmutadores de red y componentes procedentes de China y Vietnam. Los racks terminados se dirigen luego hacia el norte a través de la frontera. Y esa es la versión simplificada. Incluso los chips de inteligencia artificial Blackwell de Nvidia que ahora fabrica el mayor fabricante de chips de Taiwán en Arizona deben viajar de regreso a Asia para ser empaquetados con memoria de gran ancho de banda.

El improbable abrazo de Trump al libre comercio tiene sus límites incluso en la inteligencia artificial. Sus aranceles al acero, el aluminio y el cobre están encareciendo la construcción de centros de datos, lo que eleva el costo de todo, desde los materiales de construcción hasta los sistemas de enfriamiento. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), un centro de reflexión, calcula que los aranceles vigentes sobre los metales podrían sumar US$130.000 millones a la construcción prevista de centros de datos en los Estados Unidos para 2030.

Podría avecinarse algo peor. El presidente está considerando aranceles más amplios a los semiconductores y a los productos que los contienen, lo que podría incluir a los servidores que impulsan el auge de la inteligencia artificial en los Estados Unidos. Un gravamen generalizado del 25% podría sumar US$360.000 millones a los costos de construcción de los centros de datos calcula el CSIS.

Quizás las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre hagan que la administración lo piense dos veces. A los estadounidenses les gustaba la idea de los aranceles hasta que sus precios subieron como consecuencia. Ahora están redescubriendo su librecambista interno. Aproximadamente dos tercios de los votantes en las elecciones de mitad de mandato creen que los gravámenes de Trump han perjudicado a la economía según las encuestas de la noche electoral. El descontento por los costos de vida ayudó a los demócratas a lograr grandes avances. Sin embargo, aunque el presidente no capte la indirecta, la globalización está demostrando ser algo difícil de erradicar.