La inversión en pesos que crece un 500% en volumen y le gana a la inflación

Los plazos fijos UVA -ajustados por inflación- presentaron un significativo crecimiento en 2026: un aumento del 500% en el total de sus depósitos. Son instrumentos de inversión en pesos que permiten obtener un rendimiento que se ajusta a la inflación, por lo que ganan atractivo al momento de encontrar una forma de evitar la pérdida del poder adquisitivo.

Según el último Informe Monetario diario del Banco Central (BCRA) al 21 de agosto, el plazo fijo ajustable por CER/UVAs registró un saldo de $1.706.392 millones, una suba del 1,2% respecto del mes anterior. A su vez, los depósitos indexados cuentan con un incremento acumulado del 500,5% en lo que va del año y 308,4% en la comparación interanual.

Los plazos fijos UVA acumulan un aumento de 500% en su volumen, mientras que los tradicionales casi un 30% Informe Monetario diario del BCRA

Si bien el mes previo evidenció cierto retroceso, en las últimas semanas hubo una renovación del interés de los ahorristas en este activo, que retribuye una tasa equivalente a la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), sumada a un interés fijo adicional: la Tasa Nominal Anual (TNA) se ubicó en 0,16% al 25 de agosto de 2026.

Justina Gedikian, analista de renta fija en Cohen Aliados Financieros, puntualizó que el crecimiento de los plazos fijos UVA responde a “un cambio en el rendimiento relativo de los instrumentos en pesos”. El año pasado, la inflación se desaceleró de forma sostenida, mientras las tasas nominales se mantuvieron por encima de la suba de precios. Por lo tanto, este tipo de colocación indexada “quedaba relegado” frente a la tasa fija tradicional de menor plazo —que cerca de fin de año rendía cerca del 3% de Tasa Efectiva Mensual (TEM) frente a una inflación en torno al 2,5% mensual—. A esto se le suma que exigía un plazo mínimo de 180 días y precancelación penalizada, lo que dificultaba más adeptos.

La dinámica cambió este año: la inflación dejó de perforar el 2% mensual y los rendimientos en pesos comprimieron hasta 2,2% de TEM. “Bajo este esquema, el ahorrista que capturaba tasa real positiva vía tasa fija pasó a perder contra los precios y se volcó a la indexación”, señaló la analista.

Andrés Reschini, socio de F2 Soluciones Financieras, indicó que la recuperación en este activo se explica por la falta de atractivo de los plazos fijos tradicionales y la persistencia inflacionaria, que ronda el 2% mensual y acumula 19,3% anual.

Ambos especialistas evaluaron que la flexibilización que se introdujo en esta herramienta este año impulsó a más inversores a apostar por ella. Gedikian evaluó que el salto del stock coincidió con el nuevo plazo fijo UVA del Banco Nación, que ofrece plazos más flexibles y con acreditación mensual de intereses. Reschini apuntó a la cancelación anticipada que, en algunos casos, se permite retirar el dinero después de un periodo menor al pactado.

“De todos modos, ocupan una porción muy pequeña en el total de depósitos del sistema bancario”, advirtió Reschini, quien recordó que se trata de una herramienta pensada para plazos más largos. Mientras que las colocaciones tradicionales se pactan a 30 días, los UVA exigen un mínimo de 90 días de inmovilización de los fondos, a menos que sean precancelables. Este factor condiciona un mercado de menor escala frente a las alternativas de corto plazo.

Recuperación de plazos fijos tradicionales

En las últimas semanas, los plazos fijos tradicionales muestran cierta recuperación en sus tasas de interés Shutterstock

Según el BCRA, los plazos fijos tradicionales también tuvieron un incremento en el año, aunque más acotado frente a los depósitos indexados. Alcanzaron un stock de $89.759.239 millones hasta el 21 de agosto, lo que implica un incremento mensual de 3,3% y de 5,7% en los últimos 30 días. En lo que va del 2026, registran un aumento de 39,1% y 40,4% en la comparación interanual.

“Empieza a mejorar el atractivo de la colocación de plazos fijos tradicionales”, determinó Gedikian. Destacó que en las últimas semanas la TAMAR—el promedio que elabora el Banco Central (BCRA) sobre los rendimientos de los bancos privados— subió hasta la zona del 25% TNA desde el 23% de fines de julio. Actualmente, se pueden encontrar opciones a 30 días con tasas de interés entre 16% y 24%. En promedio, ofrecen un TEM de 1,7%, lo que se acerca a la inflación mensual, que las estimaciones privadas ubican por debajo del 2%.