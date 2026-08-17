Inflación de agosto: las últimas estimaciones de las consultoras privadas proyectan un dato menor al 2%

Después de que el dato de inflación de julio interrumpiera la desaceleración de los meses previos, distintas consultoras privadas proyectan que el IPC de agosto volvería a ubicarse por debajo del 2%.

Camilo Tiscornia, director de la consultora C&T Asesores Económicos, evitó dar un número concreto, pero anticipó que la inflación de agosto volverá a perforar el 2%. “Se va a acercar a 1,5%, aunque no sé si llegará a esa cifra”, señaló.

En tanto, Sebastián Menescaldi, director de EcoGo, explicó que el relevamiento de la consultora acumula dos semanas de bajas subas en alimentos, de 0,1% y 0,3% semanal, respectivamente. Con esa dinámica, estiman que los alimentos terminarían agosto con un aumento de 1,3%.

“Con todas las categorías relevadas, la inflación de agosto sigue en 1,6%”, explicó Menescaldi. En el resto de los rubros, agregó, no hubo grandes cambios respecto de la primera semana del mes. Indumentaria pasó de 1,5% a 1,8%, mientras que salud avanzó de 1,9% a 2,4%, debido a movimientos en los precios de los medicamentos que no se habían registrado durante la primera semana.

En la segunda semana de agosto EcoGo registró subas en los precios de los medicamentos Tamakhin Mykhailo

Para Analytica, en tanto, los precios de alimentos y bebidas aumentaron 0,8% durante la segunda semana de agosto. De esta forma, el promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 1,8%. Para el nivel general de precios, la consultora también proyecta una inflación del 1,8% en agosto.

Ese registro coincide con la mediana de las expectativas relevadas por el Banco Central (BCRA) en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

Sin embargo, no todas las consultoras esperan que la inflación vuelva a ubicarse por debajo del 2%. Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de Equilibra, afirmó que, de acuerdo con sus estimaciones, la inflación de agosto se encamina a un registro similar al de julio, cuando alcanzó el 2,1%.

El dato de inflación de julio

La inflación cortó en julio una racha de tres meses consecutivos de desaceleración y marcó un 2,1%. Para los expertos, el índice de precios podría retomar desde agosto un leve sendero descendente, aunque a un ritmo más lento que el previsto por el Gobierno, que había anticipado que el proceso de desinflación entraría en una nueva etapa con un índice que comenzaría con “cero adelante”.

En lo que va del año, el aumento de los precios acumuló 19,3%, mientras que en los últimos doce meses llegó al 33,8%, según informó el Indec.

La inflación núcleo —que excluye los precios estacionales y regulados— fue de 1,8% en julio, dos décimas por encima del registro de junio. El instituto estadístico señaló que la caída de las expensas, producto de la eliminación del adicional extraordinario del 20% que se había incorporado en junio, contribuyó a moderar la inflación núcleo.

La división que registró el mayor aumento fue Recreación y cultura, con un 5%, impulsada por las subas de los paquetes turísticos y los servicios culturales. Le siguió Restaurantes y hoteles, con un 2,8%. En el otro extremo, Prendas de vestir y calzado registró una baja de 1,3%, mientras que Bebidas alcohólicas y tabaco aumentó 1,5%. Alimentos y bebidas no alcohólicas, por su parte, subió 2%.

Los precios estacionales aumentaron 4,5%, principalmente por las subas en verduras, paquetes turísticos y servicios de alojamiento. Los precios regulados avanzaron 2,1%, en línea con el nivel general, como consecuencia de los aumentos en el transporte público, las prepagas y la electricidad.