La joven que denunció que la discriminaron por su peso en una famosa aerolínea consiguió trabajo en Flybondi

Finalmente, Josefina Macchi, la joven de 25 años que había denunciado que la discriminaron en una búsqueda laboral para tripulante de cabina de Emirates, consiguió trabajo en la low cost Flybondi, según anunció en su cuenta de Twitter.

“Último día de vuelos de instrucción y me saqué esta foto con mi sueño cumplido. Tripulante de cabina, ahora sí. Gracias por apoyarme”, afirmó.

En diálogo con LA NACION, Macchi explicó que mandó un currículum a Flybondi después de la entrevista fallida con Emirates y tuvo que pasar varios filtros. “En primer lugar, me pidieron que mandara un video y luego tuve una segunda entrevista en la empresa, donde hicimos ejercicios de role play. Después tuve otra entrevista individual, quedé y revalidé las materias del curso de tripulante de cabina. Por último, estuvieron los 10 vuelos de instrucción y la firma del contrato”, aseguró.

Por otro lado, contó que esta experiencia no tuvo nada que ver con la anterior y que desde la empresa le remarcaron que le daban el puesto porque era apta y no por lo mediático de su caso.

La situación que vivió Macchi se viralizó a mediados de abril, cuando la joven volcó en Twitter su experiencia en una entrevista grupal para la aerolínea Emirates.

Según relató, no la dejaron pasar de la primera etapa a pesar de que se había desenvuelto bien en la parte de inglés. Por esa razón, consultó a una de las reclutadoras acerca de los motivos por los que no había avanzado y la persona le dijo “Honestly, you need to lose weight” (Honestamente, necesitás bajar de peso), según denunció.

Jamás pensé que iba a hacer esto pero hoy estoy extremadamente desconcertada.

Desde la aerolínea de medio oriente dijeron en ese momento que estaban “muy preocupados por el supuesto incidente” y que lo estaban investigando. “En la Argentina trabajamos con una empresa socia externa para apoyar nuestras necesidades de contratación de tripulación de cabina”, aclararon.

Por otro lado, agregaron que en todo el mundo tienen “expectativas claras” de todos sus socios de contratación y esperan que demuestren “los más altos niveles de competencia y profesionalidad”.

Según Macchi, Emirates nunca se disculpó con ella por lo sucedido, aunque le aclararon que iban a evaluar la actitud de la empresa reclutadora. En la página de la compañía ya no figura la mujer que le hizo el señalamiento sobre su peso.

En la web de Emirates figuran los requisitos y cualidades que buscan para la posición de tripulante de cabina: tener al menos 21 años, llegar hasta los 212 centímetros estando en puntas de pie, tener una altura mínima de 1,60 centímetros, haber terminado el secundario, tener fluidez en inglés (escrito y hablado), no tener tatuajes visibles, ser capaz de adaptarse a nuevas personas, lugares y situaciones; y ser físicamente apto para este exigente rol con un índice de masa corporal saludable.

Además, los miembros de la tripulación de cabina deben estar decididos a desempeñarse siempre bien y poder gestionar un horario de trabajo bastante exigente. Por último, deberán ser culturalmente conscientes, profesionales, empáticos, progresistas, visionarios y cosmopolitas.