La jueza Preska insistió para que YPF entregue información sensible

En la previa a una audiencia clave en el juicio por la expropiación de YPF en Estados Unidos, apareció un nuevo fallo de la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York. La magistrada obligó a la petrolera a suministrarle información en el proceso que investiga si la compañía es o no un alter ego de la República Argentina.

El nuevo fallo de Preska dejó dos puntos relevantes, según contaron a este medio. Por un lado, denegó que YPF pueda presentarse en este proceso judicial llamado “discovery” como parte. Por otro, le ordenó que le entregue la información solicitada en el plazo de 15 días.

El consultor de Latam Advisors, Sebastián Maril, señaló que “la información que viene pidiendo [Preska] son los emails, mensajes de Whatsapps u otros para ver si realmente el Gobierno está usando a YPF como parte del Estado”. Es decir, la justicia estadounidense busca determinar cuán independiente es la compañía petrolera.

“Cuanto más independiente sea la empresa, menos chance tienen los beneficiarios [los fondos que reclaman la expropiación de YPF] de persuadir a la juez Preska de que YPF es el alter ego”, consideró Maril.

Esto cobra relevancia, ya que ocurre a poco menos de un mes de una audiencia clave para la Argentina en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. El miércoles 29 de octubre, a las 10, el estado argentino, la petrolera y el síndico que reclama una compensación expondrán sus argumentos ante un tribunal de tres jueces, que deberá decidir si confirma la sentencia de primera instancia, la revoca o reduce la indemnización fijada en US$16.100 millones más intereses a favor de los demandantes. Esto significa que si la Justicia estadounidense determinara que la Argentina e YPF son lo mismo, entonces podría exigirle bienes a la compañía en caso de avanzar con un embargo.

LA NACION contactó a representantes de YPF para conocer su reacción sobre el último fallo de Preska para que le entreguen información. No respondieron al momento de publicación de este artículo. En paralelo, fuentes de la Procuración del Tesoro indicaron que es un fallo que no los afecta, ya que apunta a la compañía petrolera y no al Estado.

Mientras tanto, el fondo Burford Capital —que adquirió los derechos de litigio al fisco español tras la quiebra del Grupo Petersen— y Eton Park presionan para cobrar de manera anticipada la indemnización más intereses, tal como dictaminó en primera instancia la jueza Preska, del Distrito Sur de Nueva York.

La Justicia estadounidense determinó que la Argentina violó el estatuto de la petrolera durante la estatización de 2012, lo que perjudicó a los accionistas minoritarios, entre ellos Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park. En consecuencia, ordenó al país pagar la compensación, aunque eximió de responsabilidad a YPF.

Los demandantes intentaron en varias oportunidades alcanzar un acuerdo con el Estado argentino. Advierten que, por cada día de demora, la deuda suma alrededor de US$2,5 millones en intereses —casi US$1000 millones al año—, a lo que se agregan los honorarios de los abogados, que facturan unos US$1500 por hora de trabajo en el caso.

La defensa argentina, por su parte, apuesta a que la Cámara de Apelaciones introduzca algún cambio en el fallo, luego de que el país perdiera todos los reclamos en la primera instancia.

En paralelo, avanza otra apelación. Para evitar un embargo, Preska había concedido a los fondos una garantía de pago, pero el Estado argentino incumplió. El 30 de junio, la jueza solicitó que se transfiriera el 51% de las acciones de YPF al fideicomiso de garantía. Esta decisión también fue apelada y se tratará el 25 de septiembre, fecha en la que la Argentina podrá presentar un escrito con su postura.