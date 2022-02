La Justicia rechazó un recurso contra la doble pensión de privilegio de Cristina Kirchner

La justicia previsional de segunda instancia resolvió desestimar el pedido de un recurso extraordinario, que se había presentado en un intento para que llegara a la Corte Suprema la causa por la doble asignación vitalicia de privilegio que cobra cada mes la vicepresidenta Cristina Kirchner. La sentencia de rechazo a esa solicitud, elevada el año pasado por la diputada Graciela Ocaña (Juntos-Buenos Aires), fue emitida hoy por los jueces Néstor Fasciolo y Sebastián Russo, de la sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social. El tercer integrante de esa sala, Fernando Strasser, estaba ya fuera de la causa por una recusación.

La presentación para que se habilitara un recurso extraordinario, para evitar que el expediente quedara definitivamente archivado, fue concretada por Ocaña a fines de noviembre de 2021. En octubre, los jueces camaristas habían dado por desistida la apelación que, como parte demandada, había presentado en febrero del año pasado la Anses contra la sentencia de primera instancia que favoreció a la expresidenta.

El desistimiento o renuncia al cuestionamiento a aquel fallo fue concretado por el organismo de la seguridad social, a cargo de Fernanda Raverta -una funcionaria cercana a Cristina Kirchner- luego de, incluso con un juicio en trámite sobre el tema, se le comenzó a pagar a la vicepresidenta lo que ella estaba reclamando. Así, ya en abril de 2021, y según consta en una normativa de la Anses incluida en los expedientes del juicio, comenzó a percibir las dos asignaciones mensuales pretendidas: una por haber sido presidenta y otra en calidad de viuda de un expresidente de la Nación. Ambas asignaciones son consideradas de privilegio porque, además de sus elevados montos, no requieren de quien las cobra una determinada edad ni una cantidad mínima de aportes, como sí exige el régimen general.

“Es una nueva injusticia contra todos los jubilados; la vicepresidenta tiene privilegios inadmisibles en un sistema democrático y republicano donde todos los ciudadanos deben ser iguales ante la ley”, dijo Ocaña a LA NACION, en referencia al comportamiento que tuvo la Anses en el caso, diferente del que reciben cientos de miles de jubilados, que ven apeladas las sentencias que les son favorables en los juicios por reajustes de haberes, y que sufren largos tiempos de espera para cobrar lo que resulta de las decisiones judiciales. “Cobra una asignación de privilegio extra, que no le corresponde y con montos que ningún jubilado que aporta durante 30 años de su vida podría aspirar a cobrar jamás”, dijo respecto de la vicepresidenta. Y agregó que seguirá “batallando para terminar con esta injusticia”. Quedaría ahora la posibilidad de ir, con un recurso de queja, directo a la Corte.

La dirigente política buscó actuar como “tercera interesada” en la causa, por su carácter de legisladora nacional y alegando que está en juego la disposición de fondos que son públicos. Lo que buscó con la presentación del recurso extraordinario, ahora rechazado, fue que se declarara la nulidad del desistimiento de la apelación por parte de la Anses al fallo del juez de primera instancia, Ezequiel Pérez Nami, que declaró nula resolución del gobierno macrista por la cual se suspendió uno de los pagos. Esa pretensión de actuar como tercero la había tenido antes un grupo de legisladores de la oposición (entre ellos, Ocaña), pero el pedido había sido rechazado. Ocaña insistió, argumentando que en aquel primer momento en que se había intentado intervenir en la causa, la Anses aún no había renunciado a actuar como contraparte de Cristina Kirchner, algo que sí ocurrió después.

De hecho, tanto tanto la parte demandante (la expresidenta) y como la parte demandada (el Estado) insisten desde hace meses en dar por terminada la cuestión. El abogado de CFK, Facundo Fernández Pastor, había pedido, igual que la Anses, que no se habilitara el pase a la Corte de la causa, aunque los jueces dieron por no presentado ese escrito, por no ajustarse -según se argumentó- a las directivas que rigen para hacer ese trámite.

La decisión de la Anses de volver a pagar la doble pensión está basada en un pronunciamiento de la Procuración General del Tesoro, a cargo del kirchnerista Carlos Zannini que, en un dictamen, interpreta que la medida de suspensión de uno de los pagos es nula y, además, que no hay incompatibilidad para el cobro simultáneo de dos prestaciones de privilegio.

“Se trata de una asignación especial de un régimen especial; por lo tanto, se requiere una interpretación estricta del Máximo Tribunal del país”, había argumentado Ocaña en el escrito presentado a fines de 2021. Y había sostenido que el pedido declaración de nulidad del desistimiento de la Anses estaba basado en que “se encuentra fundado en una serie de decisiones tomadas -de manera ilegal- por funcionarios públicos de íntima confianza y dependencia de la parte actora, todas ellas favorables a su líder política, la vicepresidenta, y perjudiciales para el erario público”.

En la práctica, de hecho, la Anses no solamente había aceptado pagar el doble beneficio mes a mes, sino también abonar los montos retroactivos por todo el período en el que una de las prestaciones estuvo suspendida. El último escrito del organismo previsional presentado ante la Justicia recuerda, sobre esa cuestión, que se dispuso suspender “mientras dure la emergencia pública en materia sanitaria” el pago de haberes retroactivos de las prestaciones que se derivan de la ley 24.018. Además, se indica que, pese a que originalmente CFK reclamó que se le dejara de descontar el impuesto a las ganancias y se le reintegrara todo lo retenido hasta el momento, luego renunció, en una presentación hecha ante la Anses, a esa exención.