Bajo la lupa: revalúo inmobiliario, fondos chinos y doble indemnización

El diablo está en los detalles. La letra chica del Memorando de políticas económicas y financieras sellado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) rebosa de letra chica. Y no es cualquiera; es de esas caligrafías que afectará a todos los argentinos en el futuro cercano.

Impuestos, propiedades, criptomonedas y el relacionamiento del poder central con las provincias se entremezcla con definiciones sobre los momentos habilitados al Banco Central (BCRA) para intervenir sobre el valor del dólar o el menú de instrumentos que la Secretaría de Finanzas debería impulsar. Hasta hay planes para el cepo y la bola de Leliq en la entidad monetaria, señales para los trabajadores y también rémoras del viaje del presidente Alberto Fernández a China.

Más allá del calendario de desembolsos del Fondo (el más importante será el primero, de casi US$10.000 millones si se aprueba el acuerdo, y después irán en descenso), vale la pena remarcar que habrá un aporte del 0,7% del PBI del organismo al Tesoro, según el Memorando.

“La deuda que dejó Macri es de alrededor de US$44.500 millones. Eso lo refinanciamos por ese mismo total, pero algo de lo que nos dejó Macri ya pagamos, entonces nos quedan US$4500 millones que el FMI accedió a registrarlos como un financiamiento adicional dentro del presupuesto. Es decir, una fuente más de financiamiento” , precisaron desde el Ministerio de Economía.

Para completar el gap entre la baja de la emisión (al 1% del PIB) y el déficit fiscal de 2,5% este año, el aporte de organismos multilaterales y otros países será de 0,4% del producto por año hasta 2024. “En particular, contamos con compromisos firmes de financiamiento neto (US$2600 millones) por parte de nuestros socios oficiales durante el primer año del programa”, dice el documento. “Esto incluye apoyo multilateral del Banco Mundial (US$792 millones), el Banco Interamericano de Desarrollo (US$959 millones), la Corporación Andina de Fomento (US$55 millones), FONPLATA (US$ 74 millones), BCIE (US$58 millones). Por el lado bilateral oficial, se proyecta financiamiento neto de China (US$455 millones) y otros bancos bilaterales (US$ 207 millones)”. El Gobierno buscará además reestructurar la deuda con el Club de París.

Pero, además de dólares, también se requerirán más pesos. Según el acuerdo, más empleo y salarios mejorarán la recaudación, pero también la AFIP lanzará su plan estratégico 2021-2025 para reducir la evasión. Además, el Gobierno impulsará un revalúo inmobiliario en “coordinación con los gobiernos provinciales”. Se buscará “que las tasaciones de las propiedades reflejen mejor los verdaderos valores”. A más tardar debería estar listo en septiembre de este año para que entre en el ejercicio fiscal 2022. “Esperamos que este proceso pueda alcanzar a 400.000 contribuyentes o cerca de 597.000 propiedades”.

Si bien Guzmán se comprometió a que el gasto siga creciendo en términos reales, se buscará mejorar su eficiencia y progresividad (ese foco se intentará reflejar en la baja de subsidios energéticos), y se “procurará racionalizar otros gastos” corrientes. Entre esas acciones proponen “limitar las transferencias discrecionales a provincias y empresas estatales”. Se harán en ese polémico ítem “recomendaciones” para regímenes especiales de jubilaciones y sobre “mecanismos para facilitar la continuidad voluntaria de la vida laboral de las personas”. También se “estudiarán opciones” para reformar el Régimen de Responsabilidad Fiscal.

La inflación y el dólar

En cuando al menú financiero ofrecido oficialmente en pesos (buscarán dinero por 2% del PBI por año hasta 2024). la idea es desindexar la economía. “Tenemos previsto reducir gradualmente el uso de instrumentos vinculados a la inflación”, dice el Memorando firmado.

El acuerdo llama además a “reducir sin demora” la emisión monetaria, a tener una política monetaria “prudente y proactiva” para “respaldar la demanda de activos en pesos”. El tipo de cambio “debe apoyar la competitividad externa”, o sea, no atrasarse con la inflación y las monedas de los socios comerciales de la Argentina. ¿Cuándo podrá intervenir el BCRA en el mercado cambiario? “Nuestras intervenciones en el mercado oficial (MULC) serán coherentes con nuestros objetivos de acumulación de reservas y tendrán en cuenta la debida a factores estacionales y episodios temporales de volatilidad excesiva”.

La hoja de ruta para flexibilizar el cepo cambiario deberá presentarse antes de que termine este año. En la misma fecha deberá presentarse un análisis integral del balance del BCRA con una estrategia de “mediano plazo para mejorar de forma duradera la posición financiera de la institución”. Saludos a las Leliq.

El Memorando celebra el fin del decreto que prohibió los despidos en el país durante la pandemia y fija como fecha final para la doble indemnización junio de 2022.

Por otra parte, abre un capítulo sobre las criptomonedas en la Argentina. Se compromete a “desalentar el uso de criptomonedas con miras a prevenir el lavado de dinero, la informalidad y la desintermediación”; brindar “respaldo” al proceso de digitalización de pagos y salvaguardar la protección del consumidor financiero (léase no más Generación Zoe, por caso).

Quizás un trago amargo al final. El Gobierno se compromete a seguir negociando con los “buitres”, o aquellos acreedores de 2005/2010 que no acordaron en 2016, entre otros.